Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi:

Le Matin :

• Le Plan national de l’eau (PNE) 2020-2050 constitue un projet de feuille de route pour affronter les défis de l’eau au cours des 30 années à venir, a affirmé le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani. Ce plan est un prolongement du programme prioritaire de l’eau approuvé par SM le Roi Mohammed VI, a indiqué le Chef du gouvernement qui présidait une réunion de la commission ministérielle sur l’eau, consacrée à la présentation des différents axes et composantes du projet du PNE en vue de son optimisation et de son amélioration, en perspective de sa présentation devant le Conseil national de l’eau. À cet égard, M. El Otmani a relevé l’importance de l’approche prospective et anticipative et l’esprit solidaire qui caractérisent les composantes de ce projet.

• C’est une première au Maroc. Le premier système d’amarrage dynamique du pays vient d’être testé avec succès. Il s’agit d’un système mis en place sur les installations du site de l’OCP au port de Jorf Lasfar, dont les essais ont été menés en collaboration avec le Hollandais « Shore Tension », partenaire de l’OCP, et l’Agence nationale des ports (ANP). Cette nouvelle technique « permettra des gains de temps et des économies conséquentes grâce à une optimisation du temps d’ouverture des quais », indique le groupe phosphatier. La mise en application de cette solution permettra des gains considérables en surestaries et en libération de capacités sur les installations portuaires du Groupe OCP.

L’Economiste :

• À moins de passer rapidement à la deuxième étape de la réforme des retraites (deux pôles), le régime des pensions des fonctionnaires pourrait se retrouver dans une situation délicate. Le changement paramétrique a permis à la CMR de gagner du temps mais pas suffisamment. Ses réserves vont fondre et s’épuiser en 2027! Il ne reste plus que 7 ans. En 2018, le besoin de financement du régime des pensions civiles a atteint 6,2 milliards de DH. Ce besoin a été financé à hauteur de 59% par les produits financiers et par une ponction de 41% sur les réserves. Le portefeuille a ainsi clôturé l’année, en valeur comptable, à 77,6 milliards de DH contre 80,13 milliards une année auparavant.

• Presque deux ans après leur institution, certaines mesures fiscales n’ont toujours pas été mises en œuvre. Pourtant, elles étaient destinées à imposer la transparence dans les affaires. Il s’agit de l’utilisation d’un logiciel de facturation certifié et du relevé annuel détaillé par client professionnel. Des mesures qui avaient, entre autres, été à l’origine d’une grève perlée des commerçants, poussés par les grossistes. Les sociétés éditrices de logiciels de comptabilité se frottaient les mains à l’idée de s’attaquer à un business garanti. Sauf que ces packs n’étaient pas en conformité avec les spécifications de l’administration fiscale.

Aujourd’hui le Maroc :

• L’Etat met au profit des industriels dans le secteur de la biscuiterie, confiserie et chocolaterie des quotas d’importation annuels de 2,5% de droits de douane. Au titre de l’exercice 2020, les volumes des quotas par produit sont variables : sucre (50.000 tonnes), blé tendre biscuitier (40.000 tonnes, hors mois de juin-juillet et août), lait en poudre écrémé (2.000 tonnes) et le lait en poudre entier (500 tonnes). Dans le détail, les entreprises pouvant bénéficier de cette mesure sont celles productrices de biscuits, de chocolats ou de confiseries et commercialisant leur produit au niveau du marché local. En termes de critères, les produits vendus doivent être conditionnés et étiquetés avec les marques de l’entreprise.

• Le « crowdfunding » entame son périple dans le circuit législatif. En effet, le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration vient de présenter le projet de loi sur le financement collaboratif à la Chambre des représentants. L’argentier du Royaume a insisté sur le développement important de ce genre de finances à l’échelle planétaire avec un encours global de 35 milliards de dollars américains en 2017, notant que le Maroc est considéré parmi les premiers pays à l’échelle du continent et du Moyen-Orient à légiférer dans ce domaine.

