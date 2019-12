Nouveau rebondissement dans l’une des trois affaires relatives aux comptes de « Hamza mon bb » sur les réseaux sociaux. Le tribunal de première instance de Marrakech s’est déclaré en début de semaine « incompétent » et a renvoyé l’affaire à la chambre criminelle près la cour d’appel devant laquelle devra comparaître « A. B. », 31 ans, soupçonné d’être le détenteur des comptes Web à l’origine des campagnes violentes contre de nombreuses célébrités, après que la défense de la partie civile, représentée par le CNDH ait expliqué que les faits reprochés à l’accusé, qui ont été confirmés par les témoignages des victimes présumées, constituent un crime de « traite d’êtres humains ».

Selon le site arabophone Akhbar Al-Yaoum, la brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a adressé une convocation à la chanteuse Dounia Batma pour l’interroger sur la plainte qui a été déposée par le centre national des droits de l’homme, en juillet dernier, auprès du procureur général du roi auprès de la cour d’appel de Marrakech à propos de diffamations et insultes dont auraient été la cible sur les réseaux sociaux le président du centre et certains de ses avocats, membres de son bureau.

La chanteuse a été convoquée pour le fait que certaines victimes l’accusent d’être derrière ces comptes de « Hamza moun bibi » sur Snapchat et Instagram, expliquant, selon la même source, qu’elles ont été visées par ces comptes dès qu’elles ont eu un différend avec elle.

La BNPJ a également adressé une convocation à l’artiste populaire Fatima Zahra Laaziri, connue sous le nom de « Chikha Trax », pour l’interroger sur une plainte portée à son encontre par la chanteuse Saida Charaf, qui l’accuse « d’insultes et de calomnies » et à la suite d’une déclaration que Trax a faite à un site Web selon laquelle elle était en contact avec « Hamza Moun Bibi » et de son apparition dans une vidéo chantant dans une boîte de nuit le nom du compte mentionné et le prénom de son propriétaire.

La chanteuse Saida Charaf devra témoigner devant le tribunal de première instance de Marrakech, lundi prochain, lors de la deuxième audience du procès d’un étudiant originaire d’Agadir, dénommé « A.A. », le parquet l’ayant déjà renvoyé devant le juge d’instruction du même tribunal, en août dernier, qui a ordonné son incarcération pour atteinte, entre autres, à la privée des personnes et diffamation.

Quant au troisième dossier relatif aux mêmes comptes sur les réseaux sociaux dans lequel sont poursuivis « M.A. », correspondant d’un journal électronique, et « A.S. », propriétaire d’une agence de location de voitures, et « C.J. », blogueur, le juge d’instruction a décidé de prolonger leur détention provisoire d’un mois supplémentaire, en attendant la fin de l’enquête préliminaire sur les soupçons qui pèsent sur eux dont « diffusion de fausses allégations en vue de porter atteinte à la vie privée de personnes », et de « chantage ».

