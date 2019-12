Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi:

Le Matin :

• La mise en œuvre de la déconcentration administrative constitue le prélude à une gestion régionale solide, a affirmé, samedi à Agadir, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit. Intervenant lors de la séance de clôture des 1-ères Assises nationales de la régionalisation avancée (20-21 décembre), Laftit a souligné l’importance de renforcer l’édification institutionnelle et de jeter les fondements d’une gestion régionale forte pour que les régions puissent s’acquitter de leurs missions, notamment à travers le renforcement de leurs ressources financières et humaines. Il a, en outre, relevé que parmi les réalisations phares dans ce domaine figure la mise en place du Cadre d’orientation de l’exercice des compétences de la région, « fruit d’un processus de consultation entre les responsables des départements ministériels et les présidents des régions ».

• Le secteur bancaire se porte bien. Ses principaux indicateurs sont au vert pour la première moitié de cette année, selon les derniers chiffres publiés par Bank Al-Maghrib. Une amélioration qui concerne aussi bien les indicateurs d’activité que de résultats des banques. Ainsi, le tableau de bord du système bancaire à fin juin 2019 fait ressortir un accroissement du total bilan de 7,8%, à 1.397 milliards de DH, avec une part de 64,3% du total-actif pour les 3 premières banques du pays. Idem pour les dépôts clientèle qui se sont accrus de 4%, atteignant 937 milliards, avec une part de 64,2% pour les 3 premières banques, en baisse de 2,1%. Les créances en souffrance sont à un taux de 7,5%, soit le même niveau qu’à fin juin 2018.

L’Economiste :

• Les tout premiers scooters 100% électriques sillonnent déjà les rues et boulevards de Casablanca. Il s’agit d’une gamme de trois nouveaux modèles (S5, X1 et S4) de la marque chinoise Lvneng. Des véhicules commercialisés par E-moto.ma, importateur-distributeur exclusif de la marque au Maroc destinés aussi bien au marché des particuliers qu’aux flottes entreprises et des professionnels. La vitesse maximale est de 45 km/heure. Ce qui correspond à une utilisation optimale en ville. « Le scooter électrique peut rouler 100 km avec l’équivalent de 4 DH de recharge électrique contre 35 à 40 DH de carburant (essence) pour les cyclomoteurs thermiques », relève l’importateur-distributeur de la marque.

• Les producteurs de framboise broient du rouge et du noir. De nouveau, les prix de ce petit fruit rouge ont plongé de 50% sur les marchés européens, première destination des exportations. En cause, la persistance de la vague de froid qui fait que la consommation soit portée sur d’autres fruits, notamment les agrumes. « La campagne 2019-2020 démarre avec une chute des prix de la framboise due aux volumes produits aussi bien au Maroc qu’en Espagne », explique Amine Bennani, vice-président de la Fédération interprofessionnelle marocaine des fruits rouges. Du coup, les prix négociés en décembre ont varié entre 20 et 40 DH/kg. Des niveaux qui ne couvrent pas les coûts de production: 50 DH/kg en moyenne, est-il précisé.

Aujourd’hui Le Maroc :

• La Commission européenne a adopté de nouveaux programmes de coopération à hauteur de 389 millions d’euros en faveur du Maroc. Ces programmes viennent renforcer l’appui de l’Union européenne (UE) au Royaume afin de soutenir les réformes, le développement inclusif et la gestion des frontières et d’œuvrer au développement d’un « Partenariat euro-marocain pour une prospérité partagée », précise un communiqué de l’exécutif européen. « Le Maroc est depuis longtemps un partenaire privilégié de l’Union européenne avec lequel nous partageons nos frontières et aspirations », a souligné à cette occasion le Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-président de la Commission, Josep Borrell, cité dans le communiqué.

• Un total de 1.900.272 touristes ont visité la ville d’Agadir à fin octobre 2019, en hausse de 4,91% par rapport à la même période de 2018 qui avait enregistré 962.014 visiteurs, selon des données du Centre régional du tourisme (CRT) d’Agadir Souss-Massa. Les touristes marocains arrivent au premier rang des visiteurs de la ville (379.508), contre 334.554 durant les dix premiers mois de 2018, soit une hausse de 13,44%. Les touristes français arrivent en deuxième position avec 179.395 arrivées contre 152.861 à fin octobre de l’année précédente, marquant une progression de 17,36%. Les touristes britanniques occupent la 3è position avec 105.760 arrivées contre 108.817 durant la même période de l’année écoulée, en régression de de 2,81%.

