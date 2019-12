Par Dr Mohamed Chtatou

Le Nil coule sur 6700 kilomètres jusqu’à ce qu’il se jette dans la mer Méditerranée. Pendant des milliers d’années, la rivière a fourni une source d’irrigation pour transformer la zone sèche autour d’elle en terres agricoles luxuriantes. Aujourd’hui, la rivière continue de servir de source d’irrigation, ainsi que de voie de transport et de commerce.

Le long parcours du Nil

Le Nil coule du sud au nord à travers l’Afrique orientale. Il commence dans les rivières qui se jettent dans le lac Victoria (situé dans l’Ouganda, la Tanzanie et le Kenya modernes) et se jette dans la mer Méditerranée sur plus de 6700 kilomètres au nord, ce qui en fait l’un des plus longs fleuves du monde. Le Nil était essentiel au développement de l’Égypte ancienne. Outre l’Égypte, le Nil traverse ou longe la frontière de 10 autres pays africains, à savoir le Burundi, la Tanzanie, le Rwanda, la République démocratique du Congo, le Kenya, l’Ouganda, le Soudan, l’Éthiopie et le Soudan du Sud. Ses trois principaux affluents sont le Nil Blanc, le Nil Bleu et l’Atbara.

Le sol du delta du Nil entre al-Qâhira (Le Caire) et la mer Méditerranée est riche en nutriments, en raison des importants dépôts de limon que le Nil laisse derrière lui lorsqu’il se jette dans la mer. Les rives du Nil, sur toute sa longueur, contiennent également un sol riche, grâce aux inondations annuelles qui déposent du limon. De l’espace, le contraste entre les rives verdoyantes du Nil et le désert aride à travers lequel il coule est évident.

Pendant des millénaires, une grande partie de la nourriture égyptienne a été cultivée dans la région du delta du Nil. Les anciens Égyptiens ont développé des méthodes d’irrigation pour augmenter la quantité de terres qu’ils pouvaient utiliser pour les cultures et soutenir une population florissante. Les haricots, le coton, le blé et le lin étaient des cultures importantes et abondantes qui pouvaient être facilement stockées et commercialisées.

Le delta du Nil était également un lieu de croissance idéal pour l’usine de papyrus. Les anciens Égyptiens utilisaient la plante de papyrus de nombreuses façons, comme la fabrication de tissus, de boîtes et de cordes, mais de loin son utilisation la plus importante était dans la fabrication de papier. En plus d’utiliser les ressources naturelles du fleuve pour eux-mêmes et de les échanger avec d’autres, les premiers Égyptiens utilisaient également le fleuve pour se baigner, boire, se divertir et se déplacer.

Aujourd’hui, 95% des Égyptiens vivent à quelques kilomètres du Nil. Les canaux acheminent l’eau du Nil pour irriguer les fermes et soutenir les villes. Le Nil soutient l’agriculture et la pêche. Le Nil a également servi de voie de transport importante pendant des milliers d’années. Aujourd’hui, certains habitants d’al-Qâhira (Le Caire) ont commencé à utiliser des vedettes rapides, des bateaux-taxis ou des ferries pour éviter les rues bondées. Des barrages, comme le barrage d’Aswân en Égypte, ont été construits pour aider à apprivoiser le fleuve et fournir une source d’énergie hydroélectrique.

Cependant, le limon et les sédiments qui coulaient vers le nord, enrichissant le sol et construisant le delta, s’accumulent désormais derrière le barrage. Au lieu de croître en taille à travers les dépôts de sol, le delta se rétrécit maintenant en raison de l’érosion le long de la mer Méditerranée. En outre, les inondations annuelles de routine ne se produisent plus le long de certaines parties du Nil. Ces inondations étaient nécessaires pour rincer et nettoyer l’eau des déchets humains et agricoles. En conséquence, l’eau devient de plus en plus polluée. Le Nil continue également d’être une route commerciale importante, reliant l’Afrique aux marchés européens et au-delà.

Le Nil Blanc prend sa source dans le lac Victoria en Ouganda. Jusqu’à aujourd’hui, la discussion sur la véritable source se poursuit. Depuis 2006, le découvreur britannique Neil McGrigor affirme avoir trouvé la source la plus éloignée du Nil dans le Rwanda, au début de la rivière Kagera avec son embouchure dans la partie ouest du lac Victoria.

Le Nil quitte ce plus grand lac d’Afrique à Ripon Falls près de Jinja en Ouganda. Sur 500 kilomètres, le dénommé Victoria Nile coule en direction du nord. Après le passage des célèbres chutes Murchison, la rivière se jette dans le lac Albert. De là, le fleuve est connu comme le Nil Albert et est la dernière partie du fleuve sur le territoire ougandais. Par le Soudan du Sud, le Nil blanc entre au Soudan. Près de la capitale Khartoum, le Nil Blanc rencontre le Nil Bleu. Cet affluent commence au lac Tana en Éthiopie et se jette au Soudan par le sud-est.

