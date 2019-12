La salle multidisciplinaire a connu au siège de la commune d’Ait Faska, située au département d’Aït Ourir, province d’Al-Haouz, région Marrakech Safi , une formation au profit des femmes rurales sous le titre « Renforcer la confiance en soi et les moyens d’y parvenir », encadrée par la coach Kim Hosseini, avec la participation du professeur Nawal Fares, formatrice en développement personnel en présence de coopérativesd’association et de femmes rurales.

La session a commencé avec le mot du Comité d’approche genre, prononcé par la membre du comité, « Maria Bouaddi », à travers lequel elle a affirmé la vision de l’Association Annour de développement et de solidarité qui consiste à donner aux femmes rurales l’importance qu’elles méritent. Elle a également rappelé la réussite des sessions précédentes, dont 130 femmes ont bénéficié dans la région.

Le colloque a ciblé la femme rurale et les contraintes dont elle souffre tout en lui donnant les moyens de se réconcilier avec soi en repensant à une stratégie qui l’aide à sortir de la coquille des accumulations négatives et en essayant de créer des projets de revenus l’aidant à surmonter ses lacunes en harmonie avec le discours du Roi Mohammed VI à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, où le Souverain a souligné l’approche participative dans l’activation du développement durable et l’importance de la coordination entre les différents acteurs, considérant que le citoyen est un élément clé du développement économique et social dans le cadre d’une approche participative intégrée.

Pour rappel, le programme de l’association pour l’année 2020 comportera un certain nombre de projets de développement et de sessions de formation pour les femmes rurales afin de faire de la région d’Aït Faska un modèle social en tant que contribution à un modèle de développement qui répond aux besoins des citoyens de la région.

