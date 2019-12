Par Dr Mohamed Chtatou



La VIOLENCE est le problème primordial de l’histoire américaine, le revers sombre de sa pièce de liberté et d’abondance. La société américaine, ou une partie visible de celle-ci, a été tumultueuse depuis les débuts de la colonisation européenne. Mais alors que la Virginie du XVIIe siècle était un endroit désordonné, la colonie de la baie du Massachusetts ne l’était pas, et bien que le sud et la frontière et le ghetto noir aient connu des niveaux particulièrement élevés de violence et de désordre, la Nouvelle-Angleterre rurale et l’Utah Mormon ont presque toujours été tranquilles.

Ces différences reflètent-elles SIMPLEMENT le pluralisme américain ? Peut-être que la Nouvelle-Angleterre était moins violente parce que les pèlerins et les puritains pieux s’y sont installés. Peut-être que les communautés du Sud et de l’Ouest étaient plus violentes parce que la présence d’esclaves et d’Indiens suscitait la peur et encourageait les gens à porter des fusils. De telles explications contribuent grandement à rendre compte des particularités régionales de la violence américaine, mais elles ne sont pas toute l’histoire.

Le mythe de la frontière

Comme l’a expliqué l’historien Richard Slotkin, le récit national américain est le mythe de la frontière. En commençant par les puritains,

« le mythe de la frontière met l’accent sur le lien nécessaire entre deux thèmes comme base de la régénération spirituelle et laïque, occupant la « terre libre » ou « vierge » du désert et vainquant les indigènes sauvages dans une guerre des races »,

écrivait-il dans « Gunfighter Nation », le dernier volume de sa trilogie Frontier.

L’expansion américano-européenne à travers le continent était précisément cette « course au désert », avec le génocide des tribus indigènes comme son horrible métier et but. La violence armée, en particulier de la part de l’armée américaine, était au cœur de cette violente expansion. En chemin, le pionnier, le chasseur et le fermier frontalier sont devenus ancrés dans le concept de l’Américain moyen. Daniel Boone a été l’apothéose de cette légende. Theodore Roosevelt et Woodrow Wilson ont vu les vertus de la frontière – la liberté, l’individualisme robuste et l’éthique autonome – comme nécessitant un réapprovisionnement constant, et ils ont donc cherché à la maintenir dans des entreprises à l’étranger.

Le mythe de la frontière persiste. Hollywood le maintient en vie, exagérant de manière absurde le flingue du Far West et transposant son trope de héros solitaire à la Dirty Harry et à d’autres vengeurs du paysage infernal urbain ou autre comme Rambo. John F. Kennedy a utilisé la métaphore dans sa nouvelle frontière, et John McCain et Sarah Palin l’ont saisie en tant que politiciens « francs-tireurs » en 2008. Comme Susan Faludi l’a soutenu de manière convaincante, le mythe figurait en bonne place dans le discours public de l’hystérie post-11 septembre.

Mais l’expression la plus puissante de la mentalité de frontière aujourd’hui est la culture américaine des armes à feu. Comme les jours de la frontière, les armes à feu sont des protecteurs contre les « sauvages » – pas les Apaches ou les Sioux, mais les Mexicains, les Noirs, les Musulmans. La rhétorique de Trump – mais cultivée par les médias de droite pendant de nombreuses années – déshumanise ces groupes tout comme les indigènes ont été dégradés en tant que sous-humains au cours de la marche de 300 ans à l’ouest. Le président parle souvent d’infestations de violeurs, de gangs violents et de mules de drogue à travers la frontière sud.

Cela peut être une vision sombre.

« Derrière la surface de la« culture des armes à feu »américaine, il y a une vérité sombre et simple: il n’y a pas de protecteur; il n’y a pas de tuteur; il n’y a de défenseur que soi-même »,

entonne le site de droite The Federalist. Mais la valeur fondamentale de la liberté en Amérique figure également en bonne place : 75% des propriétaires d’armes à feu affirment que leur possession améliore leur sentiment de liberté.