La partie nord du fleuve coule presque entièrement à travers le désert en Égypte. Ce pays dépend du fleuve depuis l’Antiquité. La plupart de la population et des villes d’Égypte sont situées le long du Nil et presque tous les sites culturels et historiques de l’Égypte ancienne se trouvent le long des rives du fleuve. À travers un grand delta, le Nil se termine dans la mer Méditerranée. Les eaux puissantes du Nil coulent à un volume moyen de 300 millions de mètres cubes par jour après un voyage de 3 mois.

Le Nil, rivière des anciennes civilisations

Une grande partie de l’histoire de l’Égypte est divisée en trois périodes de « royaume » – ancienne, moyenne et nouvelle – avec des périodes intermédiaires plus courtes séparant les royaumes. Le terme « intermédiaire » se réfère ici au fait qu’à cette époque, l’Égypte n’était pas un pouvoir politique unifié et se trouvait donc entre des royaumes puissants. Même avant la période de l’Ancien Empire, les fondations de la civilisation égyptienne étaient posées depuis des milliers d’années, alors que les personnes vivant près du Nil se concentraient de plus en plus sur l’agriculture sédentaire, ce qui conduisait à l’urbanisation et à une activité économique spécialisée non-agricole.

Les preuves d’habitation humaine en Égypte remontent à des dizaines de milliers d’années. Ce n’est que vers 6000 avant notre ère, cependant, qu’une colonisation généralisée a commencé dans la région. À cette époque, le désert du Sahara s’est étendu. Certains scientifiques pensent que cette expansion a été causée par un léger changement dans l’inclinaison de la Terre. D’autres ont exploré l’évolution des régimes pluviométriques, mais les causes spécifiques ne sont pas entièrement claires. Le résultat le plus important de cette expansion du Sahara pour la civilisation humaine a été de rapprocher les humains du Nil à la recherche de sources d’eau fiables.

En dehors de la région du delta, où le fleuve se propage en se jetant dans la mer, la plupart des colonies dans la vallée du Nil étaient confinées à quelques kilomètres du fleuve lui-même. Le Nil est inondé chaque année ; cette inondation était si régulière que les anciens Égyptiens ont défini leurs trois saisons: inondation, croissance et récolte – autour d’elle.

Cette inondation annuelle était vitale pour l’agriculture car elle déposait chaque année une nouvelle couche de sol riche en nutriments. Les années où le Nil n’a pas été inondé, le niveau de nutriments dans le sol a été sérieusement épuisé et les risques de pénurie alimentaire ont considérablement augmenté. Les approvisionnements alimentaires ont également eu des effets politiques et les périodes de sécheresse ont probablement contribué au déclin de l’unité politique égyptienne aux extrémités de l’Ancien et du Moyen Empire.

Bien qu’on connait pas les dates et les événements spécifiques, la plupart des chercheurs qui étudient cette période pensent que vers l’an 3100 avant notre ère, un leader nommé Narmer ou Menes — les sources ne savent pas s’il s’agissait de la même personne ! —a pris le contrôle de la Haute et de la Basse Egypte.

Après l’unification politique, la royauté divine, ou l’idée qu’un dirigeant politique détenait son pouvoir en faveur d’un ou de plusieurs dieux – ou qu’il était une incarnation vivante d’un dieu – est devenu fermement établi en Égypte. Par exemple, dans la mythologie qui s’est développée autour de l’unification, Narmer a été décrit comme Horus, un dieu de la Basse Égypte, où Narmer a initialement régné. Il a conquis Set, un dieu de la Haute-Égypte. Cette version mythifiée des événements politiques réels a ajouté de la légitimité à la domination du roi.

L’utilisation de hiéroglyphes – une forme d’écriture qui utilise des images pour exprimer des sons et des significations – a probablement commencé à cette période. À mesure que l’État égyptien gagnait en puissance et en influence, il était plus en mesure de mobiliser des ressources pour des projets à grande échelle et avait besoin de meilleures méthodes de tenue de registres pour organiser et gérer un état de plus en plus grand.

Pendant l’Empire du Milieu, les Égyptiens ont également commencé à écrire de la littérature. Certains écrits étaient conservés sur de la pierre ou de l’argile, et d’autres sur du papyrus, un produit semblable à du papier fabriqué à partir de fibres de roseau. Le papyrus est très fragile, mais en raison du climat chaud et sec de l’Égypte, quelques documents sur le papyrus ont survécu. L’écriture hiéroglyphique est également devenue un outil important pour les historiens qui étudient l’Égypte ancienne une fois qu’elle a été traduite en 1822 par le linguiste Français Jean-François Champollion.

