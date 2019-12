Le département de la Communication rattaché au Ministère de la Culture va perdre un compétent et loyal serviteur de l’État. C’est dans une ambiance émouvante que les employés du département de la Communication ont organisé vendredi une cérémonie en l’honneur d’Abdelilah Tahani, directeur de la Communication et des relations publiques.

Lors des différentes interventions à cette occasion d’adieu, on a fait l’éloge du « professionnalisme », le « sérieux » et la « rigueur » dans le travail de M. Tahani durant les 16 années qu’il a passé dans ce département « sensible » avec son casse-tête et ses tracasseries.

M. Tahahani est né en 1959 à Marrakech où il a obtenu son diplôme de littérature arabe à l’Université Cadi Ayyad en 1983. Il entamera par la suite sa carrière journalistique à la Radio régionale de Marrakech.

En 1976, il rejoindra l’équipe de professionnels du prestigieux journal Al-Alam, avant d’accéder à la fonction publique et entamer sa mission au Ministere de la Communication en 2009.

Durant ces 16 dernières années, le département de la Communication a connu une nette évolution et une restructuration notable qui ont préparé l’avénement du Conseil National de la Presse, souligne-t-on.

La retraite de M. Tahani « n’est qu’une question administrative » car il s’est engagé comme par le passé à ne jamais rompre sa relation avec le monde des médias, tout en demeurant attaché aux valeurs d’éthique et de respect de la déontologie qu’il a toujours défendu au sein du Ministère contre vents et marées.

Au revoir « l’ami des journalistes », comme on l’a si souvent décrit, et ce, avec respect et cordialité.

Article19.ma