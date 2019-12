Par Dr Mohamed Chtatou

Selon les Nations Unies : la pauvreté est plus que le manque de revenus et de ressources pour assurer des moyens d’existence durables. Ses manifestations incluent la faim et la malnutrition, l’accès limité à l’éducation et aux autres services de base, la discrimination et l’exclusion sociales ainsi que le manque de participation à la prise de décisions. La croissance économique doit être inclusive pour fournir des emplois durables et promouvoir l’égalité.

La définition de « l’extrême pauvreté » varie dans le temps en raison de l’évolution des prix des biens et des services. Par exemple, en 2011, l’extrême pauvreté signifie que les gens vivent avec un budget de 1,25 $ US par jour pour survivre (qui est en fait basé sur les prix de 2005). En 2015, la Banque mondiale a annoncé que le seuil de pauvreté extrême était de 1,90 $ US par jour.

L’extrême pauvreté ou pauvreté absolue, a été définie à l’origine par les Nations Unies en 1995 comme :

« Une condition caractérisée par une privation grave des besoins humains fondamentaux, y compris la nourriture, l’eau potable, les installations sanitaires, la santé, les abris, l’éducation et l’information. »

Types de pauvreté

Pauvreté absolue

Il s’agit du type extrême de pauvreté impliquant le manque chronique de nourriture de base, d’eau potable, de santé et de logement. Les personnes en situation de pauvreté absolue ont tendance à avoir du mal à vivre et à subir de nombreux décès d’enfants dus à des maladies évitables comme le paludisme, le choléra et les maladies liées à la contamination de l’eau. Ce type est généralement de longue durée et leur est souvent transmis par des générations avant eux. Ce type de pauvreté n’est généralement pas courant dans le monde développé.

Pauvreté relative

Ce type est généralement en relation avec d’autres membres et familles de la société. Par exemple, une famille peut être considérée comme pauvre si elle ne peut pas se permettre des vacances, ou ne peut pas acheter de cadeaux pour les enfants à Noël, ou ne peut pas envoyer ses jeunes à l’université. Même s’ils ont accès au soutien gouvernemental pour la nourriture, l’eau, les médicaments et le logement gratuit, ils sont considérés comme pauvres parce que le reste de la communauté a accès à des services et des équipements supérieurs.

Pauvreté situationnelle (transitoire)

Les gens ou les familles peuvent être pauvres à cause de certaines adversités comme les tremblements de terre, les inondations ou une maladie grave. Parfois, les gens peuvent se sortir rapidement de cette situation s’ils reçoivent un peu d’aide, car la cause de leur situation n’était qu’un événement malheureux.

Pauvreté générationnelle ou chronique

C’est un type plus compliqué. Cette forme de pauvreté est transmise aux individus et aux familles des générations avant eux. Dans ce type, il n’y a généralement pas d’échappatoire, car les gens sont piégés dans ses causes et n’ont pas accès aux outils qui les aideront à s’en sortir.

L’état de pauvreté dans le monde

À l’aube du 21e siècle, nous sommes encore loin de réaliser ce qui a échappé à l’humanité pendant des milliers d’années, un monde libéré de la faim et de la pauvreté. Les trente dernières années nous ont cependant rapprochés de la réalisation de cet objectif dans une grande partie du monde en développement. La vie de millions de personnes a été transformée à un rythme sans précédent dans l’histoire de l’humanité et dans une mesure qui aurait semblé impensable il y a seulement une génération.

Cependant, il n’y a pas de place pour la complaisance. Aujourd’hui encore, près de 1,2 milliard de personnes – un cinquième de la population mondiale – continuent de vivre dans des conditions de pauvreté extrême. Près de 800 millions de personnes dans le monde en développement souffrent de faim chronique. Un droit fondamental, le droit à une alimentation adéquate et nutritive, que la plupart des gens tiennent pour acquis, reste un rêve lointain pour ceux qui luttent quotidiennement contre les pénuries alimentaires. La présence d’une pauvreté et d’une faim profondes à une si grande échelle dans un monde d’opulence apparente est un outrage moral.

Ce qui est encourageant, c’est que la communauté internationale a adopté la réduction de la pauvreté et l’éradication de la faim comme objectifs primordiaux de développement. Depuis le début des années 90, des objectifs ont été convenus pour la réduction de la pauvreté sous ses différentes formes et dimensions. Des objectifs ont été fixés pour réduire la pauvreté, augmenter le taux de scolarisation, progresser vers l’égalité des sexes, réduire la mortalité infantile et maternelle, améliorer l’accès aux services de santé génésique et adopter des stratégies nationales de développement durable. En outre, lors du Sommet mondial de l’alimentation, qui s’est tenu à Rome en 1996, toutes les nations se sont engagées à réduire de moitié le nombre de personnes sous-alimentées d’environ 800 millions à 400 millions vers 2015. Ensemble, ces objectifs ont été adoptés dans le cadre du Millénaire pour le développement. Des objectifs qui offrent la promesse de rendre le monde meilleur pour l’humanité tout entière.