Au fur et à mesure que les dirigeants devenaient plus puissants, ils étaient mieux en mesure de coordonner la main-d’œuvre et les ressources pour construire de grands projets, et plus de gens avaient besoin de plus grandes quantités de nourriture. Les projets visant à améliorer la production agricole, tels que les digues et les canaux, sont devenus plus importants. Les pratiques d’irrigation consistaient à construire des digues de boue – qui étaient des murs de terre compactée qui dirigeaient les inondations annuelles sur les terres agricoles et les éloignaient des zones de vie – et à creuser des canaux pour diriger l’eau vers les champs pendant la croissance des cultures.

Les élites, ces individus riches et puissants, ont commencé à construire de plus grandes tombes qui étaient les précurseurs des pyramides. Ces tombes représentaient un fossé croissant entre l’élite et le commun des mortels dans la société égyptienne. Seuls les riches et les hommes importants pouvaient se permettre et être considérés comme méritant de tels enterrements élaborés.

Le Nil, berceau des Pharaons et leurs royaumes

Ancien royaume d’Égypte : 2686-2181 avant notre ère

Pendant la période de l’Ancien Empire, l’Égypte était en grande partie unifiée comme un seul État ; il a gagné en complexité et s’est étendu militairement. Les dirigeants de l’Ancien Empire ont édifié les premières pyramides, qui étaient à la fois des tombes et des monuments pour les rois qui les avaient construites. La construction d’une architecture monumentale – comme la Grande Pyramide et le Sphinx à Gizeh, et des temples pour différents dieux – exigeait un gouvernement centralisé qui pouvait disposer de vastes ressources.

Les constructeurs des pyramides n’étaient pas des esclaves mais des paysans, travaillant sur les pyramides pendant la saison morte (creuse) de l’agriculture. Ces paysans travaillaient aux côtés de spécialistes comme les tailleurs de pierre, les mathématiciens et les prêtres. Comme forme d’imposition, chaque ménage était tenu de fournir un travailleur pour ces projets, bien que les riches pouvaient payer un substitut. Cela démontre à la fois le pouvoir de l’état d’obliger les gens à fournir de la main-d’œuvre et aussi les avantages dont jouissent les élites, qui pourraient se soustraire à la main-d’œuvre.

Photo of Hatshepsut’s Temple at the base of a large rock formation. The temple is rectangular with three tiers and a wide ramp in the center. At the top tier, set furthest back into the rock formation, there are statues placed in front of columns. All of the columns and doorways are long and rectangular.

Les Égyptiens ont également commencé à construire des navires, construits en planches de bois attachées ensemble avec de la corde et rembourrés de roseaux, pour échanger des marchandises telles que l’ébène, l’encens, l’or, le cuivre et le cèdre libanais – ce qui était particulièrement important pour les projets de construction – le long des routes maritimes.

Empire du Milieu : 2000-1700 avant notre ère

L’Empire du Milieu a vu l’Égypte à nouveau unifiée alors que les rois ont trouvé des moyens de reprendre le pouvoir aux gouverneurs régionaux. À partir de l’ère du Moyen Empire, les rois égyptiens maintenaient souvent des armées permanentes bien entraînées. La capacité de l’état égyptien à créer et à maintenir une force militaire permanente et à construire des fortifications a montré qu’il avait repris le contrôle de ressources importantes.

La fragmentation politique a conduit à la deuxième période intermédiaire. Les dates précises ne sont pas claires ; même si l’écriture permettait d’enregistrer plus d’événements, la plupart des choses ne l’étaient toujours pas et de nombreux autres enregistrements ont été perdus ou détruits.

Profitant de cette instabilité politique en Égypte, les Hyksos sont apparus vers 1650 avant notre ère. Ils étaient un peuple sémitique, ce qui signifie qu’ils parlaient une langue originaire du Moyen-Orient, ce qui indiquait qu’ils n’étaient pas originaires d’Égypte. Les Hyksos ont imposé leurs propres dirigeants politiques, mais ont également apporté de nombreuses innovations culturelles et technologiques, telles que le travail du bronze et les techniques de poterie, de nouvelles races d’animaux et de nouvelles cultures, le cheval et le char, l’arc composite, les axes de bataille et les techniques de fortification pour la guerre.

Nouvel Empire : 1550-1077 avant notre ère

Vers 1550 avant notre ère, la période du Nouvel Empire de l’histoire égyptienne a commencé avec l’expulsion des Hyksos d’Egypte et la restauration du contrôle politique centralisé. Cette période a été la plus prospère de l’Égypte et a marqué l’apogée de sa puissance.

