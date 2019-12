Incroyable mais malheureusement vrai. La police de la ville de Bir Jdid, province d’El Jadida, a arrêté, vendredi, un vendeur de fruits secs pour son implication présumée dans l’incitation à des agressions physiques contre le corps enseignant.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué que les services de la sûreté ont réagi avec célérité et sérieux à un enregistrement publié jeudi par le suspect (21 ans) sur une application de partage de vidéos, dans lequel il incite à l’abandon scolaire et appelle à commettre des agressions physiques contre le corps enseignant.

Les services de la sûreté ont réussi à identifier et arrêter la personne concernée dans un bref délai, précise le communiqué, ajoutant que le mis en cause est soumis à une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et de déterminer ses motifs réels, a ajouté la DGSN dans un communiqué rendu public.

بعد الفيديو في موقع. Tik Tok لشاب لي حرض التلاميذ على الاعتداء على الأساتذة يثير سخط "الفيسبوكيين"غير سمع مول الكاسكيطة 4 سنوات هاهو كاي عتذر عناصر الشرطة القضائية بمدينة بير جديد تمكنة من التعرف على الشاب 21 سنة بائع الفواكه الجافة (زريعة والحميص وو..) .عتقلته بتهمة تحريض على العنف ضد الأساتذة ….هذي علاش قالوا ناس زمان [ مِيَاةْ تْخْمِيمَة وَ تْخْمِيمَة وْلَا ضَرْبَة بْالْمْقَصْ ]ما هو رأيكم في هذا ؟؟؟ وشكرا مسبقاً على الثعليق Publiée par ‎Akhbar Jaulak Tanger,أخبار الجولق طنجة‎ sur Vendredi 27 décembre 2019

