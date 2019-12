Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi :

Le Matin :

• Le Maroc maintient son statut de deuxième client de la BERD dans la région Sud et Est de la Méditerranée qui englobe 6 pays arabes partenaires. Sur 10 milliards d’euros investis jusqu’ici par la banque dans la région, le Maroc a capté environ 2 milliards au profit d’une soixantaine de projets. Environ 55% des financements dans le pays sont allés au secteur privé. Selon la BERD, son portefeuille actif au Maroc est estimé à 1,035 milliard d’euros. La moitié concerne des projets d’infrastructures, 35% l’industrie, le commerce et l’agro-industrie. Les 15% restants portent sur des financements accordés aux banques locales.

• BMCE Bank Of Africa a entamé à Oujda la 3ème édition de son cycle de conférences régionales sur la loi de finance 2020, au profit de sa clientèle entreprise, TPE, PME, professions libérales et clientèle privée. Ce cycle de conférences, placé sous le thème « Les nouveautés réglementaires et fiscales de la loi de finance 2020 et la contribution libératoire », vise à répondre au mieux aux besoins en information de la clientèle de BMCE Bank Of Africa concernant la loi de finance 2020. L’objectif est d’expliquer les nouveaux dispositifs de la loi de finance 2020, l’impact des révisions financières sur les sociétés ainsi que la contribution libératoire relative à la régularisation des avoirs et liquidités détenus à l’étranger, en plus de plusieurs autres mesures prévues dans cette loi.

L’Economiste :

• Domaine public à Casablanca: 40.000 visites, 20.000 PV et 1.600 réclamations traitées. Le bilan 2019 des descentes de la police administrative à Casablanca s’avère fructueux. Ses agents, officiellement opérationnels en juillet dernier, ont accéléré la cadence de leurs visites sur le terrain, suscitant l’appréhension des tenanciers de cafés, restaurants et commerces divers. Beaucoup se sont empressés de régulariser leur situation en matière d’urbanisme, d’occupation du domaine public ou d’hygiène. Sur les 20.000 PV distribués, la moitié est relative à l’occupation du domaine public, l’autre moitié concerne l’hygiène. Les visites concernant l’urbanisme n’ont pas dépassé le millier. En tout, 12.000 établissements sont ciblés.

• Le ministère de l’Industrie et du commerce a enfin désigné les trois sociétés chargées du contrôle de conformité des importations. Il s’agit du français Bureau Veritas, de l’allemand TUV Rheinland et de l’espagnol Applus Fomento. Le nouveau dispositif, qui entre en vigueur à partir du 1er février 2020, sera décliné à travers deux niveaux. Certains produits sensibles et touchant directement la sécurité et la santé des utilisateurs devront être contrôlés aux frontières. La liste est composée des pièces de rechange de véhicules, des matériaux de construction… Le deuxième niveau de contrôle concerne les autres produits mais dans leur propre pays d’origine. Les importateurs devront produire des certificats de conformité, délivrés par l’une des trois sociétés sélectionnées, avant la mise sur le marché.

Aujourd’hui le Maroc :

• La RAM a annoncé à Pékin le lancement, le 16 janvier prochain, d’une ligne aérienne directe entre Casablanca et Pékin dans le cadre d’un plan de développement qui va durer trois ans. Le directeur régional de la RAM en Chine, Adil Khalloufi, a indiqué que cette nouvelle liaison aérienne permettra de relier, directement et pour la première fois, le Maroc à la Chine en 13h par des avions de nouvelle génération, les Boeing 787-9 Dreamliner, qui peuvent transporter 302 passagers, dont 26 en classe Affaires. Selon lui, trois vols sont programmés chaque semaine, à savoir lundi, jeudi et samedi à 17h au départ de Casablanca pour un atterrissage à Pékin à 11h55 (heure locale) le jour suivant.