La protection contre les sauvages et l’amour de la liberté ont été anoblis à la frontière par les bénédictions du Christ, et cette sanctification reste vivace dans la culture des armes à feu d’aujourd’hui. Wayne LaPierre de la NRA (National Rifle Association) a même affirmé après le carnage de l’école de Parkland, en Floride (14 février 2018), que le droit de garder et de porter les armes :

« n’est pas accordé par l’homme, mais accordé par Dieu à tous les Américains comme notre droit d’aînesse américain ».

Dans l’ensemble, ces sentiments reproduisent parfaitement le mythe de la frontière : l’arme à feu et la possession d’armes à feu sont considérées comme des expressions de la liberté personnelle, une défense contre la tyrannie et les sauvages et une sorte d’autonomisation sociale et politique.

La frontière et le pistolet sont profondément encodés dans l’ADN de la nation. Ceux qui recherchent un accès plus restrictif aux armes à feu (que soutiennent en fait une grande majorité d’Américains) doivent tenir compte de cette puissante histoire culturelle. Raconter une histoire différente du pistolet en Amérique serait un point de départ.

Véritable maladie mentale

Les stocks d’armes à feu ont augmenté immédiatement après le carnage à Las Vegas (1er octobre 2017), et le Congrès devrait assouplir les restrictions sur les armes à feu. Le vice-président américain Mike Pence a passé une grande partie de sa carrière à soutenir la NRA et à essayer de rendre les armes plus faciles à posséder et à transporter pour les Américains avec peu de restrictions.

Mais, comme toujours, la conversation ne portera pas sur les lois sur les armes à feu et la disponibilité des armes à feu, mais sur ce vieux concept de « maladie mentale ». Chaque fois qu’il y a un tuerie de masse en Amérique, les gens font la queue pour se plaindre que la maladie mentale est la cause plutôt que l’arme entre les mains des tireurs. Si l’Amérique se concentrait sur la maladie mentale, soutiennent-ils, les tirs ne se produiraient pas en premier lieu.

L’image du « psychopathe fou » est pratique à bien des égards, car elle permet à l’Américain moyen de rejeter le tueur de masse comme – une personne secrètement instable dont personne n’avait la moindre idée qu’il allait commettre de telles atrocités. On l’a vu immédiatement après la fusillade de Las Vegas, alors que tout le monde, du propre frère de Stephen Paddock à la police enquêtant sur le crime, semble déconcerté, incapable de trouver la moindre preuve d’un motif de ce crime, sans parler de signes de maladie mentale.

Pourtant, Paddock est entré au Mandalay Bay Hotel avec plus de 20 fusils. Une enquête plus approfondie a révélé qu’il en avait des dizaines d’autres. Il n’est guère unique en ce que les Américains stockent partout des armes. Trois pour cent de la population propriétaire d’armes à feu possède plus de la moitié des millions d’armes à feu en Amérique. Même si le reste de la possession d’armes à feu dans le pays est en déclin, de nombreux propriétaires d’armes à feu continuent d’amasser de plus en plus d’armes, de stocker des fusils d’assaut chez eux et de devenir des armées à un seul homme contre quoi que ce soit. Le moment est venu de considérer ces personnes comme des malades mentaux.

Tout en se concentrant sur le psychopathe fictif qui perd les pédales un jour, l’Amérique évite constamment de parler de sa propre paranoïa. Maintes et maintes fois, on voit que les hommes blancs paranoïdes et amers ayant accès à un grand nombre d’armes à feu sont un grave problème en Amérique. Le FBI a constamment averti que la terreur de droite est en augmentation et constitue une menace majeure pour les États-Unis, et pourtant le fait que des hommes blancs en colère et armés continuent de commettre de tels actes de violence est ignoré consciemment. En comparaison, les Américains craignent beaucoup plus le terrorisme radical islamique que le Blanc lourdement armé, bien qu’ils soient beaucoup plus en danger de ce dernier. En effet, peu importe le discours sur la maladie mentale, les Américains ne considèrent toujours pas les hommes blancs amers avec une surabondance d’armes comme des malades mentaux. Dans certains cercles, ils sont encore appelés « patriotes ».

