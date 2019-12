Une crise qui ne dit pas son nom. Au Maroc, les professionnels du secteur du tourisme ont constaté « une baisse sensible » des réservations à l’échelle national et international dans les établissements hôteliers classés dans les grandes villes touristiques pour passer la période de Noël et les fêtes de fin d’année.

Selon le site arabophone Hespress.com, citant un responsable du Département des services touristiques à la Chambre de commerce et d’industrie et chef du Forum des universités de transport touristique au Maroc, le secteur aurait enregistré une baisse du nombre de touristes arrivant dans les unités touristiques au cours du dernier mois de cette année, avec des proportions alarmantes « dépassant 40% par rapport à l’année dernière ».

« Le secteur traverse une véritable crise, en raison de la baisse de la demande de services touristiques marocains par les touristes français en particulier, et les touristes étrangers en général », précise la même source.

Et d’ajouter que la baisse concerne même les services fournis par les hôtels marocains à l’occasion des fêtes de fin d’année.

« En tant que professionnels, nous avons constaté une baisse notable dans la ville de Marrakech tout au long du mois de décembre, ce que nous n’avons jamais vu auparavant, ce qui représente un fait alarmant… », ajoute la même source.

+ L’impact de l’assassinat des deux scandinaves +

Pour rappel, un récent rapport publié par le ministère de l’Économie et des Finances a attiré l’attention sur « l’échec structurel du secteur du tourisme », chose qui oblige les acteurs concernés à faire face à des déséquilibres qui apparaissent principalement en relation avec les objectifs de Vision 2020.

« L’attractivité du secteur touristique a été mise à mal et s’est traduite par la lente évolution des 11,35 millions d’arrivées de touristes fin 2017, avec une augmentation moyenne de 4,1% entre 2007 et 2017 », affirme le rapport, notant au passage également « l’érosion de la capacité d’investissement des grandes chaînes hôtelières et la baisse des marges bénéficiaires des voyagistes ».

Par ailleurs, selon un voyagiste qui a requit l’anonymat, l’assassinat de deux randonneuses scandinaves par des adeptes de Daech, au pied du Toubkal, et ce, non loin de Marrakech en décembre 2019, a eu un impact négatif sur l’image du Maroc à l’étranger.

