Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi:

Le Matin :

• Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a présidé la première réunion de la Commission nationale du suivi et de l’accompagnement de la réforme du système de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Intervenant à cette occasion, M. El Otmani a souligné la particularité de cette réunion, première étape institutionnelle dans la mise en œuvre de la loi cadre relative au système de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique, qui permettra au gouvernement d’élaborer une feuille de route pour les prochaines années et d’arrêter les programmes prioritaires aux niveaux législatif, organisationnel et scientifique, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

• Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger faisant le bilan des candidatures marocaines aux différentes organisations internationales en 2019, le rayonnement du Maroc et la confiance dont il jouit au sein des Organisations régionales et internationales, combinés à la forte mobilisation de l’appareil diplomatique pour la promotion des différentes candidatures marocaines ont permis l’aboutissement de la totalité des candidatures marocaines en 2019, avec un taux de réussite de 100%.

L’Economiste :

• La restructuration de la distribution de l’eau, de l’électricité et de l’assainissement liquide est sur la table du ministère de l’Intérieur. Cette réorganisation se base sur la mise en place de mécanismes juridiques et de mesures pratiques en vue de créer des sociétés régionales qui prendront en charge la gestion de la distribution de l’eau, de l’électricité et de l’assainissement liquide au niveau de chaque région. Comme première étape. Ce projet s’articule sur la mise en place d’un nouveau système dans un délai de deux ans au niveau de 4 régions (Casablanca-Settat, Marrakech-Haouz, Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun). Cette expérience sera par la suite généralisée à l’ensemble du territoire dans un délai ne dépassant pas 4 ans.

• Les retraités CNSS vont voir leur pension augmenter de 5% sans que le minimum ne soit inférieur à 100 DH à partir de janvier 2020. La dernière revalorisation date de 2007, 4% avec effet rétroactif d’une année. Cette hausse bénéficiera à 603.290 pensionnés dont 415.345 retraités et 182.369 pensions de survivants. Elle aura néanmoins un impact important. L’étude réalisée par la CNSS fait ressortir une facture de 821 millions de DH par an. Ce qui précipiterait le régime dans le déficit dès 2021 au lieu de 2024. Une situation qui renvoie à l’urgence d’une réforme.

Aujourd’hui le Maroc :

• Digitaliser l’ensemble des documents urbanistiques et mettre en ligne des services dématérialisés à l’égard des usagers seraient la prochaine étape à franchir par les Agences urbaines. La tutelle, à travers sa direction de l’urbanisme, se lance dans la dématérialisation des documents d’urbanisme et des services rendus par les Agences urbaines. Pour ce faire, il vient de lancer une étude baptisée « E-Urbanisme » visant à mettre en place des plates-formes nécessaires pour entamer cette transformation. Ce projet comprend deux aspects: le premier est relatif à la production des documents d’urbanisme et le deuxième touchera les services rendus par les 29 Agences urbaines que compte le Royaume.

• L’accord de code-share signé entre Royal Air Maroc et American Airlines est entré en vigueur, indique la compagnie aérienne nationale. L’accord porte sur le partage des codes sur les lignes transatlantiques reliant Casablanca à Miami, New York, Washington et Boston, ainsi que quelques destinations domestiques marocaines du côté des vols opérés par Royal Air Maroc. En ce qui concerne les vols opérés par American Airlines, Royal Air Maroc note qu’elle placera son code sur les lignes reliant l’aéroport New York-JFK aux principales destinations intra-américaines, ainsi que les vols Casablanca-Philadelphie qui seront commercialisés par American Airlines pendant l’été 2020.

Al Bayane :

• L’alerte par rapport au danger du « Skimming », une technique, apparue en 2008, de piratage des données des cartes monétiques refait à nouveau surface. Cette fraude consiste à enregistrer les codes PIN des cartes guichet et à les encoder dans de nouvelles cartes à pistes magnétiques. Il consiste également à pirater des automates et terminaux de paiement (distributeurs de billets et terminaux de paiement dans les commerces, les stations-service, la restauration…). La vigilance reste toujours de mise malgré les contrôles permanents assurés par les prestataires des banques. Néanmoins, ce risque ne touche pas toutes les cartes bancaires. La Banque centrale invite les banques à plus de vigilance et recommande la mise en place de mesures appropriées pour éviter cette fraude.

• Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont arrêté, mercredi soir à Casablanca, le suspect apparu dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux alors qu’il soumettait une usagère de la route à des menaces physiques et verbales en proférant des expressions et en faisant des gestes obscènes. Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les services de la préfecture de police de Casablanca ont entendu la victime, qui a subi, alors qu’elle conduisait sa voiture personnelle, une agression verbale et physique, conjuguée au harcèlement sexuel de la part du conducteur d’une voiture et de son compagnon, ajoutant que ces actes criminels ont été enregistrés dans une vidéo relayée dans les réseaux sociaux.

L’Opinion :

• Les primes d’assurance collectées par les compagnies d’assurance en 2018 sont estimées à 4,6 milliards de dollars. C’est ce qui ressort des derniers chiffres communiqués par l’ACAPS dans son rapport sur le secteur des assurances. Cette collecte a permis au Maroc d’occuper le 51ème rang mondial et de conserver sa 3ème place dans le monde arabe, après les Emirats-Arabes Unis et l’Arabie Saoudite. La densité d’assurance au Maroc se situe autour de 127 dollars en moyenne: près de 59 dollars de dépenses en produits d’assurance Vie et 67 dollars en produits d’assurance Non Vie. Le Maroc se classe ainsi à la 66ème place mondiale et 7ème place parmi les pays arabes.

• Des contrats de projet pour la réalisation de la première phase du parc éolien de Taza ont été signés à Rabat. La mise en service du parc est prévue pour fin 2021. Le parc éolien se trouve à environ 12 km au Nord-Ouest de la ville de Taza. La première phase du projet permettra d’installer 27 turbines éoliennes- fabriquées par General Electric- d’une puissance unitaire de 3,23 MW. L’électricité produite sera équivalente à la consommation électrique d’une ville d’environ 350.000 habitants. Le projet permettra d’économiser environ 200.000 tonnes de CO2 par an dans sa première phase. Ce projet prévoit également une compensation industrielle à travers laquelle le développeur privé s’engage à investir et à acquérir des biens et des services auprès d’entreprises marocaines. Libération :

• La Fédération des industries des matériaux de construction (FMC) du Maroc constitue une « locomotive » pour le secteur du bâtiment, a affirmé la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Nouzha Bouchareb. Lors d’une réunion tenue avec le président de la FMC, Mme Bouchareb a indiqué que le partenariat stratégique et historique liant la fédération et le ministère permettra le déploiement du secteur de l’habitat, dont l’impact sur l’économie marocaine est significatif, puisqu’il constitue près de 6% du PIB du Royaume. « Les stratégies entreprises par les deux entités doivent répondre aux attentes des deux grands chantiers entrepris par le Maroc, à savoir la régionalisation avancée et le nouveau modèle de développement, tout en s’inscrivant dans la nouvelle dynamique prônée par SM le Roi Mohammed VI » a t-elle révélé.

• La loi de finances pour l’année budgétaire 2020 (version française) telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, a été publiée au Bulletin Officiel N° 6838 bis daté du 14 décembre 2019. La loi de finances 2020 se distingue par trois grandes priorités à savoir la poursuite du soutien aux politiques sociales et à la réduction des disparités sociales et territoriales, la mise en place de mécanismes de protection sociale, le renforcement de la confiance et l’instauration d’une nouvelle dynamique de l’investissement, en plus des mesures d’appui aux entreprises.

Akhbar Al Yaoum : • A partir du 1er janvier 2020, les pensions de retraite servies par la CNSS seront revalorisées de 5%. C’est ce qui ressort du Conseil d’administration de la CNSS. Cette augmentation « ne doit pas être inférieure au seuil minimum de 100 dirhams ». Ce Conseil, a été présidé par le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amkraz. Le nombre de bénéficiaires de ces pensions durant l’année 2018 s’est élevé à 568.829 personnes, soit une somme de 11 milliards de dirhams. • Le Comité de Coordination et de Surveillance des Risques systémiques relevant de Bank Al Maghrib a relevé que les risques macroéconomiques demeurent globalement modérés dans un contexte international empreint d’incertitudes liées principalement à la persistance des conflits commerciaux et des tensions géopolitiques qui continuent de peser sur la croissance mondiale. Au niveau des comptes extérieurs, le déficit du compte courant, après un creusement en 2018 à 5,5% du PIB, devrait s’alléger à 4,6% en 2019 et poursuivrait son amélioration au cours des deux prochaines années.