Bien que ces hommes blancs en colère stockant des armes soient un petit pourcentage d’Américains, leur sentiment ne leur est pas unique. Les Américains en général ne font pas confiance à leur gouvernement ou à leurs dirigeants. Ils pensent qu’une révolution armée contre le gouvernement n’est pas seulement possible, mais peut-être nécessaire. Ils donnent même des conseils sur la quantité de munitions à stocker le jour même. Aucune autre nation du monde occidental ne souffre de la paranoïa que font les Américains en ce qui concerne leur gouvernement et l’idée d’une révolution contre lui. Aucun autre pays ne souffre de l’illusion que la sécurité vient de l’abondance de fusils d’assaut et de munitions. Et pourtant, cela n’est pas traité comme une maladie mentale.

Il est temps d’arrêter de traiter les personnes qui estiment avoir besoin de stocker des fusils d’assaut comme si elles ne souffraient pas d’une maladie mentale. Il est temps d’arrêter de traiter ceux qui fantasment sur la guerre contre leurs propres compatriotes comme des patriotes. Il est temps d’arrêter de choyer la paranoïa des hommes blancs amers comme étant en quelque sorte justifiée. Il est temps d’arrêter de prétendre que la peur, la paranoïa et la méfiance envers les autres Américains ont un sens.

Pourquoi les Américains sont-ils violents ?

Les hommes, en particulier les jeunes hommes, sont au cœur de la violence américaine. Leur comportement est plus dangereux à l’adolescence et dans la vingtaine, les années où ils sont les plus susceptibles de tuer, d’ameuter, de vandaliser, de voler et d’abuser de l’alcool ou d’autres drogues. Le moyen le plus sûr de réduire la criminalité, a fait remarquer le psychologue David T. Lykken de l’Université du Minnesota, serait de mettre tous les hommes valides âgés de douze à vingt-huit ans dans un sommeil cryogénique.

Bien que l’âge médian de l’arrestation soit sujet à des variations historiques (il a baissé aux États-Unis au siècle dernier), le gonflement des arrestations s’est toujours produit parmi les citoyens à l’adolescence et dans la vingtaine et a diminué rapidement par la suite. Pour autant que les anthropologues et les historiens ont pu le discerner, cela a été vrai de toutes les sociétés, de la Suède aux Samoa. Des nations aussi éloignées dans le temps et dans leur caractère que l’Angleterre victorienne et l’Amérique héfnerienne (en référence à Hefner le fondateur de Playboy) ont montré des répartitions d’arrestations similaires par âge et par sexe.

Chaque fois que l’on repère un modèle humain universel, les chances sont bonnes qu’il soit enraciné dans la biologie, en l’occurrence les différences hormonales. Après la conception, on est sexuellement indifférenciés jusqu’à ce que de minuscules différences génétiques déclenchent le développement de testicules ou d’ovaires. Les testicules produisent de la testostérone, qui organise le développement des organes génitaux masculins et façonne le système nerveux central. La testostérone est la raison pour laquelle les garçons sont nés garçons et pourquoi ils deviennent plus tard des hommes. En l’absence de testostérone, le fœtus deviendra une femelle.

Au début de la puberté, les testicules inondent le corps de testostérone, élevant les niveaux dans le sang jusqu’à vingt fois ceux des femmes et des garçons pré-pubères. Cette poussée de testostérone a des effets qui incluent une augmentation de la masse musculaire et de la densité osseuse, des corps plus velus, des voix plus profondes et une augmentation de la libido, de l’impulsivité et de l’agressivité. On sait que la testostérone est causalement liée à ces changements car sa présence ou son absence est facilement manipulable. Les hommes castrés, même les criminels castrés, perdent tout intérêt pour le sexe et les combats. Tous les mammifères réagissent de la même manière, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles on stérilise les tomcats (homme sexuellement actif avec plusieurs partenaires) et coupons les testicules des taureaux. Lorsque la testostérone est artificiellement remplacée chez l’homme ou la bête castrée, ses effets réapparaissent rapidement, prouvant que l’hormone, et non la gonade manquante, est responsable des changements physiques et comportementaux.