Al Bayane :

• Le Symposium des Achats du Maroc 2019 a mis l’accent sur l’impact de la transformation digitale, l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies dites « disruptives » sur la fonction Achat et sur les compétences sur lesquels les acheteurs devront miser dès aujourd’hui. « L’un des défis qui touche aujourd’hui la fonction Achat est ce mouvement de transformation digitale », a fait savoir le président de l’Association marocaine de la communauté des Achats (AMCA) Yassine Serhani. A travers cette rencontre, l’AMCA tente « d’appréhender et d’expliciter les enjeux de cette transformation aux acheteurs adhérents et aux responsables directeurs achats des entreprises, à la fois publiques et privées ».

• Le secteur de l’éducation et de la formation constitue « l’une des premières priorités » du gouvernement marocain, étant donné qu’il s’agit d’un levier essentiel pour le progrès du pays, la réalisation du développement durable et l’éducation aux valeurs de la varie citoyenneté, a souligné le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani. Intervenant lors d’une conférence nationale sur le thème « Le secteur privé et la loi-cadre 51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique », El Otmani a mis en exergue les efforts fournis par le gouvernement dans ce sens, notamment l’augmentation du budget alloué à l’enseignement pour la période 2016-2020 et qui a grimpé de 32 %. Le chef du gouvernement a relevé que l’ensemble des acteurs concernés, dont le ministère de tutelle et d’autres départements, les collectivités territoriales, la société civile, le secteur privé et le reste des partenaires, sont appelés à contribuer aux efforts visant le développement du secteur de l’éducation et de la formation dans un cadre de coordination et de complémentarité.

L’Opinion :

• Le Maroc est devant un tournant. Quatre ans après la mise en œuvre de la régionalisation avancée, le bilan est peu reluisant. Les premières assises nationales, organisées les 20 et 21 décembre à Agadir, lancent les bases d’un nouveau modèle de développement intégré, conformément au message Royal adressé à cette occasion. L’heure est pour l’accélération de la mise en œuvre de ce grand chantier structurant. Or, rien ne se fera sans l’application effective de la Charte de la déconcentration administrative. Le Central doit aussi lâcher du lest! La région doit retrouver sa vraie place dans l’échiquier national pour répondre aux demandes sociales et aux attentes en matière de développement.

• La quantité totale de cocaïne extraite des intestins d’un ressortissant sud-africain a atteint 1,170 kg, apprend-on auprès des services de sûreté opérant à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca. Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le suspect avait été interpellé lundi dernier à son arrivée à l’aéroport Mohammed V à bord d’un vol en provenance de Sao Paolo (Brésil), pour son implication présumée dans une affaire de trafic de cocaïne, dissimulée dans ses intestins. Le prévenu avait ainsi été placé sous surveillance médicale au CHU Ibn Rochd de Casablanca pour extraire la drogue de ses intestins, conditionnée sous forme de 80 capsules, précise-t-on.

Libération :

• Le Maroc et l’Agence Française de Développement (AFD) ont conclu deux conventions de financement en faveur de la régionalisation des politiques publiques : un prêt de 150 millions d’euros en faveur de l’insertion économique des jeunes ainsi qu’une subvention de 9 millions d’euros destinée à appuyer la régionalisation de la politique migratoire marocaine. « Ces deux financements soutiennent un objectif commun à savoir encourager la territorialisation des politiques publiques dans le cadre de la mise en œuvre de la régionalisation avancée », explique l’AFD dans un communiqué. D’une durée de 4 ans, le programme d’insertion économique des jeunes s’inscrit dans le cadre du Plan National de Promotion de l’Emploi porté par le ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle.

• L’expérience marocaine en matière d’amélioration du climat des affaires et de la bonne gouvernance a été exposée à Ottawa et Montréal par une délégation multisectorielle marocaine, en mission d’étude au Canada. Les rencontres avec les responsables des institutions canadiennes ont porté sur les réformes relatives à la gouvernance et à la transparence des entreprises, et les réglementations régissant ce domaine, a affirmé Abderrazak Mourchid, chargé de mission auprès du chef du gouvernement et membre du secrétariat du Comité national de l’environnement des affaires (CNEA), au terme d’une rencontre avec l’Institut des Administrateurs de Sociétés Québec à Montréal. Il a, dans ce sens, relevé plusieurs similitudes au niveau de dispositions légales et réglementaires en matière de gouvernance dans les deux pays, précisant que la mission marocaine vise à s’inspirer des meilleures pratiques du pays nord-américain.