• Une campagne nationale de promotion des services offerts par le ministère de la Santé vient d’être lancée par le département de tutelle sous le thème « tous engagés pour une meilleure santé ». Cette campagne qui se poursuivra jusqu’au 18 janvier prochain vise à informer les citoyennes et les citoyens sur les services fournis par le ministère afin de faciliter leurs accès aux structures de soins, indique le ministère dans un communiqué. La campagne d’un mois comprend la diffusion d’un ensemble de supports de communication télévisés et radiophoniques sur les chaînes nationales de télévision et de radios, ainsi que sur les chaines de radios privées.

Al Bayane :

• La transformation numérique est une « nécessité absolue » et non pas un choix pour réaliser le développement et accéder aux rangs des pays émergents, a souligné le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani. Un communiqué du département du Chef du gouvernement fait savoir que M. El Otmani a souligné, lors de sa présidence de la 3ème session du Conseil d’administration de l’Agence de développement du digital (ADD), que la transformation numérique « est devenue une nécessité absolue et pas seulement un choix pour réaliser le développement et accéder aux rangs des pays émergents, car de nombreux pays s’y sont pleinement engagés en lui consacrant d’importantes capacités humaines et matérielles, partant de leur prise de conscience du rôle névralgique qu’elle joue dans l’économie dans le proche avenir ».

• L’écosystème de la finance participative est presque bouclé malgré sa spécificité. Les dépôts à vue ont affiché une variation annuelle de 81% passant ainsi de 1,546 MMMDH à 2,188 MMDH, indique un rapport de Bank AL Maghrib. Aussi, l’encours des financements par Mourabaha a totalisé 7,83 MMDH à fin septembre 2019 par rapport à la même période de l’année précédente. La finance participative poursuit bien son chemin et se confirme de plus en plus dans le paysage financier marocain depuis son lancement il y a à peine deux ans. Selon les derniers chiffres de la banque centrale, les comptes à vue se sont élevés à 78.497 contre 56.918 en hausse de 58%. Les dépôts à vue affichent la même tendance haussière, soit 2,1888 milliards de dirhams à fin septembre 2019, en progression de 81%.

L’Opinion :

• L’accélération de la régionalisation apporte son lot de nouveautés. La Direction générale des collectivités locales (DGCL) travaille sur la mise en place de sociétés multiservices régionales. Une sorte de Sociétés de développement local (SDL) pour la gestion des services de distribution de l’eau, de l’électricité et de l’assainissement liquide. L’annonce a été faite, lors des premières assisses de la régionalisation à Agadir. L’Agence française de développement (AFD) a financé l’étude de faisabilité qui est en cours. Objectif: réduire les disparités au niveau régional entre les milieux urbains et ruraux en matière de raccordement aux réseaux électriques, de l’eau potable, de l’éclairage public et de l’assainissement liquide.

• Quatre sites marocains ont été inscrits à la liste finale du patrimoine islamique à l’issu de la réunion extraordinaire de la commission du patrimoine dans le monde islamique, tenue les 02 et 03 décembre courant au siège de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (Isesco), a indiqué un communiqué du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (département de la Culture). Il s’agit de la mosquée Al-Quaraouiyine de Fès, la mosquée de Tinmel des Almohades située dans le Haut-Atlas occidental, le site de Ksar Sghir dans la province de Tanger et l’Oasis de Figuig.

Libération :

• Des experts, acteurs associatifs et représentants d’ONG ont appelé à consolider les ponts de communication entre les organisations œuvrant pour la protection des personnes en situation de handicap et l’approfondissement de la réflexion et de la coordination entre les divers acteurs afin de garantir l’effectivité des droits de cette catégorie. Lors d’une rencontre sur « le mécanisme national de protection des droits des personnes en situation de handicap », les participants ont partagé des idées sur les indices relatifs à la mise en œuvre des conventions internationales pertinentes et le rôle du comité ministériel chargé de l’élaboration des stratégies et des programmes liés au développement des droits de cette frange sociale.

