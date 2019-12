Un chiffre. Les services de la police ont saisi plus de 179 tonnes de cannabis au cours de l’année 2019, a révélé dans un communiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La même source a précisé que les opérations de lutte contre la drogue et les psychotropes ont permis la saisie de 179,657 tonnes de haschich et ses dérivés, soit une augmentation de 127 tonnes par rapport à l’année précédente, 542,455 kilogrammes de cocaïne, 7,196 kilogrammes d’héroïne et 1.407.451 comprimés psychotropes, dont 974.983 comprimés d’ecstasy importés d’Europe.

La DGSN a également fait savoir que le nombre des personnes interpellées dans les affaires liées à la drogue a atteint 127.049 personnes, soit une augmentation de 38% par rapport à l’année précédente avec un record enregistré dans les quantités de drogues saisies grâce aux opérations conjointes des services de la Sûreté nationale et des services de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire.

De plus, l’année qui s’achève a connu l’organisation de huit opérations de livraison surveillée de drogues en coordination avec la police française, qui ont abouti à l’arrestation de 12 contrebandiers et à la saisie de plus de 8,580 tonnes de Chira sur le territoire français.

Article19.ma