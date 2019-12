Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce samedi :

Le Matin :

• Un forum d’investissement maroco-chinois s’est tenu à Laâyoune, avec l’ambition de présenter aux hommes d’affaires chinois les potentialités économiques et d’investissement dans les provinces du Sud du Royaume, en particulier la région de Laâyoune-Sakia El Hamra. A cette occasion, le vice-président de la région, Hassan Assous, a souligné les efforts déployés pour développer l’attractivité du territoire, ajoutant que cette région dispose d’infrastructures modernes, d’une main d’œuvre qualifiée, de multiples zones industrielles et d’un potentiel économique et d’investissement non négligeable. Ces atouts de taille, conjugués à la connectivité de la région aux différents pôles économiques du Royaume, pourraient être exploités par les hommes d’affaires chinois pour développer les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays, a-t-il déclaré.

• Le Conseil de gouvernement a approuvé le projet de décret n° 2.19.973, présenté par le ministre de l’Intérieur, portant application des dispositions de la loi n° 62.17 relative à la tutelle administrative sur les communautés soulaliyates et la gestion de leurs biens. Ce projet de décret prévoit une série de mesures réglementaires portant en particulier sur la procédure d’élaboration des listes des membres des communautés soulaliyates, les conditions requises pour les « Nouabs » des communautés et les règles de leur sélection, ainsi que les règles de fonctionnement des nouabs, a indiqué El Hassan Abyaba, ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Al Bayane :

• « Pour réussir le choc entrepreneurial, il faudrait se donner les moyens d’atteindre rapidement près de 10 MMDH par an à engager par le budget et près de 40 MMDH sous forme de garanties publiques aux prêts bancaires », indique le Conseil économique, social et environnemental (CESE) dans son rapport intitulé « Le nouveau modèle de développement du Maroc: Contribution du CESE ». Cet accompagnement devra être destiné à tous les secteurs pour qu’ils soient en mesure de saisir l’ensemble des opportunités de création de valeur, que celles-ci soient latentes ou à créer via l’innovation, souligne le Conseil. Il est aussi judicieux d’accompagner toutes les étapes du cycle de vie de l’entreprise tant en période de création, de croissance (TPE à PME, PME à ETI), que de transmission ou de redressement, recommande-t-il.

• Un enseignement de qualité est susceptible de résoudre les problématiques que connait la société, étant considéré comme « la clé de toute promotion sociale, de la réalisation de l’équité et de la justice territoriale et du progrès au niveau national », a indiqué le Chef de gouvernement, Saâd Dine El Otmani. Dans une allocution à l’ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, El Otmani a souligné l’importance de la première réunion tenue mercredi par la Commission nationale du suivi et de l’accompagnement de la réforme du système de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, marquant le début de la réforme structurelle globale, stratégique et importante pour le système d’éducation, de formation et de recherche scientifique.

L’Opinion :

• Le Maroc poursuit sa montée en puissance en énergies renouvelables afin de répondre à la hausse soutenue de la demande en électricité et réduire sa dépendance énergétique quasi-totale de l’extérieur. Une tendance confirmée par le lancement de la réalisation du parc éolien de Taza (150 MW). A ce titre, des contrats de projets relatifs à la réalisation de la première phase (87 MW) de ce site ont été signés entre l’ONEE, MASEN ainsi que la société de projet « Parc Eolien Taza SA », composée du groupement EDF Renouvelables (France) et du chinois Mitsui & Co. Situé à 12 km de Taza, ce site produira l’équivalent de la consommation électrique d’une ville d’environ 350.000 habitants. Sa mise en service est prévue pour fin 2021.

