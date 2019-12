Convergence. Le développement de l’Afrique se trouve au coeur de l’intérêt commun du Maroc et de la France, a affirmé, jeudi à Paris, le Premier ministre français, Edouard Philippe.

« La question du développement du continent africain est au coeur de l’intérêt commun du Maroc et de la France. Nous suivons avec attention et beaucoup d’admiration l’investissement considérable réalisé par le Maroc dans le développement de la région », a indiqué le Premier ministre français lors d’une conférence de presse avec le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, au terme de la Rencontre de Haut niveau France-Maroc.

Il s’agit d’une « politique d’avenir » aussi bien pour le Maroc que pour la France, a affirmé M. Philippe.

Pour la France, atteindre cet objectif passe par l’augmentation de l’effort en matière d’aide au développement. Pour ce faire, a indiqué le Premier ministre français, une plus grande attention doit être accordée aux pays africains pour lesquels la France et le Maroc ont « un intérêt commun » à contribuer à garantir leur développement.

« Nous sommes convaincus que nous pouvons conjointement, le Maroc et la France, dans un certain nombre de projets, porter une voix commune et associer nos compétences et nos efforts pour obtenir des résultats. Ce sujet a été évoqué lors de la RHN et il est vrai qu’il peut intervenir à la fois en matière d’infrastructures, de relations commerciales, en matière d’éducation et d’enseignement supérieur », a dit M. Philippe, ajoutant qu' »il y a là un effort considérable à réaliser et nous avons, le Maroc et la France, un intérêt commun à faire en sorte d’accompagner les pays africains qui sont, le plus souvent, en plein dynamisme ».

Le Premier ministre français s’est par ailleurs félicité de l’excellence des relations entre la France et le Maroc, affirmant que la tenue de cette Rencontre de Haut Niveau en est la parfaite illustration.

De son côté, M. El Otmani a affirmé que les relations France-Maroc-Afrique ne datent pas d’aujourd’hui, soulignant l’importance particulière que Sa Majesté le Roi accorde à la relation entre le Maroc et l’Afrique et à la présence du Royaume dans le continent « pour accompagner nos amis africains dans leur développement et pour affronter ensemble les défis qui se posent ». (MAP)

Article19.ma