Al Massae : • La Commission nationale du suivi et de l’accompagnement de la réforme du système de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique a souligné, à l’occasion de sa réunion, l’importance de la généralisation de l’enseignement préscolaire pour tous les enfants âgés de 4 à 6 ans et de l’adoption d’un système pédagogique pour l’enseignement supérieur, répondant aux exigences du développement national. La Commission a également traité de l’importance de la révision du système d’octroi d’accréditations et d’équivalence des diplômes, du système de suivi et d’évaluation appliqué aux établissements d’éducation et de formation relevant du secteur privé, en mettant en place un nouveau cadre contractuel, en plus de la création du Conseil national de la recherche scientifique chargé d’accompagner la stratégie de recherche scientifique et technique et d’assurer la coordination entre les différents intervenants dans ce domaine. • Après une longue polémique, le gouvernement a répondu favorablement à la demande des avocats en décidant d’augmenter substantiellement les honoraires perçus par ces derniers dans les affaires d’assistance judiciaire. Le nouveau décret prévoit 3.500 dirhams pour les affaires présentées devant le tribunal de cassation, au lieu de 2.500 précédemment et 2.500 dirhams pour les affaires présentées devant la Cour d’appel (contre 2.000 dirhams). Les avocats percevront également 2.500 dirhams pour les affaires traitées par les tribunaux de première instance (contre 1.500 dirhams).

Al Ahdath Al Maghribia: • Le ministère de l’Intérieur et quatre des centrales syndicales les plus représentatives ont signé un protocole d’accord qui couronne une série de sessions et de cycles de dialogue organisés tout au long de l’année 2019. Le protocole d’accord signé par le ministère de l’Intérieur d’un côté et la Confédération démocratique du travail (CDT), l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), la Fédération démocratique du travail (FDT) et l’Organisation démocratique du travail (ODT), de l’autre, prévoit de nombreuses procédures et mesures touchant surtout l’institutionnalisation du dialogue social, la consécration du principe de la liberté syndicale dans les collectivités territoriales, la promotion des conditions sociales des ressources humaines des collectivités territoriales et les instances y afférentes, en renforçant les services sociaux et en améliorant leur qualité. • Quelque 341.756 emplois ont été créés dans le secteur privé formel durant les années 2017 et 2018, a fait savoir le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amkraz, qui citait des données de la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS). M. Amkraz, qui répondait à une question orale du groupe PAM à la Chambre des représentants, sur « la mise en œuvre du Plan national pour l’emploi baptisé +Moumk’In+ », a fait état de 140.000 postes d’emploi supplémentaires générés dans le secteur public, soit un taux de 42% des objectifs escomptés. Sur le volet de l’amélioration de l’employabilité, a-t-il relevé, près de 385.000 chercheurs d’emploi ont été recensés, représentant 38% des objectifs tracés, alors que 287.408 chercheurs d’emplois en quête de travail salarié ont été enregistrés au titre des années 2017, 2018 et 2019 (troisième trimestre).

Al Alam: • La Délégation générale de l’Administration pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) veille à l’application de la loi dans l’ensemble des établissements pénitentiaires sous sa tutelle, a relevé une source de la DGAPR, notant que pour lutter contre les traitements préférentiels des détenus, notamment dans la prison de Oukkacha, la Délégation effectue des visites d’inspection soudaines dans les rayons de la prison pour lutter contre ces violations. • Les éléments de la Gendarmerie Royale ont avorté deux tentatives distinctes de migration clandestine sur les côtes d’Arekmane dans la province de Nador. Selon les données disponibles, cette opération a permis d’appréhender 66 candidats à l’immigration clandestine issus de pays subsahariens et la saisie de deux zodiacs et d’une importante quantité de carburant. Des réseaux criminels d’immigration clandestine seraient derrière ces deux tentatives qui ont donné lieu à l’arrestation de deux personnes, tandis que des avis de recherches nationaux ont été lancés à l’encontre d’autres individus ayant pris la fuite.

