Une position avant-gardiste. La député islamiste, Amina Mae El Ainine a réagi mardi sur son mur facebook pour dénoncer la multiplication des viols contre des mineurs au Maroc. Ne s’arrêtant pas aux critiques et aux lamentations, elle a proposé une solution: l’introduction de l’éducation sexuelle dans les manuels scolaires.

أعترف أنني أنهزم نفسيا أمام حوادث الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وأشعر أن قوتي تخونني لدرجة الدوار والغثيان.شاركت في… Publiée par Maelainine Amina sur Mardi 24 décembre 2019

Voici l’essentiel de sa réaction qui a soulevé un débat houleux sur la Toile entre détracteurs et sympathisants :l

« J’avoue que je suis psychologiquement vaincue par des incidents d’abus sexuels sur des enfants, et je sens ma force fléchir au point d’avoir la nausée…

J’ai participé à plusieurs programmes sur le sujet (viol) avec des associations sérieuses et des militants engagés, et les objectifs étaient multiples pour faire face à un phénomène douloureux qui s’est propagé et se propage encore…

Il risque de transformer nos vies en un enfer de peur pour nos enfants à cause des agressions et de leurs effets psychologiques difficiles à faire oublier à la lumière de la réalité amère de la psychiatrie et de l’accompagnement psychologique dans notre pays.

Sur le plan juridique, d’importantes modifications au niveau du projet du code pénal ont été enregistrées et qui ont alourdi les sanctions contre les loups humains, et également redéfinies certains des crimes qui étaient classés comme de simples délits…

Alors que nous sommes encore au stade de la rédaction des amendements du Parlement, nous aspirons également à apporter les modifications nécessaires à la procédure pénale, en particulier en ce qui concerne la vie privée des enfants victimes d’agressions sexuelles et ce devant la police et devant le parquet, ainsi que devant le tribunal.

Sur le plan pédagogique, plus d’efforts doivent être consentis, et ici je me souviens que nous avons organisé dans le cadre de l’association « INSAF » que j’ai fondée et que j’ai présidée, une campagne de sensibilisation aux dangers du harcèlement sexuel contre les filles à l’intérieur des écoles.

Le constat principal que nous avons enregistré est le grand besoin de communiquer sur le sujet à la lumière de la culture du « tabou ». Là où il n’y a pas de dialogue, ni à la maison ni à l’école, sur la sexualité …qui perpétue le silence grâce auquel le phénomène se développe, où les enfants s’abstiennent de révéler ce à quoi ils sont soumis, et de nombreuses familles s’abstiennent d’exercer des pouvoirs légaux de peur de ce qu’ils appellent « un scandale ».

Cela fait référence à une discussion que j’ai ouverte sur l’importance d’inclure l’éducation sexuelle dans le programme scolaire. De nombreux analphabètes superficiels m’ont attaqué sur le plan moral, mais je suis convaincu de l’importance du sujet afin de préserver la santé physique et psychologique de nos enfants. »

Tout a été dit par Amina ou presque…

Article19.ma