Les jeunes hommes inondés de testostérone peuvent être une source potentielle de méfaits, mais il ne s’ensuit pas qu’ils auront des ennuis. Les sociétés humaines ont développé diverses institutions pour façonner, contrôler et sublimer leurs énergies. Le plus important d’entre eux est la famille. Les parents sont nos premiers gouverneurs. Ils fixent et imposent des limites et guident le comportement social. Ils nous apprennent à contrôler l’agression, à différer la gratification, à travailler avec diligence et à prendre soin des personnes à charge.

En Amérique coloniale, une telle discipline et la socialisation étaient partagées par les parents de substitution – ceux qui supervisaient les apprentis, les domestiques et les jeunes ouvriers agricoles. En échange du travail, le maître et la maîtresse ont fourni de la nourriture, un abri, des corrections, des instructions et parfois un salaire pour préparer leurs jeunes frais à s’établir et à fonder leur propre famille. Mais la décadence du système d’apprentissage dans les années de la Révolution à la guerre civile et la disparition progressive des travailleurs résidants ont éliminé cette méthode traditionnelle de contrôle et d’éducation des jeunes. La responsabilité revient à la famille nucléaire, augmentée par les écoles, les églises et d’autres institutions conçues pour façonner les personnages des jeunes hommes, comme le YMCA.

Bien sûr, les parents ne se comportent pas toujours de manière responsable. Même ainsi, il vaut mieux en moyenne grandir dans une famille biparentale intacte que dans une famille monoparentale ou sans parents du tout. À travers les époques et les cultures, les enfants abandonnés ou illégitimes ou qui n’ont pas de parent – de la mort, de la séparation ou du divorce – sont statistiquement plus sujets à la délinquance, à l’absentéisme scolaire, au décrochage, au chômage, à la maladie, aux blessures, à la toxicomanie, au vol et aux crimes violents. Les pires effets sont plus visibles chez les adolescents, qui, faute de contrôle et de conseils paternels, sont socialisés par défaut dans les familles hyper masculines et antisociales comme les gangs.

Est-ce-que les Américains sont en train de se faire hara-kiri ?

Les deux récentes tueries de masse à El Paso, au Texas (3 août 2019) et à Dayton en Ohio (4 août 2019) sont une manifestation de plus d’une culture de violence qui menace non seulement la vie des gens mais aussi l’avenir des États-Unis en tant que société civilisée.

Bien que des incidents violents se produisent dans d’autres pays, ils ne sont pas aussi fréquents – ou aussi mortels – qu’aux États-Unis. Les États-Unis ont le taux d’homicides par arme à feu le plus élevé parmi les pays les plus développés du monde.

Aux États-Unis, les civils possèdent plus de 300 millions d’armes à feu, ce qui fait des Américains le peuple le plus lourdement armé au monde par habitant. En comparaison, la police possède environ un million d’armes à feu.

Les États-Unis ont non seulement le plus grand nombre d’armes à feu par habitant, mais aussi les lois de contrôle des armes à feu les plus faibles de tous les pays développés. On estime qu’au moins 30% des adultes américains possèdent une arme à feu et 11% supplémentaires vivent avec quelqu’un qui en possède. Près de 48% des adultes américains ont grandi dans un ménage avec des armes à feu. Près des deux tiers des Américains qui possèdent des armes à feu en possèdent plus d’un.

La National Rifle Association (NRA) a été implacable dans ses efforts pour influencer les législateurs. Bien que la majorité des Américains disent que les lois sur les armes à feu devraient être plus restrictives qu’elles ne le sont aujourd’hui, les législateurs sont dans une large mesure sourds à ces demandes.

La Cour suprême est complice

Pour aggraver les choses pour les défenseurs du contrôle des armes à feu, les décisions de la Cour suprême en 2008 et 2010 ont considérablement réduit le pouvoir des états et des gouvernements locaux à limiter la possession d’armes à feu. Dans un acte banal de posture machiste, près de la moitié des 50 états des États-Unis ont adopté des lois qui permettent aux propriétaires d’armes à feu de porter ouvertement leurs armes dans la plupart des lieux publics.

