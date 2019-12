Par Nabyl Lahlou

Monsieur le Président,

Depuis le déclenchement des revendications, justes et légitimes, du

peuple algérien frère, demandant l’instauration d’un régime civil et la

fin de la main mise de la Grande Muette sur le pays et ses richesses,

jamais la devise de la République Algérienne Démocratique et

Populaire : Par le Peuple et pour le Peuple, ne m’a paru aussi belle,

aussi exaltante et aussi forte et vraie que je l’ai faite mienne, moi, qui

suis un sujet de Sa Majesté le roi du Maroc, dont la devise est ALLAH

LA PATRIE LE ROI.

Je me sens un tantinet concerné et légitimement motivé pour parler

de l’Algérie et de mon amour pour votre pays, amour qui remonte à

ma rencontre avec un camarade de classe au Collège Moulay Idriss

avec qui nous partageâmes le même banc de la 6eme à la 4eme. CE

camarade me racontait régulièrement les combats héroïques et

exemplaires des moudjahidines et de l’armée de libération contre la

France qui occupa l’Algérie par la force des armes, et qui, un siècle et

demi plus tard, se voit chassée de l’Algérie par la force des armes.

Le jour de l’Indépendance de l’Algérie, les larmes de joie et de

bonheur coulèrent sans sur les visages des Marocains pour qui votre

pays et le peuple Algérien étaient comme le Maroc et le peuple

Marocain.

Dix ans apres votre Indépendance, Mostapha Kateb, directeur des

théâtres en Algérie, ayant assisté à une représentation de ma pièce

de théâtre Ophélie n’est pas morte que je jouais avec Michel .de

Meaulnes au théâtre Le Lucernaire, me proposa de venir à Alger pour

enseigner le théâtre à l’Ecole Bordj El kifane.

Avec nos deux enfants, âgés de trois ans et un an et demi, nous

partîmes, mon épouse et moi, au volant de notre voiture d’occasion,

une Peugeot 405, pour l’Algérie, armés de notre idéalisme et notre

sens de la solidarité et du sacrifice comme nous l’avions prouve

sincèrement en acceptant d’habiter dans un bureau au quatrième

étage d’un bâtiment administratif, aménagé en chambre d’hôte, sans

cabinet de toilette ni eau ; il nous fallait descendre les quatre étages

pour chercher l’eau. En attendant de déménager dans appartement,

ma femme, Eveline, agrégée de lettres classiques, enseigna

bénévolement le français aux futurs comédiens, pendant que moi, je

les initiais à la pratique théâtrale, loin des discours théoriques.

Parallèlement, je montais au théâtre National d’Alger, ma pièce La

grande kermesse, devenue Azzerda, sur proposions de Mostapha

Kateb. Si les élèves de la première année, tous des fils de chouhada,

finirent par apprendre à rire, facilement et spontanément, eux qui ne

pouvaient même pas sourire, pour les futurs comédiens et

comédiennes, qui intègreront le TNA, danser un slow en serrant

sa partenaire contre soi, était inacceptable. Dieu le père! Le

FIS rôdait-il déjà en 1972 ? Et comme je vois sur les photos et dans

des reportages télévisés, les Algériens et les Algériennes, qui

réclament la fin du régime militaire, défiler séparément, je me dis

que le fantôme du FIS est revenu. Mais revenons à Bordj El Kifane

que nous quittâmes pour un appartement aux Anassir que nous

abandonnions , un soir, avec toutes nos affaires, pour quitter, dans la

précipitation, l’Algérie, car je ne me sentais plus concerné par un

pays que je croyais socialiste, humaniste et libre. Je me sentais

comme Vaclav Haval , sous le régime communiste de son pays.Nous

roulâmes toute la nuit et faillîmes être renversés par un sangler.

Arrivés à la frontière Jouj Bral (Les deux mulets), nous présentâmes

nos passeports à un jeune officier qui, me reconnaissant, n’osa pas

manifester sa joie envers moi, de peur d’être accuse de faire du

favoritisme. Il regarda nos passeports puis me les rendit en me disant

sur un ton autoritaire ; File vite : Rentre chez toi . C’était pour nous

une chance divine, car si nous étions tombés sur un autre officier, il

nous aurait refoulés à Alger pour faire nos cartes de séjour. Bonjour

la bureaucratie.

J’ai évoqué cet officier, qui n’était autre que mon camarde du collège

Moulay Idriss, sous le nom de Rachid Ghozali, dans deux scènes dans

mon dernier film Regarde le roi dans la lune, dont le directeur de la

photo et l’ingénieur du son, sont de des frères algériens, comme ceux

qui signèrent l’image et le son de deux autres de mes films.

L’Algérie était bien ancrée dans mon cœur. Ainsi, en pleine montée

du FIS, je m’étais rendu à Alger, en compagnie de ma deuxième

femme, la comédienne Sophia Hadi, pour présenter quatre de mes

films dans la cinémathèque d’Alger et celle de Blida. C’était sur

une invitation du directeur des cinémathèques algériennes. Pendant

notre séjour à l’Hôtel Orasis, j’ai vu, attablés dans le restaurant, des

sahraouis aux visages beaux et nobles. Je vous avoue, monsieur le

Président, que j’ai eu une vraie envie ce me lever, d’aller les saluer et

de demander s’ils voulaient bien discuter avec moi du Sahara

marocain. Mais j’ai eu peur car je savais que j’étais dans un pays qui a

fait de l’affaire du Sahara marocain, un fonds de commerce et un

point d’honneur. J’ai longtemps observés les visages, ornés de fines

barbes blanches, de ces hommes, de ces sahraouis septuagénaires

que je n’ai pu m’opposer aux larmes qui mouillèrent mes yeux. Quel

grand malheur pour les pauvres peuples maghrébins de se voir

divisés, appauvris, manipulés et dressés les uns contre les autres, au

nom d’une sale maladie mentale nommée Pouvoir.

En quittant Alger au volant de la voiture dont la vitre de la porte

arrière a été cassée, je me répétais sans cesse ; Quel gâchis ! Le

colonialisme continue de gangrener nos deux pays pour son bonheur

et notre malheur, le malheur des peuples, algérien et marocain

Vive L’Algérie, sœur du Maroc. Vive le Maroc, frère de l’Algérie.

Nabyl Lahlou

Article19.ma