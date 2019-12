Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi :

Le Matin :

• L’esplanade de la Grande Mosquée de la capitale sénégalaise a abrité, samedi, la cérémonie d’ouverture de la 39è édition des « Journées culturelles islamiques », un événement initié par la Coordination Tijane de Dakar, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et la présidence d’honneur du chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall. S’exprimant à cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Taoufiq a indiqué que « la Tariqa tijania est un héritage commun que nous avons hérité de père en fils, ce qui a permis de raffermir les liens de fraternité entre les peuples marocain et sénégalais », notant que ces relations sont entretenues aujourd’hui par les deux chefs d’Etat, SM le Roi Mohammed VI et Son frère le président de la République du Sénégal, Macky Sall.

• Le Wali de la région de Casablanca-Settat, Gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouch, a plaidé pour l’amélioration de la qualité des services de base dans la région, qui fait face à des défis majeurs dans les domaines de la circulation, de l’environnement et des disparités spatiales. Ainsi, il appelé, au cours d’une rencontre avec les acteurs locaux à accorder un plus grand intérêt à l’élargissement, au renforcement et à la maintenance du réseau routier dans la région, qui enregistre un taux de 51% de l’ensemble du trafic national. Ahmidouch a relevé que les départements ministériels et les établissements publics devraient mobiliser les ressources financières nécessaires pour honorer leur part dans les projets inscrits au programme de développement régional (PDR) de Casablanca-Settat.

L’Economiste :

• Le pourcentage de l’indexation de la dotation touristique à l’IR passera de 10 à 25% et le plafond de la dotation sera porté à 200.000 DH au lieu de 100.000 DH, a indiqué Hassan Boulaknadal, directeur de l’Office des Changes, notant que la possibilité de reporter à l’année qui suit le reliquat non utilisé est également prévue. Le plafond de la dotation pour le commerce électronique accordée aux personnes physiques de nationalité marocaine ou étrangère résidentes au Maroc ainsi que les Marocains résidents à l’étranger sera relevé, a-t-il dit dans un entretien, soulignant qu’il passera à 15.000 DH au lieu de 10.000 actuellement.

• Une nouvelle possibilité pour les détenteurs d’avoirs à l’étranger afin de régulariser spontanément leur situation. Surtout avec la fin du secret bancaire puisque la quasi-totalité des pays vont communiquer les données sur les personnes non résidentes détenant des comptes bancaires. Cette nouvelle amnistie introduite par la loi de finances accorde des garanties sur : l’anonymat et la préservation contre toute poursuite administrative ou judiciaire que ce soit en matière de réglementation des changes ou fiscale.

Aujourd’hui Le Maroc :

• A ce jour, le nombre de réclamations auprès des administrations et établissements publics a atteint 189.409 demandes. Octobre dernier a enregistré un pic des réclamations atteignant 10.743 requêtes, selon les récentes statistiques dévoilées par le portail national des réclamations « Chikaya.ma ». Par nombre de réclamations traitées, 5.241 demandes ont été traitées en décembre 2019 contre 6.352 en décembre 2018. Par ailleurs, on compte 29.485 demandes en cours de traitement au mois de décembre 2019 contre 2.023 en décembre 2018. Par ailleurs, 1.165 personnes ont exprimé un avis positif sur le traitement de leur demande sur l’année contre 205 ayant déclaré être insatisfaits du traitement de leur requête.

• Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a recommandé, dans son rapport sur le nouveau modèle de développement, le lancement d’un programme intensif visant à faire émerger 30.000 petites et moyennes entreprises (PME) sur une durée de 5 ans. Cet objectif pourrait être atteint soit par la création directe, soit par l’accompagnement des Très petites entreprises (TPE) à potentiel de croissance via plusieurs mesures. Il est ainsi question de mettre en place un fonds dédié au soutien en fonds propres des entrepreneurs (prêts d’honneur), d’instaurer des garanties publiques pour les prêts bancaires, de mobiliser des fonds public-privé de capital-risque dédiées aux premières phases du cycle de vie des entreprises.