• Une convention de partenariat a été signée entre l’Association marocaine de la communauté Achats (AMCA) et l’école supérieure des industries du textile et de l’habillement (ESITH), en marge du Symposium des Achats du Maroc 2019. A travers cet accord signé par le président de l’AMCA, Yassine Serhani, et le président du directoire de l’ESITH, Mohamed Lahlou, l’association s’engage à participer, à la demande de l’ESITH, à l’actualisation des contenus pédagogiques en fonction de l’évolution des métiers d’achat au regard du marché d’emploi, au lancement de nouveaux programmes et à étoffer, en cas de besoin, l’offre de la formation professionnelle de l’école destinée aux entreprises en développant des cycles de formation par secteur d’activité.

Al Ahdath Al Maghribia:

• Le service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir a procédé sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à la saisie d’une tonne et 770 kilogrammes de chira à bord d’un camion frigorifique. Cette opération sécuritaire conjointe, menée dans la région de Tikiouine, près d’Agadir, a permis la saisie du camion chargé de la drogue et l’interpellation du conducteur et de son accompagnateur, indique la DGSN dans un communiqué, faisant savoir qu’après la vérification de leurs identités, l’un des deux individus arrêtés s’est révélé aux antécédents judiciaires. Les deux mis en cause, âgés de 44 et 28 ans, ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’identifier tous les autres individus éventuellement impliqués dans cette affaire, et déterminer ses ramifications et liens potentiels avec les réseaux internationaux criminels de drogue et de psychotropes.

• La ministre de la Solidarité, du Développement social, de l’Egalité et de la Famille, Jamila Moussali, a relevé que la lutte contre les violences faites aux femmes ne constitue pas une cause féministe, mais une affaire de société, soulignant que ces violences impactent négativement leur intégration dans la dynamique sociale et leur participation dans la vie socio-économique. Dans un entretien, Mme Moussali a relevé que les chiffres concernant les violences faites aux femmes sont inquiétants, notant que selon les données du HCP, 62% des femmes en sont victimes.

Al Alam :

• La présence du Maroc parmi les cinq pays en tête du classement du Comité des droits de l’Homme (CDH) des Nations-unies et son obtention de la note « A » intervient après l’adoption de la loi sur le mécanisme national de prévention de la torture, désignant le Conseil national des droits de l’Homme. Depuis 2014, le Maroc s’est engagé avec le Danemark, le Chili, l’Indonésie et le Ghana pour œuvrer en faveur de la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

• La Chambre des représentants a adopté, lors d’une séance législative, le projet de loi de règlement N°22.19, au titre de l’année budgétaire 2017, et neuf accords internationaux signés avec le Bénin, le Liberia, le Rwanda et la Serbie. La Chambre souligne, dans un communiqué mardi, que l’adoption, à la majorité des voix, du projet de loi de règlement s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 76 de la Constitution et de l’article 65 de la loi organique de la loi de finances. Intervenant au nom du ministre de l’Economie et des Finances, Mustapha Ramid, ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme et des relations avec le Parlement, a souligné que ce projet confirme les résultats finaux de la mise en œuvre de la loi de finances 2017 au niveau du budget général et des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que les services de l’Etat gérés d’une manière autonome (SEGMA).

Rissalat Al Oumma :

• Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a présidé le dîner de Gala diplomatique annuel de bienfaisance, organisé par l’ambassade d’Australie et la Fondation diplomatique. Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement, qui rassemble les généreux mécènes autour du Corps diplomatique étranger accrédité auprès de SM le Roi, est devenu une tradition annuelle organisée à l’initiative de la Fondation diplomatique et des ambassades étrangères à Rabat, en faveur des populations démunies, avec la participation de diplomates, d’hommes d’affaires et d’artistes. Le Gala diplomatique de bienfaisance vise une collecte de fonds pour contribuer à l’effort de l’action sociale au Maroc à travers le financement de nombreux projets associatifs, notamment en matière de santé, d’éducation et de formation des jeunes filles.

