Il était temps. Après une très longue attente, le Sénat américain a approuvé la nomination de l’homme d’affaires américain David Fisher comme ambassadeur de Washington au Maroc, succédant à l’afro-américain Dwight Bush.

L’ambassade des États-Unis à Rabat a confirmé cette nouvelle aujourd’hui, vendredi, en publiant un tweet sur « Twitter » qui disait: « Félicitations à David Fischer pour sa nomination en tant qu’ambassadeur américain au Royaume du Maroc ».

Et selon ce qui avait été précédemment publié par le site officiel du Congrès américain, ce dernier a obtenu de la Maison Blanche le dossier de nomination de David Fisher comme ambassadeur à Washington au Maroc en janvier 2018 et a été renvoyé à la commission sénatoriale des relations étrangères en janvier dernier afin d’étudier la nomination et de la ratifier, mais l’affaire n’a pas été possible pour des raisons internes, affirme-t-on.

Rendre le dossier de Fisher au président américain Donald Trump, afin de décider s’il veut reconduire Fisher ou nommer un autre fonctionnaire ambassadeur américain au Maroc.

En août 2018, une audience avait eu lieu pour David Fischer devant la commission des affaires étrangères du Congrès, où sa vision politique des relations maroco-américaines et ses qualifications diplomatiques avaient été discutées, et si sa nomination au poste d’ambassadeur au Maroc pouvait le mettre en conflit avec ses intérêts personnels.

A noter que le président Donald Trump est entré à la Maison Blanche en janvier 2017.