Al Bayane :

• Sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI et du Président malien Ibrahim Boubacar Keïta, le partenariat maroco-malien occupe une place privilégiée au regard du caractère historique et multidimensionnel des relations liant les deux pays, a souligné à Bamako, l’ambassadeur du Royaume au Mali, Hassan Naciri. Intervenant lors d’une rencontre-déjeuner avec des médias maliens, Naciri a relevé que depuis les visites royales au Mali en 2013 et 2014, les relations entre les deux pays ont connu une impulsion tangible et ont même entamé une période de reconstruction. Et d’ajouter que le Maroc et le Mali convaincus des idéaux de la coopération Sud-Sud et de l’intégration africaine, œuvrent au quotidien à consolider et approfondir ces relations, dont la spécificité réside dans un legs précieux d’échanges humains qui ont précédé de loin les relations interétatiques.

• La Brigade de la police judiciaire au commissariat régional de la ville de Bir Jdid a arrêté, vendredi matin, un vendeur de fruits secs pour son implication présumée dans l’incitation à des agressions physiques contre le corps enseignant. La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué, dans un communiqué, que les services de la sûreté ont réagi avec célérité et sérieux à un enregistrement publié jeudi par le suspect (21 ans) sur une application de partage de vidéos, dans lequel il incite à l’abandon scolaire et appelle à commettre des agressions physiques contre le corps enseignant. Les services de la sûreté ont réussi à identifier et arrêter la personne concernée dans un bref délai, précise le communiqué, ajoutant que le mis en cause est soumis à une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et de déterminer ses motifs réels.

L’Opinion :

• Intervenant lors d’une rencontre de communication en célébration des batailles de Jbel Baddou, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiria a passé en revue les multiples initiatives menées par le Haut commissariat qui se met constamment au chevet de la famille de la résistance et de l’armée de libération. Il a souligné que le Haut commissariat a apporté un appui financier à 27 projets au niveau de la province de Figuig dans le cadre de l’intérêt accordé aux fils des anciens combattants et membres de l’armée de libération relevant de la province de Figuig par leur encouragement à la création de PME. Au niveau national, plus de 2.400 petits et moyens projets ont été appuyés dans le cadre de cette initiative du Haut commissariat visant l’accélération de l’intégration économique de cette frange de la société, a-t-il dit.

• Casablanca: Lancement de opération « Zéro dossier RAMED en instance ». La préfecture d’arrondissement de Hay Hassani a lancé, récemment, une vaste campagne de règlement et de traitement des demandes de la carte du Régime d’assistance médicale, sous le slogan « Zéro dossier RAMED en instance ».Cette opération, conduite par la cellule provinciale spécialisée, émane de la volonté de dépasser les obstacles et entraves privant les demandeurs de bénéficier des prestations de ce système, en consécration de la justice sociale fondée sur l’égalité des chances.

Al Alam: • Une convention de partenariat a été signée, vendredi soir à Casablanca, pour la création d’un centre de la deuxième chance-nouvelle génération dédié aux métiers de l’Intelligence artificielle (IA) à l’école Al Hotaya à la direction provinciale Casa-Anfa. Le futur centre va cibler, tout particulièrement, les élèves de moins de 18 ans issus de catégories sociales précaires et en situation d’abandon scolaire pour diverses raisons, ainsi que la formation de 50 enseignants par an dans le domaine de l’IA. A cette occasion, le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a souligné que cette convention constitue une bonne base pour ouvrir de nouvelles opportunités devant ces jeunes, en vue d’acquérir des compétences vitales et, partant, faciliter leur intégration sur le marché du travail. La création de ce centre, a-t-il poursuivi, s’inscrit dans le cadre des projets lancés pour déployer la vision stratégique 2015-2030, en particulier celui visant à garantir l’enseignement de rattrapage et l’amélioration de l’efficacité de l’éducation non formelle.

• Un agent de police exerçant à la préfecture de police de Meknès a été contraint de brandir son arme de service sans en faire usage, samedi aux premières heures du matin, pour arrêter un individu aux antécédents judiciaires qui a mis en danger la sécurité d’un chauffeur de taxi et des éléments de la police à l’aide d’une arme blanche. Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique qu’une patrouille de la police était intervenue après avoir reçu un appel au secours émanant d’un chauffeur de taxi, qui a été exposé à une agression du suspect (33 ans) à l’aide d’un couteau, à cause d’un malentendu survenu pendant le trajet. Accompagné de deux autres personnes, le mis en cause était dans un état d’ébriété, précise le communiqué, ajoutant qu’un élément de la patrouille a été contraint de brandir son arme de service après que le suspect a opposé une résistance farouche à l’aide de l’arme blanche.