Les dimensions de la faim et de la malnutrition sont alarmantes et ne peuvent laisser personne indifférent. On estime que 174 millions d’enfants de moins de cinq ans dans le monde en développement souffraient de malnutrition en 1996-98, et 6,6 millions sur 12,2 millions de décès parmi les enfants de ce groupe d’âge sont associés à la malnutrition.

La faim est une cause importante ainsi qu’un effet de la pauvreté. La faim a des coûts économiques considérables pour les individus, les familles et des sociétés entières. La main-d’œuvre, souvent le seul atout des pauvres, est dévaluée pour ceux qui ont faim. La santé mentale et physique est compromise par le manque de nourriture, la baisse de la productivité, de la production et des salaires que les gens gagnent.

Les personnes souffrant de faim chronique ne peuvent pas accumuler le capital financier ou humain qui leur permettrait d’échapper à la pauvreté. Et la faim a une dimension intergénérationnelle, les mères sous-alimentées donnant naissance à des enfants en insuffisance pondérale. Dans les sociétés où la faim est répandue, la croissance économique, élément essentiel d’une réduction durable de la pauvreté, est gravement compromise.

Près des trois quarts des pauvres des pays en développement vivent dans les zones rurales. Et l’augmentation rapide de la pauvreté urbaine peut s’expliquer par le déclin de l’agriculture et du secteur rural. Le visage rural de la pauvreté, de la misère humaine et de la faim indique que la bataille pour la faim et la réduction de la pauvreté sera gagnée ou perdue dans les zones rurales.

Beaucoup de ruraux pauvres sont de petits agriculteurs qui sont au bord de la survie ou ce sont des gens sans terre qui cherchent à vendre leur travail. Ils dépendent de l’agriculture pour leurs revenus, soit directement, en tant que producteurs ou travailleurs salariés, soit indirectement dans des secteurs qui tirent leur existence de l’agriculture. Le commerce, le transport, la transformation, impliquant un grand nombre de petits entrepreneurs, sont nécessaires à l’agriculture mais en même temps, ils dépendent des activités agricoles pour leur survie.

Si on veut réduire rapidement la pauvreté et la faim, cela nécessitera une stratégie à deux volets. D’une part, des mesures directes doivent être prises pour améliorer l’accès des personnes en situation d’extrême pauvreté à la nourriture dont elles ont besoin pour une vie active : cela leur permet de sortir du piège de la faim et leur permet de participer pleinement aux processus de développement.

Dans le même temps, il faut intensifier les efforts pour promouvoir un développement agricole et rural à large assise qui créera les opportunités d’une sortie durable de la pauvreté. Ces deux éléments de la stratégie proposée sont essentiels pour une réduction rapide, substantielle et durable de la pauvreté et de la faim. Ils se renforcent également mutuellement car l’avancement de l’un améliore l’efficacité de l’autre.

Lorsque les programmes d’alimentation et les filets de sécurité basés sur les aliments sont fournis par la production locale, cela entraîne un double avantage : non seulement les affamés sont nourris, mais les marchés locaux des denrées alimentaires se développent, ouvrant des possibilités de revenus et d’emploi pour les pauvres.

Facteurs à l’origine de la pauvreté

Inégalité de revenu

La recherche montre que lorsqu’un pays se développe économiquement, la pauvreté globale diminue. Si le revenu national n’est pas réparti également entre toutes les communautés du pays, il y a un risque que les communautés les plus pauvres se retrouvent plus pauvres et les individus le ressentent le plus.

Conflits et troubles

Environ 33% des communautés en situation de pauvreté absolue vivent dans des lieux de conflit. Dans le passé, des pays comme le Rwanda et le Sri-Lanka ont souffert de la pauvreté à la suite d’années de guerres tribales et civiles. Ces dernières années, l’Afghanistan, l’Irak et autres pays traversent tous une période difficile et la pauvreté sévit dans ces régions. Les troubles entraînent des pertes massives de vies humaines, des maladies, la faim et la violence, la destruction de biens et d’infrastructures, des investissements économiques et une main-d’œuvre de qualité. C’est aussi un frein aux investissements étrangers. La richesse ne peut jamais être créée dans un tel environnement.

Emplacement et écologie défavorable

L’emplacement des pays ainsi que les communautés à l’intérieur du pays peuvent rendre les gens pauvres. Des facteurs géographiques et écologiques tels que les montagnes, les marécages, les déserts et similaires ont également rendu les conditions de vie insupportables dans de nombreux endroits. C’est pourquoi certaines zones rurales sont plus pauvres que d’autres, même dans le même pays. Par exemple, la pauvreté dans les Andes, au Pérou, est six fois plus élevée que les communautés de la région amazonienne.

