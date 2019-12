Casse-tête chinois? Après l’arrestation à Dubaï de Ridouan Taghi, qui dirige l’organisation criminelle de trafic de drogue la plus dangereuse aux Pays-Bas et qui est soupçonné d’être le cerveau de la fusillade du Café la Crème de Marrakech, le ministère public néerlandais a commencé à se poser la question sur la procédure de son extradition, surtout en l’absence d’un accord de coopération judiciaire entre la Hollande et les Émirats arabes unis au moment où Rabat et Dubaï sont liés par un accord d’extradition des criminels.

Selon les médias néerlandais, Taghi pourra ainsi être extradé vers le Maroc. En ce sens le quotidien « Het Laatste Nieuws » a rapporté que les Émirats arabes unis sont en contact avec le Maroc à ce sujet, le royaume ayant aussi lancé un mandat d’arrêt international à l’encontre du chef du gang « Les Anges de la mort ».

Le procureur général néerlandais a déclaré que « l’arrestation était basée sur la demande de la police d’Amsterdam », s’interrogeant sur la décision que prendra la justice de Dubaï, avant d’ajouter, dans les déclarations à des médias: « je m’attends à ce qu’il nous soit remis dans quelques semaines, ou peut-être même plus tôt ».

« Nous ne savons pas ce que voudrait le Maroc, mais nous supposons que l’extradition de Ridouan Taghi se fera vers les Pays-Bas plutôt que vers le Maroc », a-t-il affirmé.

+ Le destin de Taghi entre les mains de la police du Maroc et celle de Hollande +

Selon le site Hespress.com qui cite « certains observateurs », le Maroc pourrait faire pression sur les Pays-Bas afin d’obtenir l’extradition de Saïd Chaou, le parlementaire marocain ayant fui la justice, en échange de Ridouan Taghi, étant donné que la justice néerlandaise refuse d’extrader le parlementaire rifain vers son pays, « ce qui a provoqué un refroidissement des relations diplomatiques entre les deux pays au cours des dernières années. »

Toutefois l’extradition de Taghi vers les Pays-Bas n’est pas impossible, car la Convention des Nations Unies contre le crime organisé transfrontière a été signée par les Pays-Bas et les Émirats arabes unis et porte sur l’extradition des criminels.

La police de Dubaï a arrêté, lundi, Ridouan Taghi, l’un des plus dangereux criminels recherchés par Interpol à travers le monde et soupçonné d’être le cerveau de la tuerie du café La Crème à Marrakech.

La direction générale de la police de Dubaï a indiqué que Ridouan Taghi, 41 ans et chef de l’organisation criminelle « Les anges de la mort », faisait l’objet depuis l’année dernière de mandats d’arrêt internationaux pour appartenance à des bandes criminelles dangereuses, soulignant qu’il était entrée sur le territoire des Émirats sous une fausse identité.

Article19.ma