Également au cours de cette période, Hatshepsout, la dirigeante égyptienne la plus célèbre, a établi des réseaux commerciaux qui ont aidé à bâtir la richesse de l’Égypte et a commandé des centaines de projets de construction ainsi qu’un impressionnant temple mortuaire à Deir el-Bahri. Elle a également ordonné la réparation de temples qui avaient été négligés ou endommagés pendant la période du règne de Hyksos.

Le terme pharaon, qui faisait à l’origine référence au palais du roi, est devenu une forme d’adresse pour le roi lui-même au cours de cette période, mettant davantage l’accent sur l’idée de la royauté divine. Religieusement, les pharaons se sont associés au dieu Amon-Ra, tout en reconnaissant d’autres divinités.

Au milieu des années 1300 avant notre ère, un pharaon a tenté de modifier cette tradition en choisissant d’adorer exclusivement Aton et a même changé son nom en Akhenaton en l’honneur de ce dieu. Certains érudits interprètent cela comme la première instance du monothéisme, ou la croyance en un seul dieu. Ce changement n’a cependant pas survécu au-delà de la domination d’Akhenaton.

L’Egypte du Nouvel Empire a atteint le sommet de son pouvoir sous les pharaons Seti I et Ramsès II, qui se sont battus pour étendre le pouvoir égyptien contre les Libyens à l’ouest et les Hittites au nord. La ville de Kadesh, à la frontière entre les deux empires, était une source de conflit entre les Égyptiens et les Hittites, et ils ont mené plusieurs batailles à son sujet, acceptant finalement le premier traité de paix connu au monde.

Troisième période intermédiaire : 1069-664 avant notre ère

Les coûts de la guerre, les sécheresses accrues, la famine, les troubles civils et la corruption officielle ont finalement fragmenté l’Égypte en un ensemble de cités-états gouvernées localement. Profitant de cette division politique, une force militaire du royaume nubien de Koush dans le sud a conquis et uni la Basse Égypte, la Haute Égypte et Koush. Les Koushites ont ensuite été chassés d’Égypte en 670 avant notre ère par les Assyriens, qui ont établi un état client (une entité politique autonome mais qui rend hommage à un état plus puissant) en Égypte.

En 656 avant notre ère, l’Égypte a de nouveau été réunie et s’est détachée du contrôle assyrien. Le pays a connu une période de paix et de prospérité jusqu’en 525 avant notre ère, lorsque le roi perse Cambyses a vaincu les dirigeants égyptiens et a pris le titre de Pharaon pour lui-même, ainsi que son titre de roi de Perse.

Le bassin de la rivière du Nil

La vallée du Nil est appelée « le berceau de la civilisation ». Cependant, dans la période de l’après-guerre froide, en raison de l’augmentation de la demande en eau et de la répartition inégale de l’eau et de l’électricité dans le bassin, de nombreux chercheurs et décideurs en eau ont considéré le même Nil comme ayant un potentiel élevé d’induire une guerre de l’eau dans la région. Réfutant toutes ces prédictions désastreuses, et étant activement encouragés et soutenus par la Banque mondiale, les pays du bassin du Nil se sont réunis en 1999 pour former la Nil Basin Initiative (NBI) dans le but de créer une institution de gestion de l’eau basée sur le bassin. Avec cette initiative, le Nil est plus souvent mentionné dans la littérature relative à l’eau comme un exemple de fleuve partagé étant la source de la « paix de l’eau » plutôt que de la « guerre de l’eau » dans le bassin.

Le Nil est probablement le plus long réseau fluvial international au monde, avec une longueur de 6700 km. (En 2007, des chercheurs brésiliens ont affirmé avoir établi une nouvelle source du fleuve Amazone, à la suite d’une expédition au Pérou et, si cette affirmation est exacte, l’Amazonie devient le plus long fleuve à 6800 km et le Nil est relégué en deuxième position). Le Nil traverse 10 pays d’Afrique – Rwanda, Burundi, République démocratique du Congo, Tanzanie, Kenya, Ouganda, Érythrée, Éthiopie, Soudan et Égypte – avant d’atteindre la mer Méditerranée. Le Nil tire son nom du mot grec « Neilos ».