Dans d’autres cas, certaines communautés sont isolées des principaux centres économiques du pays. Ils se trouvent si loin des routes, des marchés, des services de santé, des écoles et des équipements économiques. Cela rend tout simplement impossible pour les habitants d’accéder au soutien et à l’assistance, et décourage également les investisseurs économiques d’envisager d’investir là-bas. Au Bangladesh par exemple, la pauvreté est grave dans les zones d’éloignement physique, comme l’indique le fait que sept districts ruraux abritent la moitié des enfants gravement atteints de retard de croissance.

Catastrophes naturelles

Les sécheresses, les inondations, les ouragans et autres événements naturels imprévus provoquent des décès, des maladies et des pertes de revenus. Rien qu’en Éthiopie, il y a eu 15 sécheresses (et famines) entre 1978 et 1998 qui ont entraîné le déplacement, les blessures ou la mort de plus d’un million de personnes. Dans les communautés mieux connectées, les familles peuvent sortir de la pauvreté et vivre leur vie, mais d’autres communautés éloignées et moins accessibles souffrent plus longtemps.

Mauvaise santé et incapacité

La pauvreté peut également empirer si les communautés sont touchées par des maladies telles que le paludisme et le sida. Les maladies causent de nombreux décès et les enfants sont laissés sans parents ni gardiens. La richesse des ménages peut également s’écouler rapidement des membres de la famille handicapée. Dans de nombreuses communautés, les membres handicapés sont méprisés et ne sont pas autorisés à hériter des biens. Ils sont considérés comme une stigmatisation et exclus des événements publics et de l’exposition. Cette mentalité peut nuire au bien-être des familles. Par exemple, l’incidence de la pauvreté est de 15 à 44% plus élevée dans les ménages avec un chef handicapé ou un adulte.

Héritage de la pauvreté

Les familles qui ont vécu toute leur vie dans la pauvreté ont tendance à transmettre la situation à leurs enfants. Ils ne peuvent pas payer l’éducation de leurs enfants et les enfants grandissent sans compétences. Les enfants travaillent dans les mêmes exploitations agricoles familiales et se marient en familles aux conditions similaires à l’âge adulte. Ils transmettent à leur tour la tradition à leurs enfants.

Éducation, formation et compétences

Les personnes éduquées ou ayant reçu une formation ou des compétences sont mieux placées pour appliquer leurs idées et leurs connaissances à la résolution de problèmes fondamentaux et à l’amélioration de leurs moyens de subsistance. Ils sont en mesure de planifier, de suivre des instructions et de contacter des informations, des outils et un soutien qui peuvent améliorer leurs moyens de subsistance. En l’absence de formation, de compétences ou d’éducation, les gens ne peuvent pas s’aider eux-mêmes. Ils ne peuvent pas prévenir les maladies et ne peuvent pas appliquer de nouvelles façons de faire. Le résultat est que leur situation de pauvreté est pire et encore plus vulnérable qu’auparavant.

Discrimination fondée sur le sexe

Dans de nombreuses communautés africaines, les filles n’étaient pas autorisées à aller à l’école. Les familles préfèrent investir dans l’éducation des garçons que dans celle des filles. Les femmes n’étaient pas non plus autorisées à exercer une activité économique majeure et possédaient moins de terres et de biens. Cette idée a un impact négatif sur le bien-être des femmes et le développement de leurs enfants est également impacté négativement.

Les causes des inégalités

Les causes des inégalités selon Oxfam :

Les sociétés, travaillant pour ceux qui sont au sommet, dans le but d’offrir des rendements élevés à ceux qui sont au sommet, les sociétés sont poussées à comprimer leurs travailleurs et leurs producteurs de plus en plus fort – et à éviter de payer des impôts qui profiteraient à tout le monde, et aux plus pauvres en particulier.

La compression des travailleurs et des producteurs, alors que de nombreux chefs d’entreprise, qui sont souvent payés en actions, ont vu leurs revenus monter en flèche, les salaires des travailleurs ordinaires et des producteurs ont à peine augmenter et, dans certains cas, ont empiré. Partout dans le monde, les entreprises réduisent sans relâche les coûts de main-d’œuvre – et veillent à ce que les travailleurs et les producteurs de leurs chaînes d’approvisionnement obtiennent de moins en moins le gâteau économique. Cela accroît les inégalités et supprime la demande.

En évitant l’impôt, les sociétés maximisent en partie leurs bénéfices en payant le moins d’impôt possible. Ils le font en utilisant des paradis fiscaux ou en faisant concurrencer les pays pour offrir des allégements fiscaux, des exonérations et des taux plus bas. Les taux d’imposition des sociétés baissent partout dans le monde, ce qui, conjugué à une évasion fiscale généralisée, garantit que de nombreuses sociétés paient un impôt minimal.

