Incroyable mais vrai. L’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) et le ministère de l’équipement, des transports et de la logistique ont lancé un appel d’offre ouvert portant la référence « ANCFCC / DEP / 2019/05 » pour l’équipement d’une cuisine dans le nouveau siège de l’Agence au quartier Ryad de Rabat.

L’ANCFCC et le ministère d’Abdelkader Amara ont estimé, selon le site arabophone alyaoum24, à plus de 1,8 milliard de centimètres (18 440 697,60) le montant devant être consacré à l’équipement de la cuisine susmentionnée.

La même source a ajouté que le contrat de la transaction sera signé par l’agence et l’entreprise qui remportera l’appel d’offre.

Le cahier des charges établi par l’agence et le ministère stipule comme critères de sélection les « marques internationales » d’équipements des cuisines pour les fours, les réfrigérateurs, les salles de froid et de stockage de la viande, ainsi que pour les meubles, en plus de vestiaires et d’une zone dédiée aux ordures et des appareils de cuisine de grandes marques internationales.

Le cahier de charge impose aussi que l’entreprise sélectionnée dispose également d’un chef de projet ayant un diplôme de BAC + 4, d’ingénieurs spécialisés et de cadres diplômés.

