Le Haut Commissariat au Plan vient de dévoiler cette semaine ses prévisions pour le 4ème trimestre 2019, relatives à la croissance économique dans les secteurs de l’industrie manufacturière et extractive, l’énergie, l’industrie environnementale et la construction. Il s’agit d’une croissance mitigée, selon les secteurs.

Voici les prévisions de la production par secteur selon les anticipations des chefs d’entreprises pour le 4ème trimestre 2019, précise le HCP dans une note dont Article19.ma a obtenu une copie:

Secteur de l’Industrie

Au 4ème trimestre 2019, les entreprises de l’industrie manufacturière s’attendent à une hausse de leur production.

Ces anticipations seraient attribuables, d’une part, à une hausse de l’activité de l’«Industrie chimique» et de la «Industrie automobile» et, d’autre part, à une diminution de celle de «Fabrication d’équipements électriques» et de la «Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques».

Concernant les anticipations de l’emploi, les industriels prévoient globalement une stabilité des effectifs employés.

S’agissant de l’industrie extractive, les entreprises de ce secteur prévoient une stabilité de leur production. Cette évolution serait imputable principalement à une stagnation de la production des phosphates. Au niveau des effectifs employés, les patrons de ce secteur prévoient une stabilité.

La production énergétique attendue pour le 4ème trimestre 2019, connaîtrait une stabilité attribuable à une stagnation de la «Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné». Pour ce qui est de l’emploi, il connaîtrait une stabilité.

Pour le même trimestre, les entreprises de l’industrie environnementale anticipent une augmentation de la production notamment dans les activités du «Captage, traitement et distribution d’eau» et une stabilité des effectifs employés.

Secteur de la Construction

Les anticipations avancées par les chefs d’entreprises du secteur de la construction, pour le 4ème trimestre 2019, font ressortir, globalement, une diminution de l’activité.

Cette évolution résulterait de la baisse d’activité prévue au niveau des branches du «Génie civil» et des «Travaux de construction spécialisés». Cette baisse dans le secteur de la construction serait accompagnée par une stabilité des effectifs employés.

Article19.ma