Le capitalisme actionnaire surpuissant, dans de nombreuses régions du monde, les entreprises sont de plus en plus motivées par un seul objectif : maximiser les rendements pour leurs actionnaires. Cela signifie non seulement de maximiser les bénéfices à court terme, mais de verser une part toujours plus grande de ces bénéfices aux personnes qui en sont propriétaires. Chaque dollar de profit donné aux actionnaires de sociétés est un dollar qui aurait pu être dépensé pour payer davantage les producteurs ou les travailleurs, payer plus d’impôts ou investir dans les infrastructures ou l’innovation.

Capitalisme copain ; par tous les moyens, on vit à l’ère des super-riches, un deuxième âge doré où une surface scintillante masque les problèmes sociaux et la corruption. Les énormes fortunes qu’on voit au sommet de la gamme des richesses et des revenus sont une preuve claire de la crise des inégalités et entravent la lutte pour mettre fin à l’extrême pauvreté. Mais les super-riches ne sont pas seulement des bénéficiaires bénins de la concentration croissante de la richesse.

Éviter les impôts, acheter de la politique, payer le moins d’impôts possible est une stratégie clé pour beaucoup de super-riches. Beaucoup de super-riches utilisent également leur pouvoir, leur influence et leurs relations pour capturer la politique et s’assurer que les règles sont écrites pour eux.

Les causes de la pauvreté selon la Banque mondiale :

– Manque de revenus et d’actifs pour répondre aux besoins de base – nourriture, logement, vêtements et niveaux acceptables de santé et d’éducation.

– Sentiment de silence et d’impuissance dans les institutions de l’État et de la société.

– Vulnérabilité aux chocs adverses, liée à une incapacité à y faire face. Pour comprendre les déterminants de la pauvreté dans toutes ses dimensions, il est utile de penser en termes d’actifs, de rendements (ou de productivité et de volatilité des rendements. Ces actifs sont de plusieurs types :

– Les ressources humaines, telles que la capacité de travail de base, les compétences et la bonne santé.

– Actifs naturels, tels que la terre.

– Actifs physiques, tels que l’accès à l’infrastructure.

– Actifs financiers, tels que l’épargne et l’accès au crédit.

– Les atouts sociaux, tels que les réseaux de contacts et les obligations réciproques qui peuvent être sollicités en cas de besoin, et l’influence politique sur les ressources.

Qu’est-ce que ça fait d’être vraiment pauvre ?

Plus de 3 milliards de personnes vivent avec moins de 2,50 $ US par jour et environ 1,3 milliard vivent dans l’extrême pauvreté, se contentant de 1,25 $ US ou moins par jour.

Peut-on imaginer ce que c’est que de ne pas avoir assez de nourriture à manger et de se coucher le soir en ayant faim ?

La pauvreté est toujours un gros problème dans le monde aujourd’hui, comme on peut le voir par les chiffres. Et ce malgré les progrès qu’on peut voir autour de soi. La bonne nouvelle est qu’en 2010, seulement 18% de la population mondiale vivait bien en dessous du seuil de pauvreté contre 36% en 1990. C’est une petite victoire, mais les progrès sont lents.

La Banque mondiale vise à réduire la pauvreté mondiale à 9% d’ici 2020 et à 3% d’ici 2030. Elle prévoit de le faire en se concentrant davantage sur la promotion de la croissance des revenus pour les 40% les plus pauvres de la population et sur le renforcement de la prospérité partagée. C’est une tâche herculéenne.

Le problème de la pauvreté est que les causes sont extrêmement compliquées et que différents facteurs contribuent au problème. Pour y mettre fin, il faut plus qu’une simple croissance économique. Les pays « développés » à économie forte comptent encore un nombre important de personnes qui luttent pour survivre.

Comment mesure-t-on la pauvreté ? L’état de pauvreté n’est pas le même pour tout le monde. Une personne peut gagner 3 $ US par jour, mais sa capacité financière doit encore être comparée au reste de la population. Ainsi, un pauvre aux États-Unis a un niveau de pauvreté différent d’un pauvre en Afrique subsaharienne.

Où sont les pauvres ?

L’Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud et l’Amérique latine sont connus pour avoir de vastes zones de pauvreté chronique. Au cours de la dernière décennie, les efforts conjoints des gouvernements, des organisations autorisées et des organisations caritatives ont amélioré la situation pour beaucoup, mais il y a encore beaucoup de pauvreté dans ces régions.

Afrique subsaharienne

Cette région est la plus pauvre du monde. En Afrique de l’Ouest et du Centre, une personne sur six est gravement pauvre. On estime que : entre 28% et 38% de la population pauvre absolue en Afrique subsaharienne est estimée être chroniquement pauvre, totalisant entre 90 et 120 millions de personnes.