Al Bayane :

• Le Maroc est un partenaire stratégique de la République d’Indonésie dans la région, a affirmé le président du Conseil consultatif populaire de la République d’Indonésie, Bambang Susilo. Lors d’un entretien avec Hakim Benchamach, président de la Chambre des conseillers, M. Bambang a relevé que le Royaume jouit d’une profonde considération auprès du peuple indonésien, se félicitant des progrès considérables réalisés au Maroc dans divers domaines sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI. Exprimant le souhait de voir les relations économiques et commerciales bilatérales se développer davantage, le responsable indonésien a plaidé pour le lancement d’une Ligue des Sénats et des Conseils de la Choura dans les pays islamiques en tant que cadre parlementaire pour lutter contre toute atteinte aux musulmans ou à la religion islamique.

• L’agence de presse indépendante argentine « Alternative Press Agency », a mis en avant le soutien international croissant à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, revenant sur les positions de nombreux pays, notamment africains, qui ont réaffirmé leur soutien à l’intégrité territoriale du Royaume à travers des actions concrètes. Sous le titre « Nouvelles reconnaissances de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud », l’agence a écrit que le grand poids du Maroc sur la scène internationale, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, ne cesse de se concrétiser et de se traduire en réalités palpables consacrant la souveraineté du Royaume sur son Sahara. L’auteur de l’article, Adalberto Carlos Agozino, a mis en avant les visites régulières de délégations étrangères pour participer aux différents événements internationaux organisés dans les provinces du Sud du Maroc.

L’Opinion :

• Les autobus de la société Alsa-City, délégataire du transport urbain dans l’agglomération de Rabat-Salé-Témara, enregistrent un bilan positif quatre mois après leur mise en service. Selon le responsable de communication de l’entreprise, des milliers de voyageurs sont transportés quotidiennement par la flotte, atteignant un pic de 200.000 le mois dernier, en jour de semaine. Le groupement ALSA n’a pas tardé à mettre en service 150 autobus avec la perspective d’un renforcement graduel de cette flotte. L’opérateur espagnol avait estimé un nombre total d’usagers annuels dépassant les 60 millions, sur un réseau s’étendant sur 1.084 km, qui compte 58 lignes.

• Au 3ème trimestre 2019, le taux d’utilisation des capacités de prestation des services marchands non financiers (TUC) se serait établi à 78%, a indiqué le HCP. L’activité du secteur aurait connu une hausse selon 66% des patrons et une baisse selon 12%, a ajouté la même source. Pour le 4ème trimestre 2019, les anticipations des chefs d’entreprises du secteur des services marchands non financiers, révèlent une hausse de l’activité globale, selon 35% d’entre eux, et une baisse selon 13%. Ces anticipations seraient dues, d’une part, à l’amélioration prévue dans les activités du « Transports aériens » et de l’ »Entreposage et services auxiliaires des transports » et, d’autre part, à la baisse prévue dans les branches des « Activités de location et location-bail » et de la « Restauration ».

Libération :

• La Chambre des représentants a adopté, lors d’une séance législative le projet de loi de règlement N°22.19, au titre de l’année budgétaire 2017, et neuf accords internationaux signés avec le Bénin, le Liberia, le Rwanda et la Serbie. La Chambre souligne, dans un communiqué, que l’adoption, à la majorité des voix, du projet de loi de règlement s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 76 de la Constitution et de l’article 65 de la loi organique de la loi de finances. Lors de l’examen du projet, le président de la Chambre, Habib El Malki a appelé à accorder une attention particulière à l’examen des projets de loi de règlement, en ce qu’ils constituent une véritable étape d’évaluation du respect par le gouvernement de ses engagements en ce qui concerne la mise en œuvre des projets de loi de finances.

• La production nationale de l’énergie électrique préserve sa bonne dynamique, enregistrant une performance de +19,5% à fin octobre 2019, après +7,5% un an plus tôt, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration. Ce résultat provient, notamment, de la bonne tenue de la production privée de +37% après +8,2% et de celle des projets développés dans le cadre de la loi 13-09 de +48,1% après +73,3%, atténuée par la baisse de celle de l’ONEE de 18,4% (après +2,2%), explique la DEPF dans sa note de conjoncture de décembre.

