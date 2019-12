Coopération au beau fixe. La Commission européenne a adopté, vendredi, de nouveaux programmes de coopération à hauteur de 389 millions d’euros en faveur du Maroc.

Ces programmes viennent renforcer l’appui de l’Union européenne (UE) au Royaume afin de soutenir les réformes, le développement inclusif et la gestion des frontières et d’œuvrer au développement d’un « Partenariat euro-marocain pour une prospérité partagée», précise un communiqué de l’exécutif européen.

« Le Maroc est depuis longtemps un partenaire privilégié de l’Union européenne avec lequel nous partageons nos frontières et aspirations », a souligné à cette occasion le Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-président de la Commission, Josep Borrell, cité dans le communiqué.

Se félicitant que « sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a franchi des étapes importantes de modernisation et a fait du rapprochement avec l’Europe un choix stratégique », le chef de la diplomatie européenne a affirmé que « face à des défis communs, le moment est venu de donner une nouvelle impulsion à nos relations avec une coopération plus approfondie et diversifiée, y compris vers l’Afrique, de manière à relier nos avenirs et à rapprocher nos peuples.»

De son côté, le commissaire européen chargé de la politique européenne de voisinage et de l’élargissement, Olivér Várhelyi, a relevé que « le Maroc joue un rôle crucial en tant que partenaire de l’Union européenne », ajoutant qu’ « ensemble, nous contribuerons à la croissance durable et inclusive du Maroc, nous lutterons contre les réseaux de passeurs qui mettent en danger la vie des personnes vulnérables et nous améliorons la protection des migrants victimes de ces réseaux criminels ».

Et de conclure que le Maroc « peut compter sur l’UE, notre partenariat se poursuivra de manière continue.»

Dans ce contexte de coopération renforcée, les nouveaux programmes adoptés comprennent, selon l’exécutif européen, notamment 289 millions d’euros financés par l’enveloppe bilatérale de coopération pour appuyer les réformes et le développement inclusif du Maroc.

S’y ajoute la signature d’une convention de financement avec le Maroc pour un programme d’appui budgétaire de 101,7 millions d’euros en soutien à la gestion des frontières. Ce programme a été adopté la semaine dernière dans le cadre du Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’UE pour l’Afrique, rappelle-t-on.