Le cours supérieur de la rivière se trouve dans le lac Victoria à environ 4 ° de latitude sud, puis il coule principalement vers le nord jusqu’à la mer Méditerranée à 32 ° de latitude nord. Le Nil a une aire de drainage d’environ 3,35 × 106 km2, qui couvre 10% du continent africain. Le Nil blanc et le Nil bleu sont les deux principaux affluents du Nil, qui convergent vers la capitale soudanaise, Khartoum, pour former le principal cours d’eau du fleuve. Le Nil blanc est originaire du Burundi et traverse les lacs équatoriaux – Victoria, Kyoga et Mobutu – puis traverse les marais du Soudan du Sud. Cependant, le Nil bleu, long de 1529 km, qui est le principal fournisseur d’eau, est originaire des hauts plateaux éthiopiens. Les hauts plateaux éthiopiens fournissent 86% du flux du Nil (composé du Nil bleu : 59% ; Baro-Akobo (Sobat) : 14% ; et Tekezze (Atbara) : 13%), tandis que la contribution de la région des lacs équatoriaux n’est que de 14 %. L’affluent Tekezze-Atbara a une partie de son cours supérieur en Érythrée.

La guerre des eaux du Nil aura-t-elle lieu ?

Quand les politiciens égyptiens ont discuté du sabotage du grand barrage de la Renaissance de l’Éthiopie en 2013, ils ont naturellement supposé qu’il s’agissait d’une réunion privée. Mais au milieu de toutes ces intrigues, et avec un grand rire, Mohammed Morsi, alors président, a informé ses collègues que leur discussion était diffusée en direct sur une chaîne de télévision publique.

À part l’embarras, ce n’était déjà un secret pour personne que l’Égypte voulait arrêter le plus grand projet hydroélectrique en Afrique. Lorsque l’Éthiopie aura achevé la construction du barrage en 2022, il mesurera 170 mètres de haut (550 pieds) et 1,8 km (1,1 miles) de large. Son réservoir pourra contenir plus que le volume de l’ensemble du Nil bleu, l’affluent sur lequel il se trouve Et il produira 6 000 mégawatts d’électricité, soit plus du double de la production actuelle de l’Éthiopie, ce qui laisse trois personnes sur quatre dans le noir.

Depuis plusieurs années, il y a des tensions entre les nations traversées par le Nil. Cependant, de nos jours, les tensions augmentent en raison de la croissance démographique, de la pauvreté, de la dégradation de l’écosystème et de la pénurie d’eau qui ont caractérisé la région. Dans le passé, les tensions découlaient de la domination et de la menace constante d’une utilisation militaire du côté de l’Égypte, des guerres civiles au Soudan et en Éthiopie et de l’utilisation négligeable de l’eau par les états riverains en amont. Récemment, les écarts ont augmenté dans la région en raison de la domination constante de l’Égypte sur l’eau du fleuve et des traités en vertu desquels le pays soutient son pouvoir sur elle.

Au cœur des tensions se trouvent les accords sur l’eau du Nil de 1929 et 1959. Grâce à ces accords, l’Égypte a assuré que les eaux du Nil ne pouvaient en aucun cas être interrompues par le reste des pays du bassin, les accords interdisaient également toute construction sur des affluents qui interromprait l’écoulement du Nil vers l’Égypte et le Soudan.

De tels accords ont récemment été remis en question par le reste des pays du bassin qui revendiquent leur droit à une distribution équitable de l’eau. La nécessité d’un approvisionnement en eau suffisant et constant est essentielle pour ces pays notamment pour protéger la vie des populations, soutenir la production alimentaire entre autres besoins.

Ces pays dépendent pour leur stabilité économique et sociale de l’accès aux eaux du fleuve. L’Éthiopie, par exemple, souhaite utiliser le Nil pour les centrales hydroélectriques et le développement industriel. L’Égypte a déjà déclaré qu’elle n’hésitera pas à recourir à la force militaire pour assurer son contrôle sur le Nil, ce qui explique l’énorme importance de l’eau pour ce pays. Les Éthiopiens de leur côté affirment avoir le droit d’exploiter ses ressources naturelles et sont même allés plus loin pour renoncer aux traités coloniaux.

Les principaux états riverains du Nil impliqués dans le conflit sont l’Égypte, le Soudan et l’Éthiopie. L’Égypte affirme qu’elle a des droits historiques et naturels sur le fleuve et sera régie par les doctrines hydro-politiques de « besoin primaire », « d’utilisation antérieure » et de « droits acquis sur l’eau ». À la suite de ces affirmations, l’Égypte a toujours privilégié la politique étrangère en priorité pour préserver l’écoulement ininterrompu des eaux du Nil. Dans le cas du Soudan, le problème de l’eau est étroitement lié au développement économique. Premièrement, le Soudan a le double besoin de l’irrigation et de l’énergie hydroélectrique couplé à la nécessité de protéger ses citoyens près des rives du Nil contre les inondations annuelles de la saison des pluies provenant des hauts plateaux de l’Éthiopie. Enfin, pour l’Éthiopie, le Nil représente des intérêts économiques dans le secteur agraire. Environ 40 pour cent de sa population dépend de l’agriculture de subsistance pluviale dans les hautes terres, la zone de pluviométrie la plus élevée, qui fournit 86 pour cent des eaux du Nil. De plus, l’Éthiopie a également manifesté son intérêt pour le développement de ses ressources en eau en construisant une série de micro-barrages sur le Nil bleu. Il n’est pas surprenant que de tels plans aient entraîné des tensions entre l’Égypte et l’Éthiopie.

