Malgré les critiques et les appels répétés à présenter des excuses au peuple marocain à la suite des propos tenus à Milan en Italie dans lesquels il a soutenu que « les Marocains qui manquent d’éducation, nous devrons refaire leur éducation », le leader du RNI, Aziz Akhannouch, a réaffirmé lundi dans un communiqué, que son parti « ne cédera jamais sur la défense des constantes et des institutions, et restera fidèle à ses principes, valeurs et identité, qui placent les constantes au-dessus de toutes les considérations politiques », signifiant indirectement ainsi qu’il ne reviendra pas sur ses propos.

Akhannouch a réaffirmé que le RNI « ne restera pas les bras croisés devant des comportements » qu’il a qualifiés de « déviants » sous le prétexte qu’il s’agit d’un nouveau type d’expression, soulignant que « la liberté d’expression est un droit garanti par la constitution, la loi et les us » et que « la diffamation et l’insulte n’ont jamais été une forme d’expression ».

Le bureau politique de la colombe refuse de considérer « les mots et les expressions insultant les constantes nationales comme étant des expressions populaires qui doivent être écoutées et prises en compte », soulignant que c’est de la responsabilité collective et non pas seulement de la justice de faire face à de tels agissements.

La position du bureau politique intervient quelques jours après la controverse politique qu’ont suscité les propos d’Aziz Akhannouch lesquels ont été considérées comme « offensantes pour les Marocains », alors que des dirigeants du RNI ont défendu ses déclarations qui, selon eux, étaient «mal comprises et prises en dehors de leur contexte».

+ Ce n’est pas votre rôle de nous éduquer…+

L’ancien chef du gouvernement, Abdelillah Benkiran,, avait appelé le chef du RNI à s’excuser auprès du peuple marocain pour ses déclarations appelant à « la rééducation des Marocains », estimant que « les propos d’Akhannouch renferme une seule erreur, c’est que nous sommes ceux qui devons éduquer ».

«Vous n’avez pas le droit de tenir de tels propos, ce n’est pas votre rôle d’éduquer parce que l’éducation dont vous parlez signifie la punition, et la punition est une prérogative de la justice s’il a été prouvé qu’une personne a commis une infraction à la loi, et vous ce n’est pas votre rôle de nous éduquer ou d’éduquer quelqu’un », a soutenu Benkiran en s’adressant à Akhannouch.

Pour leur part, des dirigeants du RNI ont estimé que les propos d’Akhannouch portaient sur des comportements contraires aux valeurs et à l’éthique qu’impose la citoyenneté, déplorant qu’il ait fait l’objet « d’attaques injustifiées ».

Pour eux, le président du parti de la colombe a tenu ces propos par amour de la patrie et pour signifier que toute atteinte à ses institutions est le fait du manque d’éducation à la citoyenneté, dont la responsabilité incombe à tous les Marocains en tant que famille, communauté et individus à travers le conseil alors que la punition est du ressort de l’Etat comme il l’a explicitement expliqué avant que ne soit modifiée sa déclaration.

Article19.ma