Rissalat Al Oumma :

• Bank Al Maghrib a demandé aux institutions financières de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter un risque imminent de fraude monétique, appelée »Skimming ». Cette méthode consiste à pirater des cartes bancaires depuis les distributeurs automatiques de billets, les terminaux de paiement dans les commerces… La Direction de la supervision bancaire, relevant de Bank-Al Maghrib, explique dans une note que cette alerte fait suite à un courrier de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

• Le nombre de nuitées touristiques enregistrées durant les dix premiers mois de l’année 2019 au niveau des différents hôtels, résidences et clubs touristiques classés à Agadir, a atteint un total de 4.641.882 nuitées, soit une progression de 2,14%. Les touristes nationaux en provenance des différentes villes du Royaume sont arrivés en tête de liste, avec un total de 1.090.205 nuitées, soit une hausse de 14,36% comparativement à la même période de l’année écoulée où ce nombre a été de l’ordre de 953.271 nuitées, indique le Conseil régional du tourisme (CRT).

Al Ittihad Al Ichtiraki :

• Le Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques a tenu sa dixième réunion, mardi au siège de Bank Al-Maghrib à Rabat, en vue d’analyser la situation du système financier et d’examiner l’état d’avancement de la feuille de route inter-autorités de stabilité financière couvrant la période 2019-2021. Lors de cette réunion, le Comité a également analysé la cartographie des risques systémiques pesant sur le système financier national et fait le point sur l’état d’avancement des actions inscrites dans la feuille de route sectorielle pour la mise en œuvre des recommandations du GAFIMOAN en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur financier.

• Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Larache, ont arrêté, tôt jeudi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un individu de 60 ans pour ses liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue. Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que cette opération a été menée en coordination avec la brigade de la police judiciaire du commissariat du port de Larache, précisant que le suspect a été arrêté en flagrant délit de trafic de chira (1 tonne et 49 kg), emballé en 30 grands paquets dans un camion frigorifique.

Bayane Al Yaoum:

• Le Plan national de l’eau (PNE) 2020-2050 constitue un projet de feuille de route pour affronter les défis de l’eau au cours des 30 années à venir, a affirmé le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani. Ce plan est un prolongement du programme prioritaire de l’eau approuvé par SM le Roi Mohammed VI, a indiqué le Chef du gouvernement qui présidait une réunion de la commission ministérielle sur l’eau, consacrée à la présentation des différents axes et composantes du projet du PNE en vue de son optimisation et de son amélioration, en perspective de sa présentation devant le Conseil national de l’eau. A cet égard, M. El Otmani a relevé l’importance de l’approche prospective et anticipative et l’esprit solidaire qui caractérisent les composantes de ce projet, mettant l’accent sur la nécessité de veiller à assurer une convergence optimale de ses programmes et de fixer un calendrier pour sa mise en œuvre, après son adoption, ainsi que les mécanismes de suivi, d’évaluation et de redressement, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

• Le projet de loi relatif au financement collaboratif (crowdfunding) vise la mobilisation de nouvelles sources de financement au profit des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) et des jeunes porteurs de projets innovants, a indiqué le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun. Il a affirmé que le Maroc est l’un des premiers pays en Afrique et au Moyen Orient à avoir mis en place un cadre juridique régissant les activités de financement collaboratif, notant que ce texte a pour objectif notamment la libération du potentiel créatif et culturel des jeunes et la participation active des donateurs et des contributeurs dans les projets de développement au Maroc, via un mécanisme de financement simple, sécurisé et transparent. Ce projet de loi vise aussi à renforcer l’attractivité et le rayonnement de la place financière de Casablanca Finance City, a ajouté le ministre qui présentait ledit projet devant la Commission des finances et de développement économique à la Chambre des représentants.

