Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi :

Le Matin :

• Le forum national des soins de santé primaires, organisé par le ministère de la Santé, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’est ouvert mercredi à Salé. Ce forum de deux jours, organisé avec l’appui de l’OMS et de l’Unicef, s’inscrit dans les Orientations Royales relatives à la refonte du système de santé et à la réforme des Soins de Santé Primaires, en tant qu’élément de base pour progresser vers la Couverture sanitaire universelle et atteindre les Objectifs de développement durable, à l’horizon 2030. Intervenant à cette occasion, le Chef du gouvernement, Saad Eddine El Otmani a salué l’ensemble des cadres de santé pour leur abnégation et leurs nobles actions humanitaires au profit des citoyens, notamment ceux affectés dans les centres de santé primaire dans les zones enclavées et difficiles.

• L’Union des Comores a ouvert mercredi un consulat général à Laâyoune. La cérémonie d’inauguration de ce consulat général a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue comorien, Souef Mohamed El Amine. Dans une déclaration à la presse, le consul général de l’Union des Comores à Laâyoune, Sayed Omar Sayed Hassan s’est réjoui des relations « fraternelles » entre le Royaume du Maroc et l’Union des Comores, soulignant que ces relations remontent aux débuts de l’indépendance des Comores. Sayed Hassan a noté que l’ouverture par son pays d’un consulat général à Laâyoune, « capitale du Sahara marocain », constitue un « honneur » pour l’Union des Comores.

L’Economiste :

• Le processus d’adoption du nouveau projet de loi sur le financement coopératif, plus connu sous la dénomination Crowdfunding, vient d’être relancé. Ce texte, adopté en Conseil du gouvernement, a été déposé au Parlement en octobre dernier. Il sera présenté à la Commission des finances de la Chambre des représentants mardi prochain. Mohamed Benchaâboun, qui vient de boucler le processus d’adoption du projet de loi de Finances 2020, est attendu lors de cette réunion, qui sera également marquée par la poursuite de l’examen du projet de réforme de la loi sur les partenariats public privé. Très attendue, la nouvelle réglementation relative au crowdfunding, permettra de mettre de l’ordre dans cette activité et favoriser son développement. Surtout qu’il s’agit d’un mécanisme de financement très en vogue à l’international, en dépit de quelques dérapages. Cet outil a été instrumentalisé, dans certains pays, dans des opérations d’arnaque. Aujourd’hui la nouvelle réglementation entend mettre en place des garde-fous pour éviter ces pratiques malsaines. Un dispositif complet de régulation est prévu par ce projet de loi.

• Le pommier a réalisé une grande percée, surtout en ce qui concerne la production. En revanche, l’aval de la filière, en particulier la logistique et la commercialisation, a peu suivi. Pour dépasser cette contrainte de taille, la région de Midelt, qui concentre 65% des plantations du pommier, vient d’organiser le 1er forum dédié aux investisseurs. Histoire de présenter les potentialités offertes par cette rosacée. Le secteur de la pomme est confronté au problème de la distribution où prédomine une armada d’intermédiaires. Résultat, les prix perçus par les producteurs s’avèrent souvent assez bas. Faute de moyens de stockage sous froid, la plupart des agriculteurs procèdent à la vente sur pied. Le volume stocké ne dépasse guère 22% de la production annuelle. L’industrie de la transformation de la pomme en produits dérivés (vinaigre et jus) est encore faible: seules deux unités sont opérationnelles avec une capacité de traitement inférieure à 100 tonnes. Le forum a donc pour objectif de drainer des investissements à même d’initier et de promouvoir l’intégration de la filière.