• Au 3ème trimestre 2019, le taux d’utilisation des capacités de prestation des services marchands non financiers (TUC) se serait établi à 78%, a indiqué le HCP. L’activité du secteur aurait connu une hausse selon 66% des patrons et une baisse selon 12%, a ajouté la même source, notant que cette évolution aurait été le résultat, d’une part, de la hausse d’activité enregistrée au niveau des branches des « Télécommunications », et du « Transports aériens » et, d’autre part, de la baisse d’activité enregistrée au niveau des branches des « Activités de poste et de courrier ». L’évolution de l’activité globale des services marchands non financiers aurait été accompagnée d’une hausse des prestations à l’étranger.

Al Ittihad Al Ichtiraki :

• Le ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, a rendu hommage aux différentes composantes du secteur pour leurs efforts au service de la promotion du système judiciaire, du citoyen et de l’intérêt général. S’exprimant lors de la remise de Wissams dont SM le Roi Mohammed VI a bien voulu gratifier plusieurs magistrats et fonctionnaires du secrétariat-greffe à l’occasion de la fête du Trône 2019, M. Benabdelkader a insisté sur les profondes significations de cette décoration et la Haute sollicitude dont le Souverain entoure cette catégorie. Le ministère, a-t-il souligné, est engagé à poursuivre la mise en œuvre du projet de réforme du système judiciaire sous l’impulsion et la conduite du Souverain, dans ses divers domaines.

• Le cabinet international d’audit et de conseil Ernst & Young (EY) a publié récemment son Indice d’attractivité en Afrique. Aussi, dans ce bilan des Investissements Directs Etrangers (IDE) reçus durant l’année 2018 pour l’Afrique, le Maroc arrive à la deuxième position ex-aequo avec l’Afrique du Sud avec un flux brut des IDE de 5 milliards de dollars chacun (soit près de 50 milliards de dirhams, MMDH), derrière l’Egypte qui revendique un total IDE de 10 milliards de dollars (près de 96 MMDH). A noter que le Royaume a réalisé une avancée notoire (en doublant pratiquement les flux drainés l’année dernière).

Bayane Al Yaoum:

• La Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD) a établi, lors d’une réunion plénière lundi à l’Académie du Royaume, une charte morale, contenant des règles relatives à son fonctionnement et à l’engagement de ses membres. Quelques principes se dégagent de cette charte : Les membres de la Commission prennent part à ses travaux à titre bénévole. Aucune rémunération ou avantage, sous quelque forme que ce soit, ne sont prévus à cette fin. Les membres s’engagent à informer le Président de tout risque de conflit d’intérêt lié à leur participation aux travaux de la Commission. Le travail de la commission est collaboratif et mobilise l’intelligence collective de ses membres mais aussi de toute la société marocaine. Selon les termes de cette charte : « Toutes les idées doivent être écoutées, sans aucun jugement de valeur ». Au cours des séances d’écoute et d’audition, les membres de la Commission sont tenus à la neutralité et à s’inscrire dans une approche ouverte, sans jugement ou prise de position sur les avis des parties-écoutées.

• Le Conseil supérieur de promotion de l’emploi a recommandé l’étude de la possibilité de mise en place d’une loi-cadre constituant une charte en faveur de la promotion de l’emploi et précisant l’intervention de tous les acteurs impliqués dans cette question. Dans les recommandations émises à l’issue d’une réunion présidée par le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Amkraz, le Conseil a souligné l’impératif d’établir une charte pour la promotion de l’emploi qui détermine l’approche à adopter pour l’élaboration de la stratégie nationale pour l’emploi (à long terme), ainsi que la préparation de plans nationaux de promotion de l’emploi (moyen terme). Durant cette rencontre, qui a connu la participation de tous les acteurs économiques et sociaux, le Conseil a également recommandé l’accélération de l’activation du rôle des instances de gouvernance modernisées dans le cadre de l’application du plan national pour la promotion de l’emploi au niveau régional et provincial.

Article19.ma