Voici quelques faits supplémentaires sur la région :

a. Sur les 22 pays de la région, 310 millions de personnes vivent dans ses 12 pires pays. b. 150 millions vivent avec moins de 1 $ US par jour. c. Les pays de cette région sont l’Angola, la Guinée, le Libéria, le Mali, la Somalie, le Soudan et la Zambie. Amérique latine

Dans de nombreuses parties de cette région, en particulier en Bolivie, au Pérou, en Équateur et en Colombie, la croissance économique s’est considérablement améliorée. Haïti et la Bolivie sont des exceptions, car beaucoup d’entre eux sont toujours dans une extrême pauvreté. Les niveaux d’inégalité sont extrêmes et parmi les pires endroits du monde. On estime qu’entre 30% et 40% de la population extrêmement pauvre d’Amérique latine et des Caraïbes est chroniquement pauvre : entre 16 et 22 millions de personnes. (Source : Rapport sur la pauvreté chronique 2004-2005, CHAPITRE 3).

Asie du Sud

Particulièrement dans le sud et l’ouest de l’Inde, le Bangladesh fait partie des pauvres chroniques du monde, bien que le taux d’effectifs ait considérablement diminué. Cette région a des populations extrêmement élevées avec environ 135 à 190 millions de personnes – dont 110 à 160 millions d’Indiens, 9 à 13 millions de Bangladais, 10 à 15 millions de Pakistanais, peut-être 5 millions d’Afghans et 2 à 3 millions de Népalais.

« Les zones rurales représentent trois personnes sur quatre vivant avec moins de 1 $ US par jour et une part similaire de la population mondiale souffrant de malnutrition. Cependant, l’urbanisation n’est pas synonyme de progrès humain. La croissance des bidonvilles urbains dépasse largement la croissance urbaine. »

(Source : Rapport sur le développement humain (HDR) 2007, Programme des Nations Unies pour le développement, 27 novembre 2007, p. 25).

Pistes pour la réduction de la pauvreté

Et pourtant, il subsiste un fossé flagrant entre l’acceptation implicite de la responsabilité mondiale d’éliminer la faim et la pauvreté et la mesure dans laquelle des mesures concrètes ont été prises aux niveaux national et international. Malgré les avantages évidents, les ressources destinées aux programmes liés à l’alimentation et à la nutrition au profit des nécessiteux ne semblent représenter qu’une fraction de ce qui est nécessaire pour faire une différence substantielle. Il existe une tendance à la baisse visible et inquiétante des ressources, privées et publiques, destinées au développement agricole et rural, en particulier dans les pays où la faim et la pauvreté sont répandues. Cette tendance a été particulièrement prononcée dans les programmes des institutions financières internationales ainsi que dans ceux de nombreux donateurs bilatéraux et gouvernements nationaux, malgré les engagements réitérés d’augmenter les investissements dans le développement agricole et rural.

Pour l’essentiel, au lieu d’atteindre leur objectif déclaré d’augmenter leur soutien à l’agriculture et au développement rural, la plupart des bailleurs de fonds ont été partenaires d’un déclin progressif. Pour les pays pauvres ayant une faible capacité à mobiliser des quantités suffisantes d’épargne intérieure ou d’investissement étranger direct, des flux importants d’aide publique au développement, y compris des prêts multilatéraux, sont nécessaires pour créer les conditions (renforcement des capacités, infrastructures, biens publics et institutions) pour attirer des capitaux privés vers l’agriculture, qu’elle soit nationale ou étrangère.

Le commerce international offre aux pays en développement la possibilité de se développer sur de nouveaux marchés et de nouveaux produits et d’améliorer leurs perspectives de croissance et de sécurité alimentaire. Bien que la libéralisation du commerce des produits agricoles présente des avantages potentiels, les progrès réels réalisés dans les négociations en cours ont jusqu’à présent été limités et les avantages restent modestes. Si la poursuite de la libéralisation se concentre trop étroitement sur la suppression des subventions de l’OCDE, la part du lion des gains reviendra aux consommateurs et aux contribuables des pays développés.

Plus importants pour les pays en développement sont: la suppression des barrières commerciales pour les produits pour lesquels ils ont un avantage comparatif et une réduction ou une inversion de la progressivité des droits pour les produits transformés; un accès préférentiel plus étendu aux pays les plus pauvres des pays les moins avancés; ouvrir les frontières aux investissements étrangers à long terme (IDE); et l’amélioration des programmes d’assurance qualité et de sécurité sanitaire des aliments qui permettent aux pays en développement d’être plus compétitifs sur les marchés étrangers. Les ressources obtenues grâce à la libéralisation du commerce et à la réduction de la protection intérieure pourraient être affectées à un financement supplémentaire du développement.