Akhbar Al Yaoum:

• Le crédit bancaire a enregistré une légère reprise profitant particulièrement aux sociétés privées et le taux des créances en souffrance des entreprises non financières s’est stabilisé autour de 10% et celui des ménages est passé de 7,4% en 2018 à 7,9%. Selon un rapport de Bank Al Maghrib (BAM), dans cette conjoncture et en dépit du ralentissement de leur marge d’intérêt, les banques sont parvenues au titre du premier semestre 2019 à préserver leur rentabilité en lien notamment avec l’accroissement des résultats des activités de marché conjugué à une baisse du coût du risque. Au plan de la capitalisation, les banques continuent de dégager des ratios de solvabilité supérieurs aux minimas réglementaires, ajoute BAM faisant remarquer que le risque de concentration sur les gros débiteurs auquel est exposé le secteur bancaire continue de faire l’objet d’un suivi particulier.

• Une convention de partenariat portant sur l’épuration des eaux usées de la ville de Safi et leur valorisation a été signée entre le Groupe OCP, la province de Safi, la commune de Safi, la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité (RADEES) et l’Agence du bassin hydraulique de l’Oum Er Rbia (ABHOER). Cette convention permettra de réaliser, d’une part, une station de prétraitement et un système de pompage mobilisant un budget de 100 millions de dirhams (MDH) par la RADEES et, d’autre part, une station d’épuration (STEP) pour un budget prévisionnel de 480 MDH pris en charge par OCP. Ce projet garantira la réutilisation de 8 millions de mètres cubes d’eau annuellement au niveau du complexe d’OCP à Safi, contribuant ainsi à la préservation des ressources nationales en eau douce.

Al Massae: • Le Chef de gouvernement Saad Dine El Otmani, a insisté sur l’accélération de la cadence de réalisation des projets de développement programmés dans la région de Casablanca-Settat. Au cours d’une rencontre avec les différents acteurs locaux, dans le cadre des visites dans les régions entamées en juillet 2017, il a également appelé à l’optimisation des chantiers entrés en service, à un suivi minutieux de ceux en cours de réalisation et à la résolution des problématiques entravant d’autres. Sur les 445 projets signés sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI, « il existe certains chantiers qui ont besoin d’un déblocage au niveau central ou d’un appui financier supplémentaire, en raison des imprévus apparus en cours d’exécution », a reconnu le chef de gouvernement, qui conduisait une importante délégation officielle comprenant des ministres, des responsables gouvernementaux et d’établissements publics. • Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) recommande dans son rapport sur le nouveau modèle de développement de viser plus d’efficience pour atteindre le nouveau palier de croissance souhaité. Une transformation structurelle devrait permettre d’atteindre une croissance plus forte et durable que celle constatée au cours des dernières années et qui devrait se situer autour de 6 à 7%, un taux susceptible de créer de l’emploi. Cet objectif nécessite une refonte du tissu des PME et TPE. Il est important de mobiliser l’ensemble des mécanismes et moyens financier en vue de soutenir ce projet.

Al Ahdath Al Maghribia:

• Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de sa stratégie de développement, l’Office national des chemins de fer (ONCF) a réceptionné la première locomotive qui s’inscrit dans le cadre de l’acquisition de 30 locomotives électriques « nouvelle génération ». Ces nouvelles acquisitions, dont la livraison s’effectuera à raison de deux à trois locomotives par mois, avaient fait l’objet d’un appel d’offres international à l’issue duquel le contrat a été attribué en 2018 à la société Alstom pour un montant global d’environ 1,5 milliard de dirhams, indique un communiqué de l’ONCF. Financé en totalité par un prêt accordé par l’Etat français, d’une maturité de 40 ans, avec une période de grâce de 10 ans et un taux d’intérêt de 0,0016%, ce montant couvre le matériel, les pièces de rechange et les pièces parc, précise la source.

• L’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) a publié, récemment, les indicateurs clés des tableaux de bord du secteur de télécommunications au titre du troisième trimestre 2019. A fin septembre 2019, le parc des abonnés Internet (fixe et mobile) a atteint près de 26,2 millions enregistrant une hausse annuelle de plus de 10,1% portant le taux de pénétration à près de 73,6%. L’Internet mobile a connu la même tendance haussière (10%) et son parc s’établit à plus de 24,5 millions (soit une croissance nette annuelle de 2,2 millions d’abonnés). En ce qui concerne le parc internet mobile 4G, il a atteint 13,4 millions de clients, soit une hausse annuelle de près de 48,8%.