Akhbar Al Yaoum : • BMCE Bank Of Africa a entamé à Oujda la 3ème édition de son cycle de conférences régionales sur la loi de finance 2020, au profit de sa clientèle entreprise, TPE, PME, professions libérales et clientèle privée. Ce cycle de conférences, placé sur le thème « Les nouveautés réglementaires et fiscales de la loi de finance 2020 et la contribution libératoire », vise à répondre au mieux aux besoins en information de la clientèle de BMCE Bank Of Africa concernant la loi de finance 2020. L’objectif est d’expliquer les nouveaux dispositifs de la loi de finance 2020, l’impact des révisions financières sur les sociétés ainsi que la contribution libératoire relative à la régularisation des avoirs et liquidités détenus à l’étranger, en plus de plusieurs autres mesures prévues dans cette loi. A cet effet, l’expert-comptable El Mehdi Fakir a présenté un exposé détaillé sur les mesures fiscales et la contribution libératoire contenues dans la loi de finance 2020, avec un accent mis sur les dispositions touchant au domaine économique et au monde de l’entreprise.

• La transformation numérique est une « nécessité absolue » et non pas un choix pour réaliser le développement et accéder aux rangs des pays émergents, a souligné le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani lors de sa présidence de la 3ème session du Conseil d’administration de l’Agence de développement du digital (ADD). M. El Otmani a également mis en exergue l’importance qu’attache le gouvernement au domaine numérique et aux technologies de l’information et de la communication, qui constituent désormais l’un des « moyens incontournables pour le développement global de l’économie nationale, et compte tenu de leur rôle important dans l’attraction des investissements, la création de l’emploi, la modernisation des services publics, la mise des services à la disposition des citoyens de manière rapide et efficace qui permet d’économiser en termes d’effort, de temps et de coût, de réduire la fracture numérique et les disparités territoriales et sociales, de renforcer la transparence et l’intégrité et de lutter contre toutes les formes de corruption ».

Al Massae :

• Le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amkraz, qui intervenait à l’ouverture de la session ordinaire du Conseil d’administration (CA) de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), a indiqué que le nombre de salariés actifs déclarés a augmenté à 3,47 millions personnes en 2018 et celui des entreprises affiliées à la Caisse est passé à 234.000. Il a annoncé la régularisation de la situation de 49.157 assurés avec une masse salariale de 1,57 milliard de dirhams (MMDH), à côté de la hausse du nombre des bénéficiaires des pensions à 568.829 personnes, soit une somme de 11 MMDH. S’agissant du nombre des bénéficiaires des allocations familiales, il a atteint 1,3 millions personnes (5,5 MMDH), tandis que la masse salariale déclarée et les indemnités versées se sont chiffrées respectivement à 148 MMDH et 17,5 MMDH, a précisé M. Amkraz.

• Les anticipations des chefs d’entreprises du secteur des services marchands non financiers, pour le 4ème trimestre 2019, révèlent une hausse de l’activité globale, selon 35% d’entre eux, et une baisse selon 13%, d’après le Haut-commissariat au Plan (HCP). Ces anticipations seraient dues, d’une part, à l’amélioration prévue dans les activités du « Transports aériens » et de l’ »Entreposage et services auxiliaires des transports » et, d’autre part, à la baisse prévue dans les branches des « Activités de location et location-bail » et de la « Restauration », indique le HCP dans une note sur les résultats des enquêtes de conjoncture auprès des entreprises au 4ème trimestre 2019. Selon les résultats de cette enquête, 61% des chefs d’entreprises anticipent une stabilité de la demande et 80% une stagnation des effectifs employés.

