Une page est tournée. Le bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM) a tenu une réunion au domicile de Me Ouahbi à Rabat et ce en présence de tous ses membres avec comme point à l’ordre du jour « les questions internes du parti en lien avec les défis qu’impose le contexte national ».

Selon un communiqué du PAM, dont article19.ma a obtenu mercredi une copie, cette réunion, qui a été conjointement convoquée par le secrétaire général du PAM, Hakim Benchamach, et la présidente du Conseil national du parti, Fatima Zahra Mansouri, a été marquée par de « longues délibérations » à l’issue desquelles le bureau politique a décidé d’interagir « positivement avec les initiatives appelant à la consolidation de l’unité du parti et à l’inclusion de tous ses militantes et militants », de « tourner définitivement la page des différends » et d’entreprendre une grande mobilisation pour que le parti retrouve sa vigueur et sa place dans le champ politique national.

Par ailleurs, les membres du bureau politique ont également décidé d’aller dans « un esprit unitaire inclusif » en vue de la tenue du 4ème congrès national du parti au cours duquel « le parti devra apporter des réponses claires aux attentes des citoyennes et des citoyens et aux défis qui guettent le pays ».

Par appelant la commission préparatoire, approuvée par le conseil national et présidée par Samir Koudar, à se réunir avec la participation de tous ses membres, le 4 janvier prochain, afin de fixer « la date du congrès dans les plus délais et de préparer collectivement toutes les conditions politiques, programmatiques, organisationnelles et logistiques nécessaires à sa tenue ».

Le bureau politique a, en outre, décidé de mettre en place une commission restreinte pour assurer le suivi de l’initiative de réconciliation et d’unité.

بلاغ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة.

بدعوة مشتركة من السيد حكيم بن شماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني، عقد المكتب السياسي اجتماعاً بكافة أعضائه خصص للتداول في الشأن الداخلي للحزب في ارتباط بالأسئلة والتحديات التي يفرضها السياق الوطني.

وبعد مداولات مستفيضة، طبعها وعي حاد بجسامة المسؤولية، قرر المكتب السياسي:

1. التفاعل بشكل إيجابي مع المبادرات الداعية إلى تحصين وحدة الحزب ولم شمل مناضلاته ومناضليه؛

2. الطي النهائي لصفحة الخلافات، والتعبئة القصوى من أجل استعادة وهج الحزب ومكانته داخل الحقل السياسي الوطني؛

3. التوجه بنفس وحدوي دامج نحو المؤتمر الوطني الرابع، كمحطة تنظيمية سياسية ينبغي أن يقدم فيها الحزب أجوبة واضحة لانتظارات المواطنات والمواطنين وللتحديات المتربصة بالبلد؛

4. دعوة اللجنة التحضيرية المصادق عليها من طرف المجلس الوطني والتي يرأسها السيد سمير كودار للاجتماع بكامل أعضائها يوم 4 يناير 2020، من أجل تحديد تاريخ المؤتمر في أقرب الآجال والتحضير الجماعي لكل الاستحقاقات السياسية والبرنامجية والتنظيمية واللوجيستيكية المرتبطة به.

وبغية الدفع بمبادرة الصلح والوحدة إلى كامل مداها، قرر المكتب السياسي تكوين لجينة للمتابعة والمواكبة.

الرباط بتاريخ، 25 دجنبر 2019

