Focus. Suite au scandale « Bab Darna », qualifié par les observateurs comme étant la plus grande escroquerie de l’histoire du marché de l’immobilier au Maroc, des voix se sont élevées, appelant le législateur à adopter des lois qui protègent le consommateur des publicités mensongères, surtout que le patron de la société immobilière en question a été en mesure de faire diffuser ses messages publicitaires mensongers sur les chaînes de télévision publiques.

L’avocat des victimes de Bab Darna, Mourad El Ajouti, a indiqué au site arabophone alyaoum24, que « la publicité mensongère » est définie comme un message qui comprend des données ou des éléments de nature à présenter un produit ou un service de manière contraire à sa réalité, soit intentionnellement ou pas, en vue d’attirer le consommateur.

Et d’ajouter: « Le législateur marocain n’a pas donné une définition à la publicité mensongère en se contentant à l’article 21 de la loi 31.08 relative à la protection des consommateurs qui affirme : « est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur…le consommateur, sous quelque forme que ce soit ».

+ Il est temps d’adopter un texte de loi qui inclut « une responsabilité civile +

Me El Ajouti a relevé qu’au Maroc la définition de la publicité mensongère ne s’applique qu’à « la société qui produit la publicité », et non pas à la partie qui la publie ou la diffuse, relevant qu’après le scandale « Bab Darna », il est temps d’adopter un texte de loi qui inclut « une responsabilité civile » et impose des amendes financières lourdes, en plus de la responsabilité pénale avant de souligner qu’il faut instaurer un contrôle rigoureux sur toute publicité avant qu’elle ne soit diffusée sur les chaînes de télévision.

L’avocat a également souligné que certains promoteurs poussent le consommateur à tomber dans le piège du mensonge et de l’escroquerie, appelant, par ailleurs, les artistes à être plus regardant sur le message publicitaire avant de signer tout contrat avec une agence de publicité, l’artiste ne devant pas mettre son image à la disposition d’une personne mal intentionnée.

Selon lui, les victimes de « Bab Darna » veulent que ce scandale soit l’occasion de mettre en place un arsenal juridique pour protéger le citoyen marocain de l’escroquerie, appelant à revoir le projet de loi sur le bien immobilier, qui est en voie d’achèvement, en plus de la mise en place d’une loi règlementant l’activité du secteur de la promotion immobilière.

Le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri a fait savoir, mardi dernier lors d’une conférence de presse, qu’une partie des dettes de la société Bab Darna a été classée comme incertaine d’être recouverte par les banques.

M. Jouahri a également fait état de centaines de chèques en bois, émis par la société et son responsable, soulignant que le dossier est entre les mains de la justice.

Article19.ma