Le fait qu’il n’y ait pas encore eu de conflit violent entre ces pays pour la rivalité de l’eau est positif. En plus de cela, les pays du bassin du Nil continuent de rechercher des solutions coopératives qui pourraient apporter une partition plus équitable du fleuve. Dans les années 90 du siècle dernier, par exemple, les parties impliquées dans le conflit ont participé à divers dialogues avec l’aide de la communauté internationale, ciblant la coopération sur l’utilisation du Nil. Le dialogue s’est intensifié et diverses initiatives ont vu le jour, par exemple le Comité de coopération technique pour le développement et la protection de l’environnement (Technical Cooperation Committee for the Promotion of Development and Environmental Protection of the Basin –TECCONILE-), qui avait pour mission de promouvoir l’agenda du développement du Nil.

Un mécanisme de coopération transitoire, à savoir l’Initiative du bassin du Nil IBN- (Nile Basin Initiative –NBI-), a été officiellement lancé en 1999 par le conseil des ministres de l’eau de ces pays financé par la Banque mondiale. Bien que l’IBN ait été initialement conçu comme un moyen de partager des informations scientifiques, il rassemble aujourd’hui les ministres des pays du bassin « pour parvenir à un développement socio-économique durable grâce à une utilisation équitable des ressources en eau communes du bassin du Nil et à en bénéficier », comme indiqué dans sa vision partagée. L’IBN peut également être décrit comme une percée et une mesure positive qui ont empêché le conflit de s’intensifier et de devenir violent.

Le Nil, en plus d’être le plus long fleuve du monde, est également l’artère aquatique la plus vitale du nord de l’Afrique. Le fleuve est partagé par 10 pays du bassin hydrographique, qui dépendent de cette eau pour leur survie. Cependant, avec le temps, il devient plus difficile de garantir l’accès à cette précieuse ressource. La sécurité de l’eau dans cette région est constamment menacée par le taux élevé de croissance démographique, la mauvaise utilisation et la contamination de ses eaux, une situation qui aggrave les tensions pour le droit d’utiliser l’eau du fleuve. La question fondamentale est liée au partage équitable des ressources en eau du Nil. Les ressources naturelles ne respectent pas les frontières nationales. Les conflits environnementaux appellent donc des réponses régionales et internationales.

Différend sur l’utilisation de l’eau du Nil entre l’Égypte et l’Éthiopie

Un différend sur l’utilisation de l’eau dans le Nil a soulevé des tensions entre l’Égypte et l’Éthiopie, menaçant de provoquer une nouvelle crise dans les relations alors qu’Addis-Abeba s’apprête à achever le plus grand projet hydroélectrique du continent dans les hauts plateaux éthiopiens.

Après que les pourparlers se soient arrêtés sur le remplissage et l’exploitation du barrage de la Grande Renaissance sur le cours supérieur du Nil bleu, l’Éthiopie a accusé l’Égypte de chercher à contrecarrer le projet et à bloquer le développement du pays. Les responsables égyptiens ont déclaré que les plans d’Addis-Abeba donneraient à l’Éthiopie un contrôle absolu sur le débit du fleuve – une bouée de sauvetage pour 100 millions d’Égyptiens – menaçant les réserves d’eau déjà limitées de leur pays.

L’impasse menace de nuire davantage aux relations entre deux pays qui ont une longue histoire de méfiance. Le Caire veut que l’Éthiopie garantisse un débit d’eau minimum convenu à partir du barrage afin de maintenir le niveau de son propre barrage de Haut Assouan, plus en aval, et de s’assurer qu’il y a suffisamment d’eau pour la production d’énergie et l’irrigation égyptiennes. Addis-Abeba a déclaré que l’Égypte voulait contrôler le système d’eau de l’Éthiopie et a rejeté l’appel du Caire à une médiation internationale.

« L’Egypte veut avoir un droit de veto, disant à l’Ethiopie ce qu’elle peut faire », a déclaré Fesseha Shawel Gebre, l’ambassadeur d’Ethiopie à Londres. La nation est-africaine a longtemps accusé l’Égypte et le Soudan de partager le flux du Nil entre eux en vertu d’un accord de 1959 auquel l’Éthiopie n’était pas partie. En cherchant à préserver les droits à l’eau garantis à l’Égypte dans le cadre de cet accord, Le Caire a voulu continuer à utiliser de manière inéquitable les eaux du Nil et laisser l’Éthiopie « dans le noir », a déclaré M. Fesseha.

