C’est officiel. L’application de messagerie mobile ToTok, développée par une société des Emirats arabes unis vient d’être supprimée des magasins d’applications de Google et d’Apple après l’apparition de soupçons d’espionnage des utilisateurs.

Selon l’agence AFP, les géants américains Apple et Google ont confirmé lundi avoir supprimé l’application, dont le nom ressemble fortement à l’application chinoise beaucoup plus populaire TikTok, lancée en 2017.

Pour rappel, Le New York Times a publié en début de semaine, une enquête accusant les services de renseignement émiratis d’avoir « un accès direct aux messages et conversation vidéo échangées sur ToTok, ainsi qu’aux données de géolocalisation, à la liste de contacts, aux caméras, micros et calendrier du téléphone ».

+ Anciens militaires américains et israéliens dans le jeu +

L’application ToTok a été lancé il y a quelques mois seulement et a vite connu une popularité grandissante. L’application est principalement utilisée aux Émirats Arabes Unis mais aussi dans plusieurs autres pays, notamment aux États-Unis, en Suède ou encore en Inde où des centaines de milliers d’utilisateurs l’ont déjà téléchargée.

Présenté comme un système de « messagerie sécuritaire » pour communiquer avec ses proches, ToTok permet d’envoyer des messages et de passer des appels en illimité via internet, sans aucune restriction (comme c’est le cas avec Skype et Whatsapp aux Émirats).

Toutefois, cette messagerie si parfaite, aurait été en fait développée par la société Breej Holding, composée d’employés des services secrets des Émirats, d’anciens membres de la NSA, et d’agents appartenant à l’armée israélienne et américaine, affirme-t-on.

