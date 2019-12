Un débat public. Le gouvernement a implicitement justifié l’absence de ses ministres aux séances du parlement via la voix de son porte-parole, El Hassan Abyaba, qui a indiqué que de « nombreuses contraintes » empêchent certains ministres d’assister aux sessions de l’institution législative.

Les relations entre le gouvernement et le parlement ont failli connaître, à ce sujet, une véritable crise à cause du ministre d’État chargé des Droits de l’homme et des relations avec le parlement, Mustapha Ramid qui a insisté pour intervenir en séance publique et commenter la position des députés relative à l’absence des ministres pour répondre aux questions des parlementaires.

En réponse à une question de Hespress, lors de sa conférence de presse hebdomadaire, Abyaba a justifié l’absence des ministres du parlement par la courte période de la mise en place du gouvernement actuel, soutenant que « comme le nombre des ministres a été diminué, les trois mois qui se sont écoulés ont été consacrés à sa mise en place ».

Il a ajouté que le gouvernement coopère avec le parlement dans un cadre constitutionnel et dans le respect mutuel, relevant que « les ministres font des efforts pour s’acquitter de leur devoir ».

+ Le gouvernement fait des efforts invisibles… +

Abyaba a estimé que la levée de la session parlementaire constitutionnelle en signe de protestation contre l’absence des ministres « n’est pas nécessairement une chose négative », ajoutant que « la revitalisation de la vie politique dans le monde est basée sur l’interaction entre le parlement et le gouvernement ».

En réponse à une autre question sur le bilan de l’action du gouvernement, à l’occasion de la fin de l’année, il a indiqué que « le gouvernement fait des efforts invisibles », et qu’il y a des « dossiers quotidiens sur lesquels travaillent les ministres au niveau central, régional et local ».

Le porte-parole du gouvernement a ainsi annoncé que le gouvernement révèlera les résultats de ses efforts au cours des prochains mois, estimant qu’il « travaille dans une perspective stratégique pour l’avenir ».

Plusieurs députés avaient protesté, lundi dernier, contre les absences répétées de nombreux ministres aux séances de questions orales tenues chaque semaine au parlement.

Bien que la présidence de la Chambre des représentants ait saisi le chef du gouvernement sur les ministres absentéistes, les parlementaires estiment que ces derniers se considèrent comme des « super ministres non soumis à l’autorité du chef de l’exécutif ».

Certains groupes parlementaires ont même menacé de boycotter à l’avenir les séances au cas où des membres du gouvernement continueraient de s’absenter en violation flagrante des dispositions de la constitution.

Article19.ma