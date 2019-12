Le célèbre présentateur marocain Tijjini a jeté un pavé dans la mare et son « avertissement » risque de faire des vagues… Et dans cet ordre d’idées, le site d’information de Tijjini achkayen.com, dévoile que l’Université libre de Bruxelles (ULB) et l’Université flamande libre (VUB) ont récemment décidé de mettre fin à leurs liens avec l’Institut Confucius de Chine, affirme-t-il, tout en soulignant les accords de partenariat avec des universités marocaines, après que les services belges de renseignement aient mis en garde l’utilisation de l’institut chinois à des fins d’espionage sous le couvert d’activités éducatives dans plus de 140 pays avec environ 500 instituts.

Le site achkayen.com, rappelle à ses lecteurs que les deux universités belges ont rejoint d’autres universités internationales qui ont cessé leur coopération avec l’Institut Confucius, telles que celles de Stockholm, de Chicago et de Lyon.

Les responsables des universités belges ont annoncé qu’ils avaient évalué leur relation avec l’Institut chinois avant de prendre leurs décisions en ayant constaté qu’il n’y avait « aucun avantage scientifique à tirer de cette coopération », indiquant dans des déclarations aux médias belges que la mise en place de départements pour enseigner le chinois et la préparation de mémoires de recherche et de traduction n’a rien apporté aux étudiants, l’institut n’ayant jamais proposé des sujets relatifs à l’industrie ou aux technologies, précise la même source.

Des experts dans les questions de sécurité ont révélé que les activités des instituts chinois sont douteuses dans de nombreux pays. En ce sens, un expert du renseignement canadien a indiqué que ces instituts emploient des Chinois et offrent à leurs partenaires des avantages sous forme de voyage, de livres gratuits et de prise en charge de toutes les dépenses y afférents, en échange de l’exécution d’autres missions et tâches non éducatives dans le but d’influencer les étudiants et les partenaires.

+ Le Maroc est-il à l’abri de l’espionnage chinois ? +

L’alerte donnée par les services de renseignement belges et les décisions prises par des universités internationales de cesser leurs relations avec l’institut soulève la question de savoir si le Maroc est à l’abri de l’activité des espions chinois dans notre pays, sachant que l’institut est lié par des accords avec les universités Mohammed V de Rabat, Abdelmalek Essaadi de Tanger et Hassan II de Casablanca.

Chaque année, de nombreux étudiants bénéficient des échanges interuniversitaires mutuels aux frais de la Chine alors que plus de 1500 étudiants marocains étudient la langue et la culture chinoises, s’interroge Achkayen.

Le premier accord a été conclu au Maroc le 4 décembre 2009 courant entre l’Institut Confucius et l’Université de Mohammed V. Puis, un autre institut a été ouvert à l’Université Hassan II en coopération avec l’Université des études internationales de Shanghai en janvier 2013, lequel a été construit sur les ruines de l’école Manfalouti au quartier Maarif. En mars 2017, l’Institut Confucius de l’Université Abdelmalek Essaadi a été créé à Tanger, rappelle la même source.

Le Maroc est ainsi devenu le seul pays dans lequel il existe trois instituts Confucius dans la région de l’Asie occidentale et de l’Afrique du Nord.

Les responsables de ces instituts chinois organisent des visites dans les universités de Meknès, Ifrane, Fès, Settat, Marrakech et Agadir, sous le couvert du « Projet pour connecter les cœurs des peuples ».

Parmi les derniers bénéficiaires de « la bonté » des missions sino-marocaines il y a Mustapha Khalfi, l’ancien porte-parole du gouvernement et un des dirigeants du Parti justice et développement, qui a conduit, en décembre dernier, une délégation de journalistes en chine, un voyage dont le but avoué est de « découvrir les technologies d’information utilisées dans ce pays », ajoute le site.

Et de conclure : La question qui se pose est de savoir si les autorités compétentes au Maroc vont regarder de plus près la valeur ajoutée qu’apportent ces instituts chinois au pays, d’autant plus que les agences de renseignement des pays européens, amis et alliés, ont alerté leurs universités sur les activités suspectes des Instituts Confucius?

A noter que du côté chinois, aucune réaction n’a été enregistrée pour l’instant.

Article19.ma