• Quatre écrivains et chercheurs marocains se sont illustrés à la 18ème édition du prix Ibn Battouta de la littérature de voyage, en remportant la moitié des prix en jeu. Dans la catégorie « Voyage contemporain: le nouveau Sinbad », l’écrivain et romancier marocain Ahmed El Madini a remporté le prix pour son livre « Un marocain en Palestine: nostalgie du voyage marocain », indique le Centre arabe pour la littérature géographique-Découverte des horizons. Le prix de la catégorie des « Etudes » a été glané, ex-aequo, par trois marocains, à savoir Zouhir Soukah (Manifestations de l’Orient dans la narration du voyage allemand), Ben Masoud Ayoub (L’interférence des genres dans la littérature du voyage) et Mohamed Hatimi (Le cognitif et le littéraire dans les voyages marocains). Libération :

• Un total de 5.433 appelés au service militaire au 2ème Centre de recrutement et de formation interarmes (CRFI) de Kasba Tadla, ont prêté serment, jeudi, après la fin de la formation commune de base qui s’est étalée sur quatre mois. Lors d’une cérémonie présidée par le Général de Brigade Mohamed Ouraich, Inspecteur de l’Infanterie, accompagné du Colonel-Major, Abdessamad Choulli, commandant d’armes délégué de la place Béni Mellal et de plusieurs autorités militaires, les appelés ont prêté serment à l’issue de leur formation initiale de base qui s’est déroulée sur une durée de quatre mois pour ensuite entamer la deuxième phase de spécialisation qui devra s’étaler sur 8 mois, et qui comprend une formation spécialisée de six mois de professionnalisation et de deux mois de stages et de visites de terrain.

• Un inspecteur de police de la brigade anti-gang relevant du service provincial de Salé a été contraint, vendredi matin, de faire usage de son arme de service lors d’une intervention pour arrêter un individu, aux antécédents judiciaires, qui exposait la vie de fonctionnaires de police à un danger grave et imminent à l’aide d’une arme blanche et d’un chien féroce. Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique qu’une patrouille de police était intervenue pour appréhender le mis en cause, qui fait l’objet d’un avis de recherche national pour coups et blessures graves à l’aide d’une arme blanche, ainsi que pour trafic de drogue, précisant que l’individu en question a opposé une résistance farouche en incitant son chien face aux éléments de la police, ce qui a contraint l’inspecteur d’utiliser son arme de service et de tirer une balle qui a atteint le mis en cause au niveau de ses membres inférieurs.

Akhbar Al Yaoum :

• Etat-civil : Désormais, un identifiant unique pour chaque nouveau-né. C’est un fait inédit. Certains Casablancais qui ont eu récemment des bébés ont remarqué lors de l’enregistrement de leurs nouveau-nés à l’état-civil que ces derniers se sont vu attribuer un numéro d’identification unique, qui les accompagnera tout au long de leur vie. Ce numéro qui inscrit sur le livret de famille s’intitule « Numéro d’identification unique ». Contrairement au numéro de la CIN attribué à la majorité (18 ans), le « Numéro d’identification unique », chiffre de 10 digits comportant les données personnelles de l’intéressé, est attribué à la naissance.

• Le ministère de la Santé a lancé une initiative pour la prise en charge gratuite des enfants de moins de cinq ans atteints de cancer dans les centres hospitaliers publics. L’initiative intervient en application des directives de SM le Roi Mohammed VI visant à harmoniser les législations nationales avec les conventions internationales relatives aux droits de l’Homme, particulièrement celles portant sur les droits de l’enfant, a souligné le département de la santé dans un communiqué. Cette initiative intervient dans le contexte de la mise en œuvre des recommandations de la 16ème édition du Congrès national des droits de l’enfant organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi et la présidence effective de SAR la Princesse Lalla Meryem.

Al Massae:

• Alors que la Commission de la justice et de la législation de la Chambre des représentants avait fixé vendredi comme dernier délai pour le dépôt des amendements du projet de loi relative à la révision du code pénal marocain, cette date a été reportée une nouvelle fois en raison de la persistance de points de divergences. Parmi les dispositions ayant suscité beaucoup de débats, la question de sanctionner l’enrichissement illicite.

• Mohamed Aboudrar, chef du groupe parlementaire du PAM, a indiqué que son groupe a sollicité une mission parlementaire de prospection pour s’enquérir des relations du secteur bancaire avec les citoyens et les entreprises qui se plaignent régulièrement du traitement qui leur est réservé par les banques. Aboudrar pointe notamment du doigt les taux d’intérêt exorbitants des crédits bancaires qui affectent les Marocains et qui empêchent les entreprises d’en bénéficier, pénalisant ainsi l’investissement au Maroc.