Al Ahdath Al Maghribia : • Le ministère délégué chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a signé, au Caire, un accord de coopération avec l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science (ALECSO), qui vise à renforcer la coopération conjointe dans le domaine de la promotion de la recherche scientifique et du développement des programmes d’enseignement supérieur. L’accord, qui s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’organisation pour étendre son réseau dans divers pays arabes, vise à activer les domaines d’inter-coopération dans le secteur de la recherche scientifique et à garantir que les pays arabes bénéficient de la riche expérience marocaine dans le domaine de la promotion de la recherche scientifique et de l’enseignement supérieur.

• Le Conseil d’administration de la CNSS a décidé d’augmenter de 70% à 80% le taux de remboursement des soins dispensés à l’étranger et de l’hospitalisation médicale, ainsi que ceux des médicaments génériques (de 70 à 90%) et du matériel médical (de 70% à 100%). Le remboursement des lunettes de vue est également concerné avec une hausse de 400 DH pour le cadre, 400 DH pour les verres normaux et 800 DH pour les verres progressifs. Outre une révision du tarif national de référence à travers la réouverture des négociations sous la tutelle de l’Agence nationale d’assurance maladie. Al Alam: • Dix personnes ont trouvé la mort et 1.802 autres ont été blessées, dont 57 grièvement, dans 1.373 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain au cours de la semaine allant du 16 au 22 décembre, a indiqué mardi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Ces accidents sont dus particulièrement à l’inadvertance des conducteurs, à l’excès de vitesse, au non respect de la priorité, à l’inadvertance des piétons, au non respect de la distance de sécurité et du stop, au changement de direction sans usage du signal, au défaut de maîtrise du véhicule, au changement de direction non-autorisé, à la conduite en état d’ébriété, à la circulation sur la voie de gauche, au non respect des feux de signalisation, au dépassement défectueux et à la circulation en sens interdit. Concernant le contrôle et la répression des infractions, les services de sûreté ont constaté 39.195 contraventions et rédigé 9.767 procès-verbaux qui ont été soumis au parquet général, alors que 29.428 amendes transactionnelles ont été acquittées.

• Dans le cadre des efforts de lutte contre le phénomène de la traite d’êtres humains et de réglementation de l’immigration clandestine, suite à la bonne exploitation d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), et après des opérations de suivi et de surveillance, le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la DGST a arrêté, mardi matin, huit personnes pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans l’organisation de l’immigration clandestine et la traite d’êtres humains, et interpellé un candidat à l’immigration clandestine à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca.

Rissalat Al Oumma :

• L’écrivain et chercheur koweïtien Naïf Ben Sharar, spécialisé dans les affaires maghrébines, vient de publier un nouvel ouvrage intitulé « Réalisations royales dans le champ religieux sous l’ère de SM le Roi Mohammed VI ». Edité en 104 pages de moyen format, le livre se veut un focus sur les réalisations accomplies en une vingtaine d’années au Maroc, depuis l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres. L’ouvrage s’attèle sur les caractéristiques propres à la religiosité marocaine, la Haute sollicitude Royale envers l’étude et la diffusion des préceptes du Saint-Coran ainsi que l’édification de mosquées. La publication se penche également sur l’intérêt qu’attache SM le Roi aux causeries religieuses. A travers son ouvrage, Naïf Ben Sharar met en avant l’approche marocaine holistique en faveur des ouléma, des préposés religieux et en rapport avec la promotion de l’enseignement originel et ses institutions, dont la mosquée Al Quaraouiyine.

• Pour lutter contre les « Fake News », il y a deux maîtres-mots, l’éducation et la sensibilisation des usagers du net pour développer un esprit critique chez le consommateur de l’information, et y renforcer le devoir de vérité et de sincérité, a indiqué Hassane Saoudi, expert en stratégie et sécurité, chercheur associé à l’Institut royal des études stratégiques (IRES). « Tout en respectant les bonnes pratiques, l’utilisateur du net devrait toujours avoir à l’esprit les responsabilités pénales en cas d’inobservation des règles de loi. C’est la responsabilité des parents, de l’école et des médias toutes vocations confondues qui est interpelée », a dit M. Saoudi qui était l’invité de « Face à la MAP », au sujet du phénomène des « Fakes News »