Aujourd’hui Le Maroc :

• Une enveloppe de 22,6 milliards DH a été mobilisée en 2018 en termes de financement extérieurs. Un chiffre relevé par la Direction du trésor et des finances extérieures (DTFE) dans son rapport d’activité de l’année 2018. La DTFE observe une baisse des financements extérieurs mobilisés en 2018 par rapport aux montants engagés une année auparavant. Le repli évalué est de l’ordre de 25,6%. Il résulte, selon la DTFE, une baisse de l’enveloppe mobilisée pour le financement des programmes de réforme, qui s’est établie à 5,5 milliards DH contre 20,7 milliards DH. Au volet des projets d’investissements, 17,2 milliards DH ont été attribués en 2018. L’énergie capte la moitié des mobilisations, tandis que les 50% restants sont engagés dans les secteurs de l’eau (16%) de l’agriculture (11%) des finances publiques (7%), du transport (6%) de la gouvernance (4%) de l’éducation (3%) et de la santé (3%).

• L’ouverture de la nouvelle gare routière d’Assilah est prévue début 2020. D’un investissement global de 44 millions de dirhams, ce projet se veut une infrastructure routière aux hauts standings de qualité et de sécurité selon les normes mises en vigueur. Il occupe une superficie d’un hectare et demi de foncier qui a été accordé en sa totalité par la Fondation du forum d’Assilah. Cette structure communale dispose de tout ce qui est en relation directe avec les voyageurs, dont 10 quais pour les autocars, 3 guichets de vente de billets, une consigne à bagages, deux parkings souterrains et des accès bien équipés pour y faciliter l’accès aux personnes avec handicap ou à mobilité réduite. Ce projet est également doté de 9 bureaux administratifs et de contrôle, d’une salle de prière ainsi que des locaux commerciaux dont une cafétéria.

Al Bayane :

• Le bilan de la participation de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) à la préparation du projet de Loi de finances 2020 est « globalement positif », a indiqué mardi à Casablanca, le président de la commission de la fiscalité et du régime de change au sein de l’organisation patronale, Mohamed Hdid. Intervenant lors d’une conférence de presse organisée suite au Conseil d’administration de la CGEM tenu lundi et dédié à la présentation du bilan de la participation du patronat à la préparation du PLF 2020, Hdid a relevé, que la CGEM a eu l’occasion de publier il y a dix mois, les 10 principales recommandations qu’elle devait défendre au niveau dudit projet, notant que 8 de ces recommandations ont été prises en considération dans la loi de finances définitivement adoptée.

• Le Conseil d’orientation stratégique de l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) a tenu sa 7-ème session sous la présidence du chef du gouvernement Saad Dine El Otmani. Cette réunion a été l’occasion de dresser le bilan de la mise en oeuvre du programme de coopération, objet du compact II signé entre les gouvernements du Maroc et des Etats-Unis d’Amérique, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC), ainsi que d’aborder les moyens à même d’accélérer le rythme de réalisation de ce programme, indique un communiqué du département du chef du gouvernement. Il s’agit aussi de la proposition de mesures pour faire face aux contraintes liés à l’exécution de certains projets, outre l’examen des points nécessitant un suivi particulier, ajoute la même source.

L’Opinion :

• Abdellatif Jouahri, Wali de la Banque centrale a toujours usé du mot juste pour se prononcer sur l’actualité économique du moment sans omettre de traiter de ses à-côtés qui, souvent, prêtent à confusion et induisent en erreur en matière d’évaluation politique monétaire. Égal à lui-même, Jouahri a eu à traiter, lors de son habituel point de presse, d’un certain nombre de points dont la dévaluation du dirham. Pour lui, une dépréciation, de par son impact sur les comptes extérieurs, ne peut servir que le très court terme. Il faut plutôt travailler sur la compétitivité de l’offre exportable, véritable source structurelle de devises.

• La loi n°110-14 qui institue un régime de couverture des conséquences d’événements catastrophiques entrera en vigueur le 1er janvier 2020. La couverture des risques catastrophiques concernera les personnes physiques et morales déjà disposant d’une couverture, ainsi que les personnes non assurées. La nouvelle loi implique un régime mixte d’indemnisation des victimes. Le projet de loi de finances au titre de l’année 2020 prévoit par ailleurs une dotation budgétaire de 300 millions de dirhams au Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques, qui sera également alimenté par 1% des recettes de la taxe parafiscale de solidarité contre les événements catastrophiques prélevée sur les contrats d’assurance.