Al Ahdath Al Maghribia:

• Le directeur général de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et de la Direction de la surveillance du territoire national (DGST), Abdellatif Hammouchi, a tenu une réunion le 26 décembre dernier avec les directeurs centraux et régionaux des services de renseignements de la DGST en vue d’évaluer le travail de ces services et de faire le point sur les réalisations de cette importante institution sécuritaire. Il a également été question des grands défis que la DGST doit relever, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

• Neuf millions de personnes ont visionné les campagnes de sensibilisation diffusées par le ministère de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la femme sur les réseaux sociaux à l’occasion de la 17ème campagne nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. A cette occasion, la ministre de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la femme, Jamila El Moussali, s’est dit optimiste quant à la possibilité de réduire la prévalence de ce fléau qui touche, sous toutes ses formes, près de 54% des Marocaines.

Al Alam :

• A compter de 2020, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) lancera la nouvelle génération de la carte nationale d’identité électronique (CNIE) ayant des caractéristiques qui la rendent plus sécurisée. Ces cartes permettront de protéger les citoyens contre les utilisations frauduleuses. Cela permettra également d’être en phase avec l’évolution technologique, en vue de permettre un meilleur accès du citoyen aux services administratifs.

• Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de décret n° 2.19.848 modifiant et complétant le décret n° 2.06.574 promulgué le 10 Dhou al Hijja 1427 (31 décembre 2006) relatif à l’application de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) stipulée dans le livre 3ème du Code général des impôts, en vue de la mise œuvre des mesures contenues dans la Loi de Finances 2020. Ces mesures consistent notamment en l’exonération de la TVA des biens d’investissement acquis par voie de contrats « Mourabaha » tel que stipulé dans l’article 92.1.6 du Code général des impôts et la clarification de l’exonération de la TVA des équipements et matériels destinés à l’irrigation. Le Conseil a également approuvé le projet de décret n° 2.19.1065 suspendant les droits d’importation du blé tendre et ses dérivés au titre de la période allant du 02 janvier au 30 avril 2020. Présenté par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration, ce texte vise à assurer un approvisionnement normal du marché national avec des prix convenables, au moment où les prix FOB du blé tendre connaissent une hausse variant entre 12 et 15 dollars en raison notamment de la flambée des cours de cette denrée au niveau international depuis le début du mois d’octobre dernier et de la quotité du droit d’importation fixée à 35 % actuellement.

Rissalat Al Oumma :

• L’aéroport international Mohammed V de Casablanca a battu, ce jeudi, un record de fréquentation annuelle en franchissant, pour la première fois de son histoire, la barre des 10 millions de passagers. A cette occasion, une cérémonie à été organisée à l’initiative de l’Office national des Aéroports (ONDA) et Royal Air Maroc (RAM) pour accueillir le 10 millionième passager venu à bord du vol AT 205 de RAM, en provenance de Miami, nouvelle destination de la RAM lancée en avril dernier. Ainsi, la compagnie nationale a offert au 10 millionième passager un billet d’avion business class sur son réseau international. L’heureux passager a également reçu d’autres cadeaux de la part de l’Office National des Aéroports.

• Le Conseil de la concurrence a tenu la quatrième session ordinaire de sa formation plénière, consacrée à l’examen et à l’adoption d’un certain nombre de décisions concernant notamment les secteurs du notariat et de la pêche. Dans une déclaration à la presse, le président du Conseil de la concurrence, Driss Guerraoui, a indiqué que le premier projet de décision concerne l’avis du Conseil, par rapport à la demande du gouvernement et son projet de décret n° 2.17.481 relatif à la fixation des honoraires des notaires et leurs modalités de mise en œuvre. Le deuxième projet, a-t-il poursuivi, concerne la décision du Conseil par rapport à l’applicabilité des dispositions de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence relative à l’exemption des produits de la pêche côtière destinés à l’exportation et de l’obligation de passage par les halles au poisson. Guerraoui a souligné, à cet égard, que le Conseil se retrouve face à deux décisions relatives à deux secteurs clés, à savoir le secteur du notariat qui a connu une évolution significative, de par le nombre de notaires dans le pays, la densité des notaires par 100.000 habitants, le volume des actes notariés, les revenus générés et le volume des impôts collectés par l’Etat dans ce domaine, ainsi que le secteur de la pêche.

