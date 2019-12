Un débat éternel. Le cinéaste Kamal Hachkar affirme que son nouveau documentaire « Dans tes yeux, je vois mon pays » est un film sur le présent, après que son précédent documentaire « Tinghir Jérusalem » est un regard sur le passé de la communauté juive au Maroc. Toutefois il dénonce « le manque d’audace » des politiques à changer les choses et à enseigner la véritable histoire du peuple Marocain y compris celle de la communauté juive.

Kamal Hachkar est un jeune auteur réalisateur franco- marocain. Né en 1977 de parents musulmans berbères, il quitte son pays natal à l’âge de 6 mois avec sa mère pour rejoindre son père immigré en France depuis 1968. En 2012, il réalise son premier documentaire, Tinghir Jérusalem, les échos du Mellah.

Dans une interview accordée au site arabophone Hespress.com, Hachkar a expliqué que son nouveau documentaire « Dans tes yeux, je vois mon pays » dépeint en fait la troisième génération de Juifs qui n’ont pas oublié leur culture marocaine et qui continuent de parler le dialecte et même l’arabe palestinien, comme l’artiste Nitaa Al-Qaim, qui chante « toutes nos chansons », qui ont été interprétées par Zahra El Fassia , et Sami Al-Mughrabi … pour sa fierté d’être marocaine.

Le réalisateur franco-marocain a souligné que « Dans tes yeux, je vois mon pays » est un film sur le présent, après que soit « parti le passé » avant d’ajouter: « ce film est un moyen de recréer des liens à travers la musique et à travers la culture, loin du débat politique ». C’est « un film qui défend l’autre, et veut rassembler et montre aux jeunes que le Maroc est multiple, dans ce contexte mondial dans lequel il y a Donald Trump, Marine Le Pen, les islamistes et Benjamin Netanyahu, qui sont des racistes et qui ne veulent pas l’autre ».

« Pourquoi lorsque je fais quelque chose sur la coexistence entre musulmans et juifs au Maroc, ce sujet est considéré comme étant « tabou »…Ils sont des Marocins, où est le problème? Il y a encore des Marocains juifs à Casablanca, à Tanger et à Marrakech, et nous avons mon ami, le conseiller royal André Azoulay, et ce sont des Marocains qui étaient là avant l’Islam et les Arabes », a-t-il relevé.

Et d’enchaîner: « je peux comprendre pourquoi certaines personnes pourraient considérer cela comme une normalisation, car nous n’enseignons pas notre véritable histoire à l’école ».

Et d’ajouter : « L’histoire qui est enseignée dans les écoles est tronquée…elle commence avec les Idrissides comme si Imazighen n’existaient pas avant cette période…nous ne parlons jamais de l’histoire de beaucoup de choses qui représentent une grande valeur et un trésor pour le Maroc et le pluralisme marocain ».

Par ailleurs, Hachkar proteste contre le silence dans les manuels scolaires l’époque de la « Siba » (anarchie) et du « régime du protectorat » (1912 – 1956)…

Hachkar, qui a relevé que les politiciens marocains n’ont « aucune audace pour changer le programme éducatif », n’a pas perdu de vue la reconnaissance par la Constitution marocaine en 2011 de la composante hébraïque comme l’un des affluents de la culture marocaine, et le changement qui se fait lentement avec la décision du roi d’entreprendre la réfection des cimetières juifs et d’ouvrir un musée sur l’Héritage culturel juif baptisé Musée du nom de Simon Levy.

+ Le film « Tinghir Jérusalem » est devenu un sujet d’étude à Princeton et Columbia +

Il a également estimé que l’héritage amazigh était rarement évoqué au Maroc où beaucoup de gens ne connaissent pas les poèmes de « Hadda Ouaaki », se demandant pourquoi la littérature d’Edmond Amran Maleh n’est pas enseignée aux jeunes Marocains qui ne connaissent pas ce qui fait la diversité marocaine, dont « nous devrions être fiers. C’est de la responsabilité des politiciens qui voudront peut-être les laisser (les Marocains) ignorants ».

Le réalisateur a, en outre, fait savoir que le film documentaire « Tinghir Jérusalem » est devenu un sujet d’étude dans les universités de Princeton et de Colombie aux Etats-Unis, et un sujet pour les anthropologues et les sociologues « .

» Si je devais réaliser un film dramatique, ce serait « un opéra amazigh » sous la forme d’une tragédie grecque qui parlera des croyances berbères avant l’islam, car cela vient aussi de notre culture, et je travaillerai sur le costume, la chorégraphie, la musique et la danse… après que le nouveau documentaire ait pris 7 ans de travail », a-t-il affirmé sans exclure la possibilité de travailler à l’avenir sur des personnalités importantes pour lui comme les nationalistes marocains, qui ont défendu l’indépendance du Maroc, Simon Lévy et Edmond Amran El Maleh.

En réponse à l’Observatoire marocain contre la normalisation, qui a considéré ses nouveaux documents comme « des outils de propagande sioniste » visant « le lavage de cerveau des Marocains », Hachkar a souligné que ceux de l’observatoire ont un « problème avec la culture marocaine » et font toujours de la manipulation, soutenant qu’ils parlent du film sans l’avoir vu.

Et de conclure : « mes parents et mes grands-parents ne parlent pas de normalisation, la coexistence est quelque chose d’ordinaire dans l’histoire des musulmans et des juifs, donc ceux de l’observateur peuvent parler des Marocains qui meurent dans les hôpitaux, dans l’Atlas, et qui ont des problèmes, ce sont des vraies questions politiques ».

Article19.ma