Al Ittihad Al Ichtiraki :

• La Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD) a décidé de procéder à partir du 2 janvier prochain à l’écoute des institutions et des forces vives de la nation incluant les partis politiques, les syndicats, le secteur privé et les associations et ce, dans un esprit d’ouverture et de construction commune. Cette décision a été prise lors de la réunion plénière de la Commission tenue lundi à l’Académie du Royaume autour de la nature des interactions de la Commission avec la société civile. Cette écoute large et ouverte débutera à partir du jeudi 2 janvier et vise à recueillir les contributions et les avis des parties sollicitées en vue de l’élaboration d’un modèle de développement, indique-t-on auprès de la Commission. Dans cette même logique de participation et d’inclusion, la CSMD mettra en place une plateforme digitale permettant de recevoir et de collecter les contributions et les idées soumises par les citoyens afin d’enrichir le débat et de partager les expériences et les réflexions.

• Depuis le rattachement de la division centrale de gestion des données démographiques à la Direction des Renseignements généraux, les moyens logistiques nécessaires ont été déployés pour contrôler le flux des demandes de cartes de séjours, contribuer à l’intégration des immigrés et à l’amélioration de leurs conditions de vie, a souligné la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). En ce qui concerne les documents administratifs, les services de la Sûreté nationale ont délivré 3.060.654 cartes d’identité nationale électroniques, 1.267.404 fiches anthropométriques, 40.234 cartes de séjour pour les étrangers, 266 cartes pour les demandeurs d’asile et 75.146 visas d’entrée pour les étrangers au niveau des centres frontaliers nationaux, en plus de la délivrance de 2.428 titres de séjour exceptionnels et 745 prolongations de la validité de visa.

Bayane Al Yaoum:

• La ministre de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Nezha Bouchareb, a insisté sur le rôle stratégique du Programme national pour le développement intégré des Centres ruraux émergents en tant que catalyseurs pour la résorption des dysfonctionnements et des disparités entre les villes et les campagnes. Intervenant lors de la réunion de la commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants, Mme Bouchareb a souligné l’importance de ce programme dans l’encadrement et le développement des espaces ruraux en vue d’améliorer les conditions de vie de la population rurale, à travers le renforcement des prestations liées à l’amélioration de la qualité de l’enseignement, aux services médicaux, au désenclavement et à la diversification des activités économiques, à la promotion de l’attractivité du monde rural et à la valorisation du patrimoine naturel et culturel. Elle a expliqué que l’élaboration d’un tel programme s’est déroulée sur la base d’un diagnostic territorial, de la détermination des catégories des centres ruraux émergents et de la mise en place d’une carte nationale selon des mesures précises, sans oublier l’élaboration de plans d’action participatifs sous forme de projets territoriaux susceptibles de répondre aux besoins de chaque centre compte tenu de ses spécificités locales.

• Le contrôle de l’application des lois sur l’égalité entre les sexes offre un mécanisme clé pour identifier et prévenir les éventuels effets négatifs sur les droits fondamentaux, a affirmé la présidente du groupe de travail thématique chargé de l’équité et de l’égalité à la Chambre des représentants, Mounira Rahoui. S’exprimant lors d’une journée d’étude initiée par le groupe de travail thématique chargé de l’équité et de l’égalité à la Chambre des représentants sur « le contrôle à posteriori pour l’application des lois relatives au genre: la loi 103.13 comme modèle », Mme Rahoui a indiqué que l’application de ces lois demeure un défi à l’échelle nationale et internationale, puisque la commission juridique de l’ONU a évoqué les raisons pour lesquelles il est important d’accorder une place de choix à l’adoption du contrôle à posteriori, à l’application de tels textes de loi et à l’évaluation des législations. Il est question de s’assurer si les lois en question sont utiles et applicables, de contribuer à l’amélioration des dispositions en vigueur et de se focaliser sur la mise en œuvre et la réalisation des objectifs d’ordre politique, en plus de la détermination et la généralisation des bonnes pratiques, a-t-elle ajouté.

