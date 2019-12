Tolérance zéro. Les opérations de sécurité menées par la police judiciaire du district de sûreté d’Anfa à Casablanca au sujet d’une affaire d’incitation à la violence et de hooliganisme ont permis d’identifier, vendredi matin, six personnes soupçonnées d’être impliquées dans ces actes criminels, et d’arrêter un mineur parmi elles.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les membres d’une patrouille de motards relevant du district de sûreté d’Anfa ont été contraints, jeudi soir, de dégainer leurs armes de service pour arrêter dix personnes relevant d’une fraction de supporters d’une équipe sportive de Casablanca, après que ceux-ci aient opposé une résistance farouche aux éléments de police à l’aide d’un coutelas et tenté d’agresser violemment un supporter d’une équipe rivale.

Cette intervention immédiate a permis de neutraliser le danger émanant des suspects et de saisir le coutelas, assure le communiqué, faisant savoir que le mineur arrêté a été placé sous contrôle à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, et arrêter tous les participants et complices impliqués dans ses actes criminels.

Article19.ma