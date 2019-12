Une histoire qui fait couler beaucoup d’encre. La célèbre chanteuse marocaine Dounia Batma a été longuement interrogée jeudi par des éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) de Casablanca dans le cadre de l’enquête sur l’affaire du compte Snapchat « Hamza Mon bb ».

Dounia Batma a été entendue par les policiers après son retour, en compagnie de son mari, de Bahreïn et quelques heures seulement après l’arrestation de sa sœur Ibtissam, bien qu’elle ait nié au cours des derniers jours avoir été convoquée par les enquêteurs en répétant que sa réputation était la cible sur les réseaux sociaux et de sites marocains, selon le site arabophone Hespress.com.

Le mari de la chanteuse, le célèbre producteur bahreïni, Muhammad Turk, est resté près du siège de la BNPJ à Hay Hassani pendant toute la durée de l’interrogatoire attendant la sortie de son épouse, note la même source.

+ Escroquerie d’artistes et de célébrités… +

Dounia Batma a été interrogée sur sa relation avec certaines victimes du compte Hamza Mon bb et les détenteurs de ce compte dont le but est d’escroquer des artistes, des célébrités, des boutiques et des hôtels, soulignant que le téléphone de la chanteuse a été saisi afin de le soumettre à une expertise technique pour vérifier notamment les photos et les vidéos qu’il contient et qui ont été publiées par ledit compte, affirme la même source.

Dounia Batma, qui a nié tout lien avec le compte Hamza Mon bb, devrait, selon la même source, être convoquée dans les prochains jours pour un nouvel interrogatoire et rester à la disposition de l’enquête sur ce compte,qui a suscité une grande controverse parmi les artistes et les célébrités en intentant notamment à leur vie privée.

L’interrogatoire de Dounia Batma fait intervient après l’arrestation de sa sœur, dont le nom a été mentionné dans les déclarations de l’accusée Zineb, Z., qui est poursuivie en état d’arrestation par le parquet de Marrakech et qui avait confirmé que la sœur de la célèbre chanteuse était l’une des personnes qui fournissent des photos et des vidéos à l’accusé Alaeddine B. lequel est aussi poursuivi dans cette affaire en état d’arrestation.

La chanteuse Dounia Batma avait précédemment nié avoir été convoquée par la BNPJ, indiquant dans un communiqué qu’elle n’avait aucun lien avec ledit compte.

Article19.ma