Il faut sérieusement envisager de nouveaux mécanismes de financement possibles, étant donné leur importance potentielle dans le transfert de ressources entre pays développés et pays en développement et, partant, la mesure dans laquelle ils pourraient compléter l’aide publique au développement. Bien que l’appel à une augmentation significative de l’Aide publique au développement (APD) soit le bienvenu, des mesures doivent être prises pour garantir le respect des objectifs convenus. Des propositions doivent être faites pour garantir des accords de reconstitution plus fluides et plus fiables, notamment en ce qui concerne les fonds de prêts concessionnels. Il est également important que des recommandations crédibles soient formulées sur le financement d’un flux accru de biens publics mondiaux – aujourd’hui en pénurie et en concurrence avec l’APD – nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des processus de mondialisation et la gestion durable des ressources de la planète.

Les organisations des Nations Unies basées à Rome qui s’intéressent à la pauvreté, à l’alimentation et à l’agriculture estiment que la Conférence internationale sur le financement du développement doit déterminer l’étendue des fonds, nationaux ou internationaux, nécessaires pour atteindre les objectifs convenus au niveau international, en particulier ceux pour la faim et la réduction de la pauvreté. On croit fermement qu’il est fondamentalement erroné de considérer l’assistance aux pauvres et aux affamés comme un acte de charité. L’élimination de l’extrême pauvreté et de la faim est un impératif moral, mais elle a également un grand sens économique. Il est dans l’intérêt de la communauté internationale, des pays riches comme des pays pauvres, d’éradiquer la faim et la pauvreté partout où elle apparaît. L’éradication de la faim et de la pauvreté est un investissement très rentable en termes de paix et de stabilité politique, de développement global et de prospérité.

La lenteur des progrès dans la réalisation des objectifs convenus au niveau international fait ressortir la nécessité non seulement d’augmenter le volume des ressources consacrées à cet effort, mais aussi de les cibler plus efficacement. Le financement international pour l’éradication de la faim et l’agriculture et le développement rural doit atteindre une échelle proportionnée au problème et être avancé à des conditions abordables qui n’entraînent pas une augmentation de l’endettement des pays en développement.

Lutter contre la pauvreté avec la technologie

Quelle est la meilleure voie à suivre ? Comme pour le problème de la pauvreté lui-même, la solution dépend en grande partie du contexte : certains pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni ont des infrastructures financières destinées à la classe moyenne – par exemple, le coût du crédit pour les petits prêts est beaucoup plus élevé que les plus grands, en raison au rapport coût / service élevé. Cependant, les pays des marchés émergents ont souvent peu ou pas d’infrastructure du tout. Par exemple, selon un rapport du Fonds monétaire international (FMI), en Afrique subsaharienne, l’ampleur de l’intermédiation financière et de l’accès aux services financiers est considérablement et relativement inférieure à celle des régions développées, tandis que les banques elles-mêmes sont souvent de petite taille et caractérisées par de faibles ratios prêt / dépôt. De plus, le rapport fait valoir que les prêts sont souvent de nature à court terme, et les banques sont généralement des opérations à coût élevé avec des succursales concentrées dans quelques centres urbains sélectionnés.

Au lieu d’essayer de créer une infrastructure financière traditionnelle, alors, une meilleure méthode pour ces pays est de tirer parti du pouvoir de la technologie pour rendre les services financiers bon marché et accessibles, partout et pour n’importe qui. C’est pourquoi un moyen efficace de lutter contre la pauvreté sous sa forme actuelle consiste à se concentrer sur l’amélioration de l’accès aux services Internet pour les pays qui en manquent, tout en augmentant l’utilisation de la technologie pour l’accès financier, en permettant un microcrédit abordable, des identités numériques, un meilleur accès à l’éducation financière.

Dans une tournure historique étrange, les entrepreneurs et les gens qui peuvent solutionner les problèmes sociaux se trouvent dans une position intéressante, dans laquelle la création d’une nouvelle infrastructure technologique est en réalité plus facile que de développer une infrastructure financière traditionnelle. Par exemple, la mise en œuvre de l’infrastructure nécessaire à une plus grande bande passante et à l’accès aux données dans des régions comme la RDC est moins coûteuse que la (re) construction de l’ensemble de l’écosystème bancaire. Seuls deux kits sont nécessaires pour placer quelqu’un sur la grille financière – un smartphone et une tour de télécommunications. Le premier peut sembler un coût inaccessible, mais la pénétration mondiale des smartphones accélère l’accès et réduit les coûts, avec des smartphones d’entrée de gamme désormais disponibles pour bien moins de 100 $ US.