Bien que la légitime défense soit souvent citée pour justifier le droit des gens à porter des armes, la recherche a montré qu’une arme à feu conservée dans une maison est 43 fois plus susceptible de tuer un membre du ménage ou un ami qu’un intrus. Aux États-Unis, le nombre d’adolescents décédés des suites d’une blessure par balle est supérieur à ceux décédés de toutes autres causes confondues.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, 2017 a vu plus de décès par arme à feu aux États-Unis que dans n’importe quelle année précédente depuis des décennies. Près de 40000 Américains décédés de blessures liées à une arme à feu en 2017 représentent une augmentation de 19% par rapport à 2012 et le total annuel le plus élevé depuis le milieu des années 1990.

L’exemple des autres pays

Bien que de nombreux Américains prétendent que les armes à feu sont nécessaires pour la sécurité, des expériences comme au Japon et en Australie montrent que ce n’est pas vrai.

Au Japon, qui a adopté des lois très strictes sur le contrôle des armes à feu et où – contrairement aux États-Unis – les personnes qui achètent des armes à feu ont plusieurs vérifications des antécédents qui incluent la santé mentale, la consommation de drogues et la perception d’un parent ou d’un collègue du demandeur.

Le résultat net de ces politiques strictes est qu’il y a eu 10 morts pour une population de 128 millions d’habitants. L’Australie, qui a mis en œuvre un programme contre l’utilisation d’armes à feu en 1996, a vu les décès diminuer de 40%.

Conditionné depuis l’enfance

Les Américains sont exposés à la violence depuis qu’ils sont enfants. On estime que lorsqu’un enfant deviendra adulte, il aura vu jusqu’à 16 000 assassinats et 200 000 actes de violence à la télévision. Les enfants ont tendance à imiter ce qu’ils voient à la télévision et au cinéma et considèrent la violence comme le moyen normal de résoudre les conflits.

Andrew Exum, qui était soldat en Irak et en Afghanistan, a raconté sa consternation quand, à son retour aux États-Unis, il a remarqué le nombre élevé de panneaux d’affichage sur le côté des autoroutes, annonçant des fusils. Et pas seulement des fusils – ce n’étaient pas des fusils de chasse, mais plutôt le genre d’armes à feu tactiques, y compris des fusils d’assaut qu’il avait portés en Irak et en Afghanistan. Pourquoi diable, pensait-il alors, quelqu’un aurait-il besoin de telles armes ?

Trump en partie responsable

Arno Michaelis, un ancien suprématiste blanc devenu militant anti-haine, a appelé le président Donald Trump à cesser d’utiliser la peur pour motiver les gens à commettre des actes violents. Il a également déclaré que le gouvernement devait prendre plus au sérieux la possession d’armes à feu, affirmant qu’il devait y avoir des lois fédérales en place pour :

« empêcher les personnes déséquilibrées d’obtenir des fusils d’assaut ».

Michaelis reproche également à Trump d’avoir utilisé une sorte de rhétorique qui augmente la possibilité que ce type d’incidents se produisent.

Le professeur Eddie Glaude de Princeton va plus loin dans sa critique de la situation. Comme il l’a commenté à un journaliste sur MSNBC :

« L’Amérique n’est pas unique dans ses péchés en tant que pays. Nous ne sommes pas uniques dans nos maux, pour être honnête avec vous. Je pense que là où nous pouvons être singuliers, c’est notre refus de les reconnaître – et les légendes et les mythes que nous racontons sur notre bonté inhérente à couvrir et cacher afin que nous puissions maintenir une sorte d’ignorance volontaire qui protège notre innocence. »

L’Amérique tue ses enfants

L’espérance de vie américaine a diminué.

Il n’y a pas d’invasion étrangère. Pas de guerre à l’intérieur de ses frontières. Personne à blâmer sauf soi-même. Comment alors, l’Amérique tue-t-elle les Américains ?

La plupart des rapports indiquent trois choses : les drogues et l’alcool, les armes à feu et le désespoir.