Libération :

• La Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger à la Chambre des Représentants a approuvé, à l’unanimité, deux projets de loi visant à établir la compétence juridique du Royaume sur l’ensemble de son espace maritime. Il s’agit du projet de loi n° 37.17 modifiant et complétant le Dahir portant loi n° 1.73.211 du 26 Moharrem 1393 (2 mars 1973) fixant la limite des eaux territoriales, ainsi que du projet de loi n° 38.17 modifiant et complétant la loi n° 1.81 instituant une zone économique exclusive de 200 miles marins au large des côtes marocaines. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a indiqué dans un exposé présenté devant la commission, que plusieurs facteurs politiques, juridiques, économiques et techniques ont amené à l’élaboration et la présentation de ces projets de loi dans la conjoncture actuelle.

• Une exposition mettant en avant la contribution du Maroc aux opérations de maintien de la paix et à l’action humanitaire dans le monde est organisée au siège de l’Office des Nations Unies à Genève, en marge du 1er forum mondial sur les réfugiés qui a ouvert ses travaux mardi. Une cérémonie symbolique marquant l’inauguration de cette exposition, préparée et présentée par les Forces Armées Royales (FAR), en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-Major Général des FAR, a eu lieu en présence notamment de la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi, de responsables au sein d’organisations internationales, des représentants de délégations participant au Forum mondial sur les réfugiés, ainsi que des diplomates accrédités à Genève, dont l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies, Omar Zniber.

Akhbar Al Yaoum:

• Pour son premier passage devant la commission de contrôle financier, le directeur général de l’OCP, Mostafa Terrab, a présenté des données détaillées sur les activités de l’Office, sa stratégie et son bilan financier suite au rapport réalisé par la Cour des Comptes sur l’activité de l’OCP. En présence du ministre de l’Energie et des mines, Aziz Rabbah, Terrab a expliqué aux membres de la commission que le bilan financier de l’office était négatif en 2015, avec un déficit de 16 milliards DH, mais à partir de 2007, l’Office a mis en place une nouvelle stratégie 2008-2018 ayant permis de multiplier par 4 la production d’engrais qui est passée de 3 millions de tonnes en 2005 à 12 millions de tonnes en 2018. Outre l’amélioration de la production de phosphates bruts qui est passée de 27 millions de tonnes en 2005 à 44 millions de tonnes en 2018.

• Le ministère de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique a signé des accords avec trois entités d’inspection pour leur déléguer le contrôle de conformité des produits industriels importés. Ainsi, les importateurs de produits industriels soumis au contrôle devront présenter des attestations de conformité émise par ces instances habilitées à partir du 1er février 2020, date de lancement du nouveau dispositif. A cette occasion, le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, a indiqué que ce procédé vise à assurer la protection du consommateur, une plus grande fluidité dans les opérations d’importation et une concurrence équitable entre les importateurs.

Al Massae :

• Plus de 350 Oulémas issus de 32 pays africains ont participé à Fès à l’ouverture de la troisième session du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains. Cette rencontre intervient dans le prolongement de la réalisation des objectifs de la Fondation tels que stipulés dans le Dahir l’instituant. Le projet du programme annuel de la Fondation au titre de l’année 2020 sera étudié et approuvé, tandis que les quatre commissions permanentes (la Commission des activités scientifiques et culturelles, la Commission des études de la Charia, la Commission chargée de la revitalisation du patrimoine islamique africain et la commission de la communication, de la coopération et du partenariat) seront activées.

• L’économie nationale a enregistré un produit intérieur brut (PIB) en valeur de 1.106,8 milliards de dirhams (MMDH) en 2018, en augmentation de 4,1 % par rapport à 2017, selon le Haut-Commissariat au plan (HCP). Le secteur des sociétés (financières et non financières), premier producteur de la richesse nationale, a affiché une légère amélioration de sa contribution au PIB, de 43,5% en 2017 à 43,6% en 2018, précise le HCP dans sa note d’information relative aux comptes nationaux des secteurs institutionnels de l’année 2018. La contribution des ménages et des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) s’est située à 29,5% du PIB au lieu de 29,7 une année auparavant, alors que celle des administrations publiques s’est établie à 15,1% du PIB, en léger recul de 0,3 point par rapport à 2017.