Bayane Al Yaoum:

• La Présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), Latifa Akharbach a été reçue en audience à Ouagadougou, par le Président burkinabè, Roch-Marc Christian Kaboré, à l’occasion du lancement officiel du Centre de monitoring du Conseil Supérieur de la Communication (CSC) du Burkina Faso, fruit d’un partenariat entre la HACA et son homologue burkinabé. Au cours de cette entrevue, tenue en présence de l’ambassadeur du Royaume au Burkina Faso Youssef Slaoui, du Président du CSC, Maitre Mathias Tankoano, et du Manager Afrique au sein de la HACA, Talal Salahdine, le Chef de l’Etat burkinabé a rendu hommage à l’engagement panafricain de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, soulignant la valeur ajoutée spécifique des coopérations dédiées à la recherche de solutions africaines au moyen d’expertises africaines. Le chef de l’Etat burkinabè a salué, à ce propos, l’expérience marocaine en matière de régulation audiovisuelle et remercié la présidente de la HACA, pour l’effort de formation et l’apport d’expertise dont a bénéficié le régulateur burkinabé.

• Le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Amkraz a souligné la nécessité d’encourager l’auto-emploi, compte tenu des opportunités qu’il offre, appelant le gouvernement et les établissements concernés à fournir davantage d’efforts pour la promotion de ce secteur. S’exprimant lors de la 2-ème session du Conseil d’administration de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), au titre de l’année 2019, dédié à la présentation du plan d’action 2020, Amkraz a affirmé que les jeunes marocains se doivent de briser l’idée reçue sur l’auto-emploi, assurant qu’il offre davantage d’opportunités en terme de promotion sociale, en comparaison avec l’emploi salarié. Il est l’impératif de traiter les dysfonctionnements liés à ce domaine et d’accompagner les jeunes entrepreneurs en leur fournissant le soutien logistique nécessaire, a-t-il souligné.

Al Ittihad Al Ichtiraki :

• L’élection des nouveaux membres de la Commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne (UE) s’est tenue récemment à Rabat lors d’une réunion présidée par Habib El Malki, président de la Chambre des représentants. C’est ainsi que Chaoui Belassal, du groupe du Rassemblement constitutionnel à la Chambre des représentants a accédé à la présidence de la commission parlementaire alors que Fouad El Kadiri, du groupe du Parti de l’Istiqlal (Chambre des conseillers) été désigné vice-président. Les membres de la commission sont les députés Driss Skalli Adaoui et Azouha El Arak, du groupe Justice et développement, le députés Mohamed Ghayat et Ghita Bedroun, du groupe Authenticité et modernité, ainsi que le député Lahcen Haddad, du groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme. Y Siègeront aussi le député Lahcen Skouri, du groupe Haraki, et les conseillers Mohamed Mouknif (groupe du PAM) et Abdessamad Al Marimi (groupe du PJD).

• Le ministre de la justice, Mohamed Benabdelkader, a souligné l’importance de l’équilibre entre la préservation de l’ordre public et le respect des libertés individuelles, conformément à l’esprit de la Constitution. Benabdelkader, qui s’exprimait lors d’une conférence initiée par la faculté de droit de Meknès sur ‘’le code pénal…entre ordre public et libertés individuelles’’, a estimé que ‘’le premier exercice est de sortir des dichotomies, qui sapent le débat’’, ajoutant que l’ordre public ‘’n’est pas figé, mais il est en constante évolution’’. ‘’Le droit pénal ne protège pas seulement l’ordre public, mais aussi les libertés individuelles’’, a poursuivi le ministre, notant que ‘’c’est un certain excès dans l’exercice de ces libertés qui est puni pas la loi’’.En ce qui la réforme du code pénal, qui est en phase d’introduction des amendements, le responsable gouvernemental a invité les législateurs à prendre pour référence le texte constitutionnel, qui définit les aspects fondamentaux de l’ordre public et garantit les libertés, de manière à permettre de consolider l’Etat de droit.

Article19.ma