Il y a aussi le gras. Statistiquement, c’est plus important, mais curieusement, il n’est pas souvent inclus dans les discussions sur la baisse de l’espérance de vie.

L’espérance de vie est passée de 78,7 ans à 78,6 ans. Cela ne semble pas terriblement effrayant. Un dixième d’un an. Un mois et une semaine de moins à vivre. Cependant, elle a baissé pendant trois années consécutives, ce qui ne s’est pas produit depuis plus de 100 ans. La dernière fois que l’espérance de vie a diminué, c’était pendant la Première Guerre mondiale, alors qu’en dehors des décès sur le front, les États-Unis ont subi une épidémie de grippe qui a tué 675 000 personnes.

Un article publié dans BMJ (anciennement le British Medical Journal) portait sur 18 pays à revenu élevé : Japon, Suisse, Espagne, Australie, Italie, Norvège, Suède, France, Canada, Pays-Bas, Finlande, Autriche, Portugal, Royaume-Uni, Belgique, Le Danemark, l’Allemagne et les États-Unis. Au cours du dernier quart de siècle, la durée de vie dans tous ces pays a augmenté. Les gens vivent de quatre à cinq ans de plus, sauf aux États-Unis, où il n’a augmenté que de 3,7 ans. En fait, les États-Unis sont tombés à la dernière place de l’espérance de vie en 2001 et l’écart s’est creusé depuis. Les Allemands, le deuxième plus bas de la liste, vivent presque deux ans de plus que les Américains. Les Japonais atteignent 84 ans, soit près de six ans de plus.

Les surdoses de drogue ont tué plus de 70000 Américains en 2017, soit une augmentation de 95% sur 10 ans (contre 36000 en 2007).

Les armes à feu ont tué près de 40000 Américains en 2017, selon les statistiques officielles, qui ne comptent les cas que si les armes à feu étaient « la principale cause » de décès, mais pas si elles « y contribuaient » seulement ; soit 4,43 décès pour 100 000. En revanche, le taux de mortalité par violence armée au Japon et au Royaume-Uni est de 0,04 et 0,06 respectivement.

Aux États-Unis, environ les deux tiers des décès par balle sont des suicides. Cela nous dit qu’il y a beaucoup de désespoir. Il a augmenté de 33% au cours des deux dernières décennies, tandis que le taux de suicide mondial a diminué de 30% à peu près au cours de la même période.

Les États-Unis sont l’une des nations les plus obèses au monde, après les nations insulaires et le Koweït. Le pays est répertorié comme ayant un taux d’obésité de 36,2%. La plupart des pays d’Europe occidentale ont un taux de 20 à 25%. L’obésité est un problème relativement nouveau et ses études sont encore plus récentes. Les statistiques changent rapidement et deviennent plus désastreuses. Elles ont commencé par dire que seule l’obésité sévère était importante et qu’elle pouvait raccourcir la durée de vie d’environ 10 ans. L’obésité modérée était censée être OK, probablement, mais de nouvelles études ont indiqué que cela peut prendre jusqu’à trois ans en moyenne dans la vie d’une personne.

Ces quatre éléments ont-ils quelque chose en commun ? Oui. La théologie de l’économie de marché libre (free market economy) est à l’origine de tout cela.

L’Amérique a un système de santé axé sur le profit. Non seulement il est plus cher que tout autre système au monde, mais il crée des inefficacités et des distorsions particulières. Son objectif est toujours de vendre un article, généralement un médicament ou un service. Comment peut-elle alors s’attaquer aux causes évidentes de l’épidémie d’obésité – mauvaise alimentation, manque d’exercice et mode de vie sédentaire ? Pour la plupart, ce n’est pas possible et ce n’est pas le cas.

L’industrie alimentaire qui utilise des niveaux excessifs de sucre, de matières grasses et de sel pour s’assurer que les aliments créent une dépendance est le contributeur le plus insidieux à l’étendue et à la complaisance américaine.

L’industrie pharmaceutique y joue également un rôle majeur. Son statut protégé lui permet de propager la dépendance à divers médicaments, causant plus de dégâts que la mafia, les cartels colombiens et les mexicains que Donald Trump accuse d’avoir amené des drogues à travers la frontière, combinés.