Le Caire insiste sur le fait qu’il veut élaborer une approche « coopérative » pour minimiser les dommages et que sa principale préoccupation était la gestion du fleuve en période de sécheresse. « L’Ethiopie n’offre pas de procédures claires sur ce qu’il faut faire si nous sommes confrontés à certaines conditions hydrologiques », a déclaré un responsable égyptien proche des négociations. « Ils disent qu’en cas de sécheresse, nous en discuterons ».

Le barrage de 4,8 milliards de dollars américains du Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), près de la frontière avec le Soudan, sera le plus grand projet hydroélectrique en Afrique lorsqu’il sera achevé en 2022. Un pilier des plans de développement économique de l’Éthiopie, à son apogée, il produira plus de 6 000 mégawatts d’électricité, contribuant à étendre le courant aux 65 millions d’Ethiopiens qui vivent toujours sans électricité.

Le remplissage du réservoir devrait commencer en juin, lors de la prochaine saison des pluies. L’Égypte craint de faire face à des pénuries d’eau si ce processus ne se fait pas lentement.

Alors que l’Éthiopie veut remplir le réservoir dans les quatre ans, l’Égypte veut un rythme plus lent qui peut varier en réponse aux sécheresses. L’Égypte souhaite également que l’Éthiopie garantisse un débit annuel minimum de 40 milliards de mètres cubes d’eau dans des conditions de non-sécheresse et maintienne les niveaux d’eau du barrage égyptien d’Assouan au-dessus de 165 mètres.

En outre, il a proposé de placer des équipes de surveillance des trois pays sur le site du barrage éthiopien et au Caire et dans la capitale du Soudan, Khartoum. L’Ethiopie a déclaré que de telles demandes équivalaient à une attaque contre sa souveraineté.

« Ce que l’Égypte veut, c’est faire de l’Éthiopie sa colonie hydrologique », a déclaré Zerihun Abebe Yigzaw, membre du comité de négociation. « Et si nous avons une saison sèche, et si nous n’avons pas du tout d’eau dans le système, cela signifie que nous allons détruire tous les autres barrages du pays, ou détourner toute l’eau vers le barrage de la Renaissance pour répondre à la demande de l’Égypte ? «

Les experts internationaux disent qu’il devrait être possible de parvenir à un accord sur la gestion conjointe du système fluvial et qu’il existe des exemples d’autres bassins fluviaux tels que le Traité des eaux de l’Indus de 1960 entre l’Inde et le Pakistan.

« Les accords pour le remplissage du GERD devraient envisager la possibilité de sécheresses pendant le processus de remplissage, ce qui peut inclure des dispositions sur la façon dont les trois pays pourraient s’adapter dans ces conditions », a déclaré Kevin Wheeler, de l’Environmental Change Institute de l’université d’Oxford. « Il est également très important d’envisager des stratégies communes de gestion de la sécheresse à long terme – une fois le processus de remplissage terminé ».

Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien, et Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, qui a reçu le prix Nobel de la paix récemment, devraient discuter de l’impasse en marge d’un sommet russo-africain à Sotchi en octobre 2019.

Pour l’Égypte, nation aride et désertique qui dépend du Nil pour la quasi-totalité de son eau, la perspective d’un débit réduit est considérée comme une menace existentielle. Le pays est déjà sous le seuil de pauvreté en eau internationalement reconnu et sa population est jeune et en croissance rapide.

« Nous voulons un accord équitable et nous comprenons les besoins de développement de l’Éthiopie », a déclaré le responsable égyptien. « Mais l’Éthiopie doit comprendre que nous dépendons du Nil pour 97% de notre eau ».

Pour une solution durable

Plus de 300 millions de personnes dépendent des eaux du Nil. Le bassin du Nil contient plus de 10% de la masse continentale de l’Afrique, dans 10 pays : Éthiopie, Soudan, Soudan du Sud, Égypte, Rwanda, Tanzanie, Ouganda, Burundi, République démocratique du Congo et Kenya. Beaucoup de ces pays dépendent presque exclusivement du Nil comme source d’eau douce.

La demande en eau dans la région devrait augmenter. Cela est dû à l’augmentation de la population ainsi qu’à des initiatives ambitieuses, en particulier en Égypte et en Éthiopie, qui prévoient de développer l’énergie hydroélectrique. La nécessité d’une gestion coopérative et durable des eaux transfrontalières et des ressources connexes du bassin n’a jamais été aussi impérieuse.