Pour l’Occident, la technologie peut également apporter une réponse au problème systémique de la pauvreté. Les prestataires de services financiers peuvent évaluer le risque en utilisant des données alternatives qui analysent les circonstances individuelles, par opposition à un bureau de crédit traditionnel. Cela peut prendre la forme de tests psychométriques qualitatifs pour évaluer les besoins individuels, élargir l’accès au crédit et à d’autres services et briser le cycle de la pauvreté. Grâce aux données et à la technologie, on peut également s’assurer que ce voyage ne se termine pas par l’accès, mais que les individus peuvent utiliser leurs données pour devenir des acteurs actifs au sein du système financier : ils peuvent s’engager dans la construction de leurs antécédents de crédit et prendre davantage le contrôle de leur gestion financière.

La première étape de ce processus consiste à reconnaître que l’accès à l’emploi ne suffit pas pour lutter contre la crise de la pauvreté dans le monde. On doit concentrer ses efforts sur la mise à profit de solutions technologiques pour offrir un meilleur accès au financement et à l’éducation. Cela, à son tour, relancera les économies commerciales et entrepreneuriales et garantira qu’un plus grand nombre de personnes auront non seulement accès à un travail valorisant, mais auront également la capacité d’éviter la pauvreté en contrôlant mieux leurs finances. En donnant aux clients le pouvoir de façonner leur propre avenir financier, les pays émergents comme les pays développés peuvent porter un coup dur à la nouvelle réalité de la pauvreté.

La pauvreté ne peut pas être complètement éradiquée, car elle est largement causée par des facteurs humains. Au cours des dernières années, de nombreux programmes de réduction de la pauvreté ont été conçus pour briser le cycle de la pauvreté dans de nombreux ménages et communautés du monde. Le résultat est remarquable, mais il reste encore beaucoup à faire.

La réduction de la pauvreté implique l’utilisation stratégique d’outils tels que l’éducation, le développement économique, la santé et la redistribution des revenus pour améliorer les moyens de subsistance des plus pauvres du monde par les gouvernements et les organisations approuvées au niveau international. Ils visent également à éliminer les obstacles sociaux et juridiques à la croissance des revenus des pauvres. Pourquoi ces outils sont-ils importants ?

Éducation

Une éducation de qualité permet aux gens de profiter des opportunités qui les entourent. Il aide les enfants à acquérir les connaissances, les informations et les compétences de vie dont ils ont besoin pour réaliser leur potentiel. La formation des enseignants, la construction d’écoles, la fourniture de matériel pédagogique et des facteurs divers qui empêchent les enfants d’accéder à l’éducation sont des caractéristiques importantes des programmes de lutte contre la pauvreté.

Santé, nourriture et eau

De nombreux programmes visent à nourrir les enfants à l’école et à fournir également des services de santé. Cela encourage les parents à envoyer les enfants à l’école et à les y maintenir. Si les enfants ont de quoi manger et sont en bonne santé, ils peuvent apprendre et répondre aux besoins du programme.

Mise à disposition de compétences et formation

Les jeunes et les personnes aptes à travailler dans les communautés reçoivent des compétences pour les aider dans leurs travaux agricoles ou dans d’autres activités économiques, ce qui les aide à gagner de l’argent pour gagner leur vie et prendre soin de leur famille.

Redistribution des revenus

Il est important que le gouvernement étende ses programmes de développement tels que les routes, les ponts et autres équipements économiques aux zones rurales, afin de faciliter les déplacements des biens et services et des produits agricoles vers et depuis les communautés agricoles.

Y a-t-il un espoir pour la réduction de la pauvreté ?

Peut-être plus que jamais auparavant, les économistes et les décideurs politiques reconnaissent largement que la croissance économique – une croissance économique rapide et soutenue – est une condition essentielle à la réduction de la pauvreté. Il existe également un large consensus sur le fait que la stabilité macroéconomique est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour parvenir à une croissance rapide et soutenue.

Partout dans le monde, on peut constater les avantages des politiques visant à assurer la stabilité macroéconomique et à accélérer la croissance. Au cours des six dernières décennies, on a assisté au succès remarquable de nombreux pays qui ont entrepris de vastes réformes économiques et où la poursuite de politiques favorables à la croissance a permis une élévation du niveau de vie et une baisse des taux de pauvreté.

Il y a toujours plus à faire : la réforme économique est un processus en cours. Mais le plus grand défi auquel est confrontée la communauté économique internationale est de savoir comment promouvoir la réforme des politiques dans les pays où les progrès ont été lents ou inexistants ou où le niveau de vie a effectivement chuté.

Sans réforme ni croissance dans ces pays, les perspectives de réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement seront très faibles. On doit trouver des moyens de développer des incitations qui déclencheront les réformes nécessaires afin de voir les avantages de transformer le cercle vicieux en cercle vertueux. On doit veiller à ce que ces avantages soient étendus à tous les citoyens du monde.