Al Ahdath Al Maghribia:

• Le Parlement paraguayen a adopté une nouvelle résolution appuyant l’initiative marocaine d’autonomie dans le cadre de la souveraineté nationale du Royaume et de son intégrité territoriale. Adoptée récemment à l’unanimité par la Chambre des Députés paraguayenne, cette nouvelle résolution, la troisième du genre en moins de deux ans, constitue un nouvel acquis pour la cause nationale du Maroc et un appui clair et plus ferme au projet d’autonomie et à la souveraineté marocaine et son intégrité territoriale. En effet, dans la déclaration n°296, la Chambre des Députés paraguayenne dit avoir accueilli avec satisfaction la nouvelle résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU, faisant part de son adhésion aux paramètres définis par ce dernier pour parvenir à une solution au différend autour du Sahara marocain et qui ne peut être que politique, réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis.

• Des sources syndicales ont relevé que le ministère de l’Intérieur a invité, par correspondance électronique, les syndicats des collectivités territoriales à signer un mémorandum d’entente mercredi prochain. Selon les mêmes sources, la fédération nationale des fonctionnaires des collectivités locales relevant de l’Union marocaine du travail (UMT) a refusé de signer ledit mémorandum, estimant qu’à travers son invitation « surprenante et individuelle », le ministère tente de mettre les syndicats devant le fait accompli sans respecter les conditions du dialogue qui est toujours en cours. Al Alam :

• Le président de la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP), Omar Seghrouchni a affirmé que la presse régionale a « un rôle fondamental » à jouer dans la sensibilisation du citoyen à l’importance de la protection des données à caractère personnel et du respect de la vie privée. Intervenant à l’ouverture de la conférence nationale sur « la presse régionale et la protection de la vie personnelle » organisée, samedi à Taounate, par l’Association marocaine de la presse régionale, Seghrouchni a jugé « judicieux » d’organiser des rencontres similaires « pour réfléchir ensemble sur le bon équilibre à construire entre le métier du journaliste et le respect de la vie privée, et sur comment interagir avec les réseaux sociaux dans ce nouveau contexte ».

• Un nouveau projet de loi portant organisation des opérations de la construction a été présenté par le ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville. Il a pour objet d’édicter des dispositions relatives à l’organisation des opérations de construction et de fixer les missions et les responsabilités des intervenants en vue de garantir la qualité, la sécurité, la stabilité et la durabilité des bâtiments. En vertu du nouveau projet de loi, avant d’entamer tous travaux de construction, des études techniques préalables sont nécessaires à la garantie de la qualité, la stabilité, la solidité, la sécurité et la durabilité du bâtiment. Ces études doivent être réalisées par le maitre d’ouvrage ou le promoteur immobilier.

Akhbar Alyaoum:

• L’OCP, l’ONCF, et le Fonds Hassan II pour le développement économique et Social ont annoncé une alliance pour créer un Pôle national au service du développement de l’hôtellerie d’excellence au Maroc. Cette alliance inédite vise à promouvoir l’excellence hôtelière haut de gamme, vitrine du patrimoine et du savoir-faire marocains, au service de l’attractivité du pays et de sa renommée internationale. Ces mesures doivent permettre au secteur public de consolider ses capacités d’investissement, à travers la préparation d’une nouvelle génération de plans sectoriels, cohérents et harmonieux et au lancement de nouveaux programmes d’investissements productifs, créant de nouvelles opportunités d’emplois.

• Le nombre de salariés déclarés est passé de 1,5 million d’assurés en 2005 à plus de 3,5 millions actuellement, soit un taux de 85% du total des salariés du secteur privé, a indiqué le directeur général par intérim de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Abdellatif Mortaki. « Nous sommes en train de mettre en œuvre de façon progressive les lois de la protection sociale et de la couverture médicale des indépendants, des professionnels et non salariés, dont le nombre avoisine les 4 millions de personnes », a-t-il soutenu à l’occasion d’un séminaire sur « le rôle du ministère public dans l’extension de la protection sociale au Maroc ».

Al Masae:

• Le ministère de la Santé retire les médicaments contenant de la « Ranitidine ». La direction des médicaments et de la pharmacie relevant du ministère de la Santé a décidé, sur la base de rapports d’agences étrangères sur cet antihistaminique qui inhibe la production d’acide gastrique, de retirer tous les médicaments contenant ladite substance jusqu’à s’assurer qu’elle ne représente aucun danger. La direction va mener les enquêtes nécessaires, via le laboratoire national de contrôle des médicaments, pour s’assurer de la conformité de ces médicaments avec les standards internationaux.