Le Nil est l’un des plus de 260 soi-disant « bassins hydrographiques internationaux » à travers le monde où l’eau et les ressources connexes sont partagées entre deux ou plusieurs États-nations.

Historiquement, la lutte pour ces ressources rares a été une source de friction ainsi qu’un catalyseur pour la paix, car les nations sont obligées de travailler ensemble. Des exemples disparates, mais réussis, de transformer des adversaires en partenaires improbables incluent : le Traité du fleuve Indus entre l’Inde et le Pakistan, qui a survécu à trois guerres, et le Traité du fleuve Sénégal où quatre pays partagent la propriété conjointe des infrastructures liées à l’eau. Dans ces exemples, trouver un moyen de partager équitablement et raisonnablement les eaux internationales a été la clé du succès.

La Convention des Nations Unies sur les cours d’eau exige que chaque pays qui partage un bassin hydrographique international participe à son utilisation, son développement et sa protection. Mais il y a une zone grise. La convention laisse à chaque pays le soin de négocier ce qu’il considère comme équitable et raisonnable.

Et malgré de nombreuses décennies d’efforts concertés, aucun accord global n’a été conclu entre les 10 pays dans le cas du bassin du Nil. Entre-temps, les tensions ont continué de monter, notamment entre l’Égypte et l’Éthiopie.

L’Égypte et l’Éthiopie dépendent sans doute plus fortement du bassin du Nil que tout autre pays. Le Nil est fonctionnellement la seule véritable source d’eau pour l’Égypte. La prépondérance de la population égyptienne à croissance rapide vit dans la vallée du Nil et presque tous sont des agriculteurs qui dépendent de l’eau pour faire pousser des cultures. Pourtant, plus de 80% de l’eau atteignant l’Egypte provient du Nil bleu qui provient d’Ethiopie.

Le taux de croissance démographique de l’Éthiopie est égal ou supérieur à celui de l’Égypte, ce qui crée un besoin tout aussi impérieux d’eau pour une production alimentaire accrue.

L’urgence de parvenir à un accord pour partager les avantages de manière raisonnable et équitable sur le bassin du Nil ne peut être surestimée. Outre la nécessité de gérer soigneusement une ressource précieuse, le processus même de parvenir à une coopération créerait une atmosphère stabilisatrice et plus transparente dans les pays qui dépendent du bassin du Nil. Cela élargirait la participation politique, renforcerait la stabilité politique et répandrait la confiance entre les États. Ceci est important étant donné que le potentiel de friction continuera probablement à augmenter alors que le Nil fait face à de nouveaux défis.

Nouveaux défis

De nouvelles preuves montrent maintenant que la situation politique et écologique dans le bassin du Nil devient de plus en plus précaire.

La qualité de l’eau semble se détériorer, les problèmes de quantité d’eau augmentent et les rendements agricoles semblent diminuer. Ces défis sont exacerbés par l’achèvement imminent de divers barrages sur le Nil bleu et le Nil blanc. Le plus grand d’entre eux est le barrage Grand Renaissance en Éthiopie.

Il existe également des préoccupations nouvelles et croissantes concernant l’impact potentiel du changement climatique sur le bassin du Nil. Des études récentes mettent en évidence deux scénarios contradictoires qui nécessiteraient des stratégies d’adaptation complètement opposées : l’une entraîne des inondations et un ruissellement accru, l’autre une pénurie d’eau et une éventuelle sécheresse.

Au moins une étude suggère qu’une augmentation des températures mondiales entraînera plus d’évaporation, conduisant à une plus grande pénurie d’eau. Une autre étude suggère qu’une évaporation accrue en Égypte entraînera une augmentation des précipitations dans les hauts plateaux éthiopiens. Cela pourrait entraîner une augmentation du ruissellement en aval, en Égypte, ce qui pourrait provoquer des inondations.

Ces incertitudes sont aggravées par le fait que la plupart des états-nations partageant le bassin du Nil sont généralement plus susceptibles d’être de plus en plus « pauvres en eau » d’ici 2050. Cela est dû au changement climatique et à l’augmentation de la demande en eau en raison de la croissance démographique.

En plus de tous ces défis, de nombreux pays du Nil, en particulier l’Égypte et l’Éthiopie, continuent d’avoir des plans ambitieux pour utiliser plus d’eau et développer des projets d’hydroélectricité le long du Nil. Par exemple, l’Égypte s’est lancée dans le projet New Valley. Ceci est conçu pour rediriger environ 4,94 milliards de mètres cubes d’eau afin de créer et de maintenir une zone habitable attrayante dans le désert occidental.

Donc, on se demande quel avenir attend ce grand fleuve africain : coopération active qui entrainera une distribution équitable de ses eaux ou un entêtement démesuré qui mènera à la guerre et à la misère qui s’en suit ?

