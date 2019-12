Benchamach doit se sentir « content » de sa démarche contre la presse. Et pour cause, la Cour d’appel de Rabat a confirmé, ce lundi, une peine de six mois de prison avec sursis et une amende de 10 000 dirhams à l’encontre de quatre journalistes journalistes indépendants et un syndicaliste.

Au début de cette affaire qui remonte à 2017, Hakim Benchamach, président de la Chambre des conseillers et secrétaire général du Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) a déposé une plainte en justice accusant quatre journalistes d’avoir divulgué des données concernant les délibérations de la commission d’enquête parlementaire sur la Caisse marocaine des retraites.

Selon le plaignant, l’enquête menée par la Chambre des conseillers était « confidentielle » et ne pouvait être accessible ni diffusée au grand public.

Abdelhaq Hissane, un Conseiller représentant de la Confédération démocratique du travail, a déclaré à la presse: « Depuis le début de ce procès, nous pensions que la décision d’appel corrigerait le jugement préliminaire en déclarant l’innocence de tout le monde…mais malheureusement la décision contre nous a été confirmée ».

M. Hissane qui est concerné par ce verdict a ajouté : « Cette affaire porte, en fin de compte, atteinte à la réputation du Maroc, notamment en ce qui concerne le procès des journalistes qui ne faisaient que leur travail en diffusant l’information… ».

Pour rappel, en plus du Conseiller, les journalistes de la presse écrite condamnés par le tribunal : Abdelhaq Belachker, Mohamed Ahdad, Abdelilah Sakhir et Kawtar Zaki.

Article19.ma