Al Ahdath Al Maghribia :

• Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a appelé investir davantage dans la production des énergies renouvelables et dans la recherche scientifique et veiller à la simplification du transfert des technologies dans ce domaine. Le Maroc fait partie des pays pionniers dans la production des énergies propres en tant que composante de l’économie verte pour laquelle le Royaume a élaboré des stratégies ambitieuses, a-t-il noté lors de la 4-ème réunion du Cercle des Parlementaires méditerranéens pour le développement durable (COMPSUD). Il a, dans ce sens, indiqué que le Parlement accompagne la stratégie nationale en matière d’investissement dans les énergies renouvelables, mettant en avant la création d’un groupe thématique chargé de l’économie verte, dont la mission est de formuler des propositions en matière de législation et de politiques publiques dans ce domaine. El Malki a également souligné le rôle de l’opinion publique et de la société civile, qui doivent être mobilisés dans le cadre de la préservation de l’environnement et la diffusion de la culture du développement durable.

• Les infractions au Code de la route enregistrées de manière automatique sont légales et les contrevenants s’exposent à des sanctions, a annoncé le ministère de l’Equipement et du transport. En réponse au contenu d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, évoquant l’illégalité des contraventions enregistrées automatiquement par les radars fixes, le ministère fait savoir que les PV de constatation de ces infractions sont des documents conformes à la loi et exposent les auteurs ou présumés auteurs de ces infractions à des faits juridiques.

Al Alam : • La capitale Rabat a été inscrite sur la liste du patrimoine civilisationnel dans le monde islamique lors la 11è Conférence islamique des ministres de la Culture, qui se tient à Tunis à l’initiative de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO). Cette inscription sur la liste du patrimoine civilisationnel du monde islamique constitue une « reconnaissance » des efforts déployés par le Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, en matière de préservation et de valorisation des sites historiques.

• La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a adopté des mécanismes préventifs pour renforcer la transparence lors des concours d’accès aux cycles de police, organisés dimanche dernier. La DGSN a également renforcé les mesures de contrôle et de surveillance en vue de garantir l’égalité des chances et lutter contre toutes les tentatives de fraude lors de ces concours. Dans un communiqué, la DGSN a relevé que ces mesures et mécanismes ont permis de détecter 96 cas de fraude lors de tous les concours organisés dont 16 cas relatifs à des agents de police qui ont passé le concours comme candidats, poursuit la même source, précisant que ces cas ont été automatiquement exclus de passer le concours de même qu’ils ont été déférés devant les brigades de la police judiciaire pour entamer les investigations préliminaires nécessaires sous la supervision du parquet compétent.

Rissalat Al Oumma :

• Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba a souligné, mardi à Tunis, les progrès importants réalisés par le Maroc en plaçant la culture parmi ses priorités dans le cadre d’une vision globale de développement. S’exprimant lors de la 11è Conférence islamique des ministres de la Culture, tenue à l’initiative de l’Organisation Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO), le ministre a relevé que cette vision porte sur la consécration du pluralisme linguistique et de la diversité culturelle de l’identité marocaine. Lors de cette rencontre tenue sous le thème « Pour le développement des politiques culturelles actuelles dans le monde islamique », Abyaba a indiqué que le Royaume « a accumulé d’importantes réalisations en matière de généralisation des infrastructures en vue de permettre à toutes les franges de la société d’accéder à la culture, en bénéficiant de leurs droits à travers un soutien aux industries culturelles et créatives et l’encouragement du tourisme culturel.

