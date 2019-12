Un impair commis par le jeune ministre islamiste. Et pour cause, Les propos du ministre du travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amkraz, devant les membres de la Chambre des conseillers sur les efforts du gouvernement visant à créer de nouveaux d’emplois et à réduire le chômage ont suscité de nombreux commentaires, critiques et moqueries des internautes sur les réseaux sociaux.

M. Amkraz, dont la nomination au poste ce ministériel a été qualifié par le chef du gouvernement de « miracle de notre ère », a affirmé que « le gouvernement n’a pas la responsabilité de créer des opportunités d’emploi pour les chômeurs, mais de mettre en place les mécanismes qui le permettent à travers des programmes de soutien au secteur privé et de formation ».

En réponse à une question sur le taux de chômage élevé parmi les jeunes, le ministre, dont les propos ont été relayés par le site arabophone Hespress.com, a estimé que le gouvernement n’était pas incapable de créer des opportunités de travail et qu’il fait des efforts en ce sens, avant d’ajouter: « si nous parviendrons à éliminer le chômage, nous auront tourné la page ».

+ Pas de problème, Monsieur le Ministre, nous resterons au chômage +

De nombreux internautes ont ainsi exprimé leur étonnement de voir le ministre lier l’existence de son poste ministériel à celle du chômage au Maroc et aux souffrances des jeunes.

Les propos du ministre ont également provoqué la colère de chômeurs dont un diplômé a affirmé dans un post sur Facebook: « pas de problème, Monsieur le Ministre, nous resterons au chômage pour que vous, vous restiez dans votre poste ».

Un autre internaute s’est adressé à Amkraz en soulignant : « vous, vous êtes d’abord le premier ministre au chômage, croyez-vous que vous travaillez ? Montrez-nous le travail que vous avez fait et dont ont bénéficié les Marocains? ».

Par ailleurs, le ministre a estimé que le gouvernement mène des actions pour créer des emplois, indiquant qu’au cours des deux dernières années il a créé 500.000 postes d’emploi, dont 140.000 dans le secteur public et 371.000 dans le secteur privé.

Bank Al-Maghrib a relevé, pour sa part, une augmentation du taux de chômage de 9,3% à 9,4%, soulignant que le marché du travail a enregistré la création de 143.000 emplois entre le troisième trimestre de 2018 et le même trimestre de 2019, contre 201.000 postes d’emploi il y a un an.

La même source a indiqué récemment que « compte tenu de l’entrée de 186.000 nouveaux demandeurs d’emploi sur le marché du travail, le taux d’activité est resté quasi stable (44,9%), tandis que le taux de chômage est passé de 9,3% à 9,4% ».