Les cartes des taux de suicide et de toxicomanie sont des cartes de désespoir. Elles correspondent largement à la disparition de l’industrie américaine. On peut dater ce déclin des politiques économiques du président Ronald Reagan des années 80. Ils ont détruit les régions industrielles moyennes, détruit les syndicats, laissant la classe ouvrière traditionnelle pauvre et impuissante. Une certaine partie d’entre eux s’est tournée vers l’alcoolisme, la toxicomanie et le suicide.

Il y a d’autres choses que le système de santé américain ne peut pas traiter et que la théologie de libre marché considère inexistantes : l’estime de soi, les communautés de soutien, les attentes positives pour l’avenir, en particulier pour les enfants, qui affectent clairement les modes de vie sains et l’espérance de vie.

La théologie de libre marché insiste sur le fait que ce qu’on paie pour les choses est la meilleure et la seule vraie mesure de leur valeur. Plus les inégalités augmentent, plus on a le sentiment que cela doit être vrai.

Comment arrêter la violence

Les Américains possèdent près de la moitié des armes à feu du monde, avec environ 120 armes à feu pour 100 résidents américains. Les politiques de contrôle des armes à feu peuvent un jour restreindre les ventes d’armes neuves. Mais quel impact peuvent-ils avoir lorsque les Américains possèdent déjà des millions d’armes ? Certains ont souligné le rachat d’armes à feu comme une solution potentielle à ce problème.

Le grand nombre d’armes à feu fait partie du défi. Les États-Unis possèdent le plus grand stock d’armes à feu appartenant à des civils au monde. À la fin de 2017, le Small Arms Survey a rapporté qu’il y avait environ 393 millions d’armes à feu aux États-Unis – et cela ne compte même pas les armes à feu appartenant à la police et à l’armée. Cela représente 45,8% des armes à feu détenues par des civils dans le monde.

Le Yémen a le deuxième taux de possession d’armes à feu par personne au monde, avec seulement 52,8 armes à feu pour 100 habitants.

Plus de 40% des adultes américains vivent dans un ménage avec au moins une arme à feu. Aux États-Unis, environ la moitié des armes à feu appartenant à des civils appartiennent à seulement 3% des adultes américains. Ces propriétaires d’armes à feu ont en moyenne 17 armes chacun. La plupart des autres propriétaires d’armes à feu ont en moyenne environ trois armes à feu à la maison.

Rachat d’armes à feu

Les programmes de rachat d’armes à feu sont conçus pour réduire le nombre d’armes à feu en les achetant à des propriétaires privés et en les détruisant généralement par la suite.

Après un carnage de masse en 1996, l’Australie a interdit les carabines et les fusils de chasse automatiques et semi-automatiques et a institué un programme national de rachat des armes à feu.

En un an, l’Australie a acheté environ 650 000 armes à feu à des citoyens, ce qui représenterait environ 20% des armes à feu privées du pays. Des recherches évaluant les effets du rachat ont révélé une baisse de 42% des taux d’homicide et de 57% des taux de suicide au cours des sept années suivant l’adoption de la loi. Mais certains chercheurs ne savent toujours pas si cette diminution est due au rachat ou si elle faisait simplement partie d’une tendance à la baisse existante.

Les villes américaines ont expérimenté des rachats à une échelle beaucoup plus petite, même si le Pew Research Center rapporte que plus de 70% des propriétaires d’armes à feu disent qu’ils ne pourraient jamais s’imaginer ne pas posséder une sorte d’arme à feu.

L’un des premiers exemples s’est produit à Baltimore, au Maryland. En 1974, la police de Baltimore a payé aux résidents 50 dollars par arme à feu, collectant environ 13 500 personnes sur une période de deux mois. Plutôt que de réduire la criminalité, les homicides et les voies de fait ont augmenté pendant le rachat. On ne sait pas pourquoi, mais deux mois est une courte période pour qu’un modèle clair se dessine.