Vous pouvez suivre le Professeur Mohamed CHTATOU @Ayurinu

Références :

An Economy for the 99% https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-en.pdf

Cause of Poverty and a Framework for Action https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11856/9780195211290_ch02.pdf?sequence=8&isAllowed=y

United Nations http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/

Oxfam Media Briefing ‘The cost of inequality: how wealth and income extremes hurt us all” https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/cost-of-inequality-oxfam-mb180113.pdf

United Nations http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/

Global Finance Magazine https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/the-poorest-countries-in-the-world?page=12

Bibliographie :

Bruneteaux P. et Terrolle D., L’arrière-cour de la mondialisation. Ethnographie des paupérisées, Paris, Editions Le Croquant, 2010.

Castel, R., Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard, 1995.

Cingolani P., La précarité, Que-sais-je ? PUF, 2005 (2e édition mise à jour en 2006).

Commaille J. et Martin C., Les enjeux politiques de la famille, Paris, Bayard, 1998.

Daguerre A., La protection de l’enfance en France et en Angleterre 1980-89, Paris, l’Harmattan, 1999.

Destremau, B. et Salama, P., Mesures et démesures de la pauvreté, Paris, PUF, 2002.

Donzelot J., La police des familles, Paris, Les Éditions de Minuit, [1977] 2005.

Elias N., Scotson J.-L., 1997, Logiques de l‘exclusion. Enquête sociologique au cœur des problèmes d’une communauté (1965), Paris Fayard

Farge A., Lae J-F., Cingolani P., Magloire F., Sans visages. L’impossible regard sur le pauvre, Paris, Bayard, 2004.

Gueslin A., D’ailleurs et de nulle part, mendiants, vagabonds, clochards, SDF en France depuis le Moyen Age, Paris, Fayard, 2013.

Gueslin A.,Les gens de rien. Une histoire de la grande pauvreté de la France, Paris, Fayard, 2004.

Gueslin A., Handicaps, pauvreté et exclusion dans la France du XIXe siècle, Paris, Les éditions de l’Atelier, 2003.

Gueslin A., Kalifa D. (dir.), Les exclus en Europe (1830-1930), Paris, Les éditions de l’Atelier, 1999.

Geremek B., La potence ou la pitié. L’Europe, les pauvres, du moyen age à nos jours, Gallimard, Paris, 1987.

Hoggart R., La culture du pauvre. Etude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre (1957), Paris, Editions de Minuit, 1970.

Karsz S. (dir.), L’exclusion, définir pour en finir, Paris, Dunod, 2000.

Lae J.-F. et Murard N., L’Argent des pauvres. La vie quotidienne en cité de transit, Paris, Seuil, 1985.

Lazarsfeld Paul, Jahoda Marie, Zeisel Hans, Les chômeurs de Marienthal (1933), les éditions de minuit, 1981.

Le Gall D. et Martin C., Familles et politiques sociales : dix questions sur le lien familial contemporain, Paris, l’Harmattan, 1996.

Leleux, M., Histoire des sans-travail et des précaires du Nord, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2013.

Lewis O., La vida. Une famille portoricaine dans une culture de pauvreté : San Juan et New-York, Paris, Gallimard, 1969.

Maurin E., 2004, Le ghetto français. Enquête sur le séparatisme social. Paris, La république des Idées, Seuil.

Messu, M., La pauvreté cachée, Paris, L’aube, 2003.

Ogien, R., Théories ordinaires de la pauvreté, Paris, PUF, 1983.

Paugam, S., Les formes élémentaires de la pauvreté, Paris, PUF, 2005.

Paugam S., La disqualification sociale, Paris, PUF, 1991.

Paugam S., Duvoux N., La régulation des pauvres. Du rmi au rsa, Paris, puf, [2008], 2009.

Petonnet C., On est tous dans le brouillard. Ethnologie des banlieues, Paris. Editions Galilée, 1979.

Procacci G., Gouverner la misère. La question sociale en France. 1789-1848, Seuil, Paris, 1993.

Rodriguez, J., Le pauvre et le sociologue. La construction de la tradition sociologique anglaise 19°-20° siècles, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, coll. “Le regard sociologique”, 2007.

Schnapper D., L’épreuve du chômage, Paris, Gallimard, 1981.

Schwartz O., Le monde privé des ouvriers. Hommes et femmes du Nord, Paris, PUF, 1990.

Serre D., Les coulisses de l’État social. Enquête sur les signalements d’enfant en danger, Paris, Seuil, 2009.

Simmel, G., Les pauvres, Paris, PUF, 1998 (1908).

Stettinger V., Funambules de la précarité, Paris, PUF, 2003.

Vincent B. (dir.), Les marginaux et les exclus dans l’histoire, Paris, 10/18, 1979.

Zaouche-Gaudron C., Les conditions de vie défavorisées influent-elles sur le développement des enfants ? Editions Eres, 2005.