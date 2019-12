Un appel face à l’urgence de la situation. Me Abdellatif Ouahbi, député du Parti authenticité et modernité, a adressé mardi une question écrite au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, sur « les souffrances des enfants et des femmes marocains dans les pays connaissant des tensions ».

« Plusieurs médias nationaux et internationaux ont publié des appels de détresse au nom d’enfants et de femmes marocains qui sont bloqués dans des zones de tension comme la Syrie, l’Irak et la Libye, demandant leur protection et leur rapatriement vers leur pays, le Maroc », a souligné Me Ouahbi.

Ces victimes sont « aujourd’hui menacés dans leur vie et leurs corps et exposés aux gangs de trafic d’organes humains, à cause du grand chaos, des meurtres et des viols que connaissent ces zones », rappelle le parlementaire dans sa question écrite dont article19.ma a obtenu une copie.

Et d’ajouter : « Quelles que soient les mesures sécuritaires et les poursuites judiciaires et pénales à l’encontre de toute personne impliquée dans des violations de la loi, nous vous interrogeons sur les mesures que vous allez prendre du point de vue humanitaire pour sauver ces enfants et ces femmes et les sortir de cette souffrance? ».

La balle est maintenant dans le camp de M. Bourita…

إلى

السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب

الموضوع:سؤال كتابي حول معاناة أطفال ونساء مغاربة بالدول التي تعيش توترات.

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

السيد الوزير المحترم؛

نشرت العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، نداءات ومناشدات استغاثةباسم أطفال ونساء مغاربة عالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق وليبيا، يطالبونمن خلالها بحمايتهم وترحيلهم نحو بلدهم المغرب، بعدما باتوا اليوم مهددين في حياتهموأجسادهم وأصبحوا عرضة لعصابات الاتجار في الأعضاء البشرية، بسبب حجمالفوضى والتقتيل والاغتصاب الذي تعيشه تلك المناطق.

لذا؛ وبغض النظر عن الإجراءات الأمنية والمتابعات القانونية والجنائية لكل متورط فيمخالفات قانونية، نسائلكم، عن الإجراءات التي ستتخذونها من الناحية الإنسانية لإنقاذهؤلاء الأطفال والنساء وانتشارهم من سعير هذه المعاناة؟

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

Article19.ma