Baltimore n’est pas unique. Un examen de 2008 des recherches existantes de Matthew Makarios et Travis Pratt dans la revue Crime & Delinquency a révélé que les programmes de rachat d’armes à feu ont généralement été inefficaces pour réduire la criminalité aux États-Unis. Les défis comprennent les types d’armes achetées, la participation des forces de l’ordre et le coûts impliqués.

Les programmes de rachat d’armes à feu n’imposent souvent aucune restriction quant aux types d’armes à feu qui peuvent être achetées. Les civils apportent fréquemment de vieilles armes à feu, des fusils en mauvais état, des fusils ou des fusils de chasse. Sacramento, en Californie, a mis en œuvre un programme de rachat d’armes à feu en 1993. Près d’un quart de toutes les armes soumises n’étaient pas en état de fonctionner.

Le service de police de Boston a également tenté un programme de rachat d’armes à feu en 1993 sans restriction de type d’arme. Environ la moitié seulement des armes à feu soumises étaient des armes de poing. C’est important parce qu’on sait d’après les données existantes sur la criminalité que, bien que certains tueurs de masse utilisent des armes plus puissantes, les armes de poing sont le type d’arme à feu le plus souvent utilisé dans les crimes violents et la violence chez les jeunes. Les armes à feu obtenues lors d’un rachat de 1994 à 1996 à Milwaukee au Wisconsin différaient également de celles généralement utilisées pour les suicides et les homicides.

Le service de police de Boston au Massachussetts a réessayé en 2006. S’appuyant sur ses erreurs passées, la police a offert une carte-cadeau de 200 $ pour chaque arme de poing – mais pas d’argent ni de carte-cadeau pour les carabines ou les fusils de chasse. À la fin du programme, le service de police de Boston a signalé que plus de 85% des armes à feu soumises étaient des armes de poing, ce qui correspond étroitement aux types d’armes à feu utilisées dans le crime. Le nombre de tirs a diminué de 14% à Boston dans l’année qui a suivi le rachat et a continué de baisser jusqu’en 2010.

D’autres juridictions ont suivi l’exemple de Boston. En 2015, 13 services de police du Massachusetts ont mis en place un programme de rachat avec des montants plus élevés payés pour les types d’armes à feu les plus fréquemment utilisées dans le crime. En conséquence, ils ont pu récupérer plus d’armes de poing. Mais trois personnes sur cinq qui ont vendu leurs armes ont déclaré qu’elles en avaient encore une ou plusieurs à la maison.

L’expérience montre que certaines personnes tenteront de profiter des rachats d’armes à feu en soumettant des armes à feu bon marché ou cassées d’une valeur inférieure à l’incitatif en espèces offert par le rachat.

À Baltimore au Maryland, une participante au rachat a affirmé qu’elle allait utiliser l’argent du rachat pour acheter une arme plus grande.

Dans l’Oregon, des citoyens ont attendu à l’extérieur des lieux de rachat d’armes à feu pour acheter des armes à feu et des munitions à leurs propriétaires avant de pouvoir entrer à l’intérieur pour les soumettre aux forces de l’ordre.

Les rachats d’armes à feu sont financés par l’argent des contribuables et sont généralement payés par les agences locales plutôt que par un financement étatique ou fédéral. Le budget d’une juridiction locale limitera la quantité d’armes à feu qu’elle peut acheter et détruire, réduisant ainsi la probabilité qu’un rachat d’armes à feu ait un impact observable sur les taux de criminalité locaux.

En règle générale, les programmes de rachat d’armes à feu sont gérés par les forces de l’ordre. Naturellement, les délinquants peuvent hésiter à se rendre au poste de police local ou à interagir avec les forces de l’ordre – même si on leur promet une exemption de poursuites pour possession d’armes.

Boston a tenté de répondre à cette préoccupation en 2006 en désignant des sites comme les églises comme lieux de dépôt. D’autres juridictions ont organisé des rachats d’armes à feu par des groupes à but non lucratif, mais les responsables de l’application des lois sont souvent sur place à titre de sécurité ou pour aider à prendre les armes à détruire après le rachat.

Vous pouvez suivre le Professeur Mohamed CHTATOU sur Twitter : @Ayurinu