• Les éléments de la police judiciaire de Saïdia et d’Oujda ont arrêté, samedi à l’aube à la lumière d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, cinq personnes âgées d’entre 26 et 41 ans, pour liens présumés à un réseau international de trafic de drogue et de psychotropes. Les mis en cause ont été appréhendés près de la plage de Saïdia à bord de trois voitures utilitaires transportant 17 paquets de résine de cannabis d’une quantité globale d’environ 555 kg, ainsi que quelques 1.470 litres d’essence, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les suspects avaient également sur eux neuf téléphones portables, un appareil GPS et un montant d’argent qui pourrait avoir découlé du trafic de drogue.

Al Ittihad Al Ichtiraki :

• « Digital France school » compte s’installer au Maroc à travers un projet visant à former des jeunes non-diplômés dans les provinces du Sud, a affirmé Mahjoub Bayassine, président fondateur de ce réseau d’écoles du digital basé en France. Le but de cette formation gratuite, dispensée dans cinq écoles basées à Guelmim, Tiznit, Ouarzazate, Sidi Ifni et Dakhla, est de former 500 jeunes non-diplômés aux métiers du numérique, a déclaré à la MAP Bayassine, qui a pris part aux Premières Assises de la régionalisation avancée à Agadir. Ces écoles offrent des formations intensives et courtes et visent à faciliter leur insertion dans le monde du travail, a souligné Bayassine qui était l’invité de « face à la MAP ».

• En ligne avec les prévisions publiées dans le dernier Rapport sur la politique monétaire de Bank Al-Maghrib (BAM), l’inflation s’est accélérée au troisième trimestre 2019, se maintenant toutefois à un niveau faible de 0,5% après 0,2% un trimestre auparavant. Cette évolution s’est poursuivie en octobre où l’inflation a atteint 0,7%, portée par le renchérissement de 2,9%, au lieu de 0,2% au troisième trimestre, des produits alimentaires à prix volatils. La tendance haussière de l’inflation observée depuis le deuxième trimestre 2019 s’est prolongée, confirmant les prévisions publiées en septembre dernier. L’inflation a, en effet, atteint 0,7% en octobre après 0,5% au troisième trimestre.

Bayane Al Yaoum :

• Les premières Assises nationales de la régionalisation avancée ont clôturé leurs travaux, samedi à Agadir, après deux jours d’intenses débats, qui ont touché à tous les aspects de ce chantier stratégique. Organisé par le ministère de l’Intérieur et l’Association des Régions du Maroc, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI , la séance de clôture a été marquée par la présentation des recommandations ayant sanctionné les travaux des 1-ères Assises de la régionalisation avancée, qui ont constitué une occasion propice pour les acteurs territoriaux d’engager une réflexion approfondie en vue de l’implémentation d’un chantier d’envergure qui revêt une véritable dimension stratégique. Une série de sujets ont été abordés lors de ce conclave portant notamment sur le développement régional intégré entre les impératifs de la réduction des disparités territoriales, les enjeux de la compétitivité et l’attraction de l’investissement, la gouvernance financière et les problématiques de financement des régions entre enjeux et perspectives, la déconcentration et la contractualisation, en s’arrêtant notamment sur les piliers d’une bonne gouvernance de l’action publique territoriale.

• Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et l’Institut danois contre la torture DIGNITY ont signé récemment un protocole d’entente concernant la mise en place d’une coopération technique en matière de monitoring des aspects liés à la santé dans les lieux de privation de liberté. Signé par la présidente du CNDH Amina Bouayach et le directeur, médecin chef à l’Institut danois contre la torture Jens Simon Modvig, ce protocole porte sur le renforcement des capacités des membres du mécanisme national de prévention de la torture du Maroc (MNP), du personnel d’appui à ce mécanisme, des experts et des médecins dans les aspects liés à la santé dans les lieux de privation de liberté, ainsi que sur la documentation médicale de la torture, a indiqué dimanche le CNDH dans un communiqué. Ainsi, conformément à ce protocole, les deux parties s’engagent à mettre en œuvre des activités de renforcement des capacités à travers l’organisation d’ateliers et l’élaboration des outils et des guides en matière de monitoring médical.

Article19.ma