Al Ittihad Al Ichtiraki :

• Les anticipations de 73% des grossistes affichent une stabilité du volume global des ventes pour le quatrième trimestre de 2019 et une augmentation selon 17%, indique le HCP. Cette évolution serait principalement attribuable, d’une part, à la hausse des ventes dans les « Autres commerces de gros spécialisés » et le « Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication » et, d’autre part, à la baisse des ventes dans le « Commerce de gros d’autres équipements industriels » et le « Commerce de gros de biens domestiques », explique le HCP, notant que l’emploi connaîtrait une stabilité des effectifs selon 87% des grossistes alors que les commandes prévues pour le quatrième trimestre 2019 seraient d’un niveau normal selon 65% des chefs d’entreprises et inférieur à la normale selon 29%.

• Le Conseil de la Concurrence procédera à la conclusion d’un partenariat avec la Délégation de l’Union Européenne au Maroc en vue de réaliser, conjointement, une étude sur l’harmonisation et la convergence de la législation entre le Maroc et l’UE, en matière de droit et économie de la concurrence, a annoncé le président du Conseil, Driss Guerraoui. Ce partenariat vise également à concrétiser un jumelage institutionnel avec l’une des instances nationales de la concurrence de l’Union Européenne, ainsi que l’organisation d’un colloque, en partenariat avec la Délégation de l’Union Européenne, sur « l’impact de la révolution numérique dans le domaine du commerce sur l’économie et le droit de la concurrence au Maroc et en Europe », indique-t-on dans un communiqué du Conseil. Le Conseil, qui a tenu jeudi à Rabat la quatrième session ordinaire de sa formation plénière, a discuté de divers points de son plan d’action 2019-2023 qui concernent le volet relatif à la coopération nationale et internationale, notamment une charte de coopération qui sera signée entre le Conseil de la Concurrence et Bank Al Maghrib.

Bayane Al Yaoum:

• Le Conseil économique social et environnemental (CESE) propose dans son rapport sur le nouveau modèle de développement d’adopter de nouvelles inflexions à travers neuf grands choix, afin de recréer la confiance et faire du Maroc un pays solidaire et prospère pour tous ses citoyens. Ainsi, il recommande en premier lieu la mise en place d’un système d’éducation et de formation national, centré sur l’apprenant, basé sur la capacitation, la responsabilisation et la motivation des acteurs, dans l’objectif de former un citoyen acteur du progrès économique et social, ainsi qu’une nouvelle génération de services publics performants et accessibles basés sur la responsabilisation des acteurs et tirant complètement parti de l’opportunité de la transformation digitale. Le Conseil insiste aussi sur l’importance d’un environnement garantissant une concurrence saine et régulant les avantages, la rente de situation et les privilèges pour favoriser l’investissement productif efficient et la réduction des inégalités, et plaide en faveur d’une transformation structurelle de l’économie, inclusive de l’informel, portée par l’entreprenariat et l’innovation et visant l’émergence industrielle.

• Le Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques a tenu sa dixième réunion au siège de Bank Al-Maghrib à Rabat, en vue d’analyser la situation du système financier et d’examiner l’état d’avancement de la feuille de route inter-autorités de stabilité financière couvrant la période 2019-2021. Au niveau des comptes extérieurs, le déficit du compte courant, après un creusement en 2018 à 5,5% du PIB, devrait s’alléger à 4,6% en 2019 et poursuivrait son amélioration au cours des deux prochaines années, estime le Comité, notant que les réserves internationales nettes continueraient sur l’horizon de prévision à assurer autour de 5 mois d’importations de biens et services. La croissance nationale connaîtrait un ralentissement en 2019 à 2,6% après 3% en 2018, sous l’effet de la baisse de la valeur ajoutée agricole.

