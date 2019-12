Kafka doit retourner dans sa tombe, depuis des jours déjà!

L’enfant rentre chez lui, la tête baissée. Il s’assoit à côté de sa maman en silence, un comportement inhabituel qui attire son attention. Soupçonnant que son professeur l’a grondé, la maman demande à son enfant la raison de sa tristesse, et ce dernier lui explique qu’il avait heurté accidentellement une femme dans la rue. Furieuse, cette dernière l’a grondé en lui répétant le discours d’Akhannouch à Milan : « Les Marocains ne sont pas éduqués » et du coup on doit refaire leur éducation.

Ainsi commence une vidéo de propagande de 3 minutes préparée par un Comité des femmes du RNI dans la région de Beni Mellal et présentée sous la forme d’un scénario, dialogue et réalisation d’amateurs et c’est le moins qu’on puisse dire, s’indignent des internautes.

لا ولدي هاد لكلام كلو مامنوش

وكلو كذوب على عمك أخنوش بشااخ على القافية

وجيب اخويا جيب جيب وايلا ماصتّي ماتجيب#عمي_أخنوش pic.twitter.com/RZqSUDovVc — Mahmoud Ababou (@MAHMOUDABABOU) December 17, 2019

Les manitous du RNI se sont donnés tant de mal pour accoucher de cette vidéo médiocre afin de « corriger le tir » relatif aux déclarations du Secrétaire général au Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch le 7 décembre dernier en Italie.

« Tonton Akhannouch n’a pas pas dit cela… ce sont des mensonges », explique la maman à son fils et de nous assurer que Ssi Aziz « aiment tous les Marocains ».

En bref: merci « Tonton Akhannouch » mais malheureusement, c’est raté car vous êtes devenu la risée des réseaux sociaux, affirme un jeune activiste sur la Toile.

M. Akhannouch qui galope après la Primature de 2021 « court plus vite que la musique », ce qui déclencha une tempête de colère et de moqueries contre lui, ajoute la même source.

In fine, puisque le milliardaire a refusé de s’excuser au peuple Marocain, n’aurait-il pas été sage de faire le dos rond et laisser passer la tempête tout simplement?

M. Akhannouch, où sont vos communikators en temps de crise?

No comment !

Article19.ma