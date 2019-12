Solidarité. Cinq ONG tunisiennes, dont le syndicat des journalistes tunisiens, ont dénoncé l’arrestation et les poursuites judiciaires engagées à l’encontre du journaliste Omar Radi en raison d’un tweet qu’il a publié il y a six mois dans lequel il a critiqué des décisions de justice rendues dans le procès des détenus du Hirak du Rif.

Dans un communiqué conjoint, les cinq ONG (le Syndicat des journalistes tunisiens, la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme, le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, l’Association tunisienne pour la défense des libertés individuelles et l’Association vigilance pour la démocratie et l’État civil) ont affirmé suivre avec préoccupation les poursuites et les arrestations de ceux qui critiquent les verdicts sévères prononcés à l’encontre des activistes du Rif, dénonçant l’incarcération d’Omar Radi et appelant à sa libération immédiate.

« Le Maroc connaît une recrudescence des atteintes à la liberté d’expression, entraînant une augmentation du nombre de détenus en raison de l’expression de leurs opinions critiques à l’égard des autorités marocaines », relève le communiqué des ONG tunisiennes dénonçant ce qu’il a qualifié de « l’instrumentalisation du pouvoir judiciaire » pour régler des comptes avec les critiques et les opposants.

Le journaliste Omar Radi a été arrêté et interrogé par les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire avant d’être déféré devant le procureur général du roi qui a décidé de le poursuivre en état d’arrestation.

Le journaliste risque jusqu’à un an de prison ferme, selon les disposition du code pénal marocain.

Article19.ma