• Les fondements de la stratégie nationale de lutte contre la corruption ont été mis en exergue à Abu Dhabi. En effet, à l’occasion de la huitième Conférence des Etats parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC), Bachir Rachdi, président de l’Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte contre la Corruption (INPPLC), a indiqué le Royaume a adopté une stratégie basée sur la prévention, la répression, l’éducation et la communication. Cette stratégie, intégrée, qui a été élaborée conformément aux exigences de l’article V de la Convention des Nations Unies contre la corruption, a permis d’entreprendre une série de réformes pour faciliter l’accès aux services publics et simplifier, diffuser et dématérialiser les formalités administratives, a-t-il souligné à l’occasion de la huitième Conférence des Etats parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC), qui se tient du 16 au 20 courant à Abou Dabi. À cet égard, Rachdi a rappelé certaines mesures prises par le Maroc pour combattre la corruption, soulignant que le Royaume a adopté un projet de loi relatif à la Charte des services publics et un autre sur la simplification des procédures administratives, et a promulgué la loi sur le droit d’accès à l’information afin d’exhorter les Marocains à dénoncer les délits de la corruption.

Al Ittihad Al Ichtiraki :

• Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a qualifié, mardi à Genève, de très positive la coopération entre l’agence de l’ONU pour les réfugiés et le Maroc. « Les demandes d’asile dans le Royaume ont augmenté de manière considérable au cours des dernières années et nous avons travaillé très bien avec le gouvernement marocain sur tous les aspects concernant ces réfugiés donc, la coopération était très positive », a souligné Grandi lors d’une conférence de presse au Palais des Nations, en marge du Premier forum mondial sur les réfugiés.

• Le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, présidera la délégation marocaine participant à la 14ème Rencontre de Haut Niveau (RHN) entre le Maroc et la France, qui se tiendra jeudi à Paris. A cette occasion, El Otmani va s’entretenir avec le Premier ministre français, Edouard Philippe, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement, précisant que les deux parties vont superviser la signature de nombre de conventions entre des départements ministériels des deux pays. En plus du Chef du gouvernement, la délégation marocaine est composée du ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, du Secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, du ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaaboun, du ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaid Amzazi et du ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Bayane Al Yaoum :

• Le ministère de l’Intérieur et l’Association des Régions du Maroc organisent, vendredi et dimanche à Agadir, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 1er Colloque national de la Régionalisation avancée. Ce premier colloque, indique un communiqué conjoint du ministère de l’Intérieur et de l’Association des Régions du Maroc, constitue un moment de réflexion et de partage qui a pour ambition de fédérer les acteurs territoriaux autour de sa vision fondatrice, de son approche innovante et de ses modes de gestion territoriale efficients. En effet, explique le communiqué, la mise en œuvre et la réorientation qualitative de la régionalisation avancée sont aujourd’hui nécessaires, le but étant de mettre en relief la convergence impérative inter-territoriale, l’impériosité de la gestion axée sur les résultats et l’ingéniosité créatrice de richesse à l’échelle locale, régionale et in fine, nationale, permettant, sans doute aucun, de partager les éléments constitutifs du nouveau palier de la régionalisation pour les années à venir à la lumière de sa véritable dimension stratégique territoriale.

• L’enseignant occupe une place « supérieure à celle du père » en termes d’éducation et d’enseignement, a estimé, mardi à Rabat, Mme Rahma Bourqia, membre de l’Académie du Royaume du Maroc, lors de la 4è séance de la 46è session de l’Académie du Royaume, relative au savoir et à l’éducation. S’exprimant à cette occasion, Bourqia a mis en avant l’expérience aboutie et inégalée de certains pays asiatiques en terme d’éducation et d’enseignement reflétant le « miracle asiatique », ajoutant que l’éducation asiatique est une « pépinière » pour l’indépendance, l’autonomie et l’esprit critique des étudiants. Dans ce sens, Bourqia a pris, à titre d’exemple, le système éducatif japonais qui repose sur la consécration des rituels du travail commun permettant d’organiser la vie scolaire, notamment par la manière de s’asseoir et de saluer le maître qui pousse l’élève à prendre conscience de l’importance de la discipline, de l’engagement et du rapport de déférence entre l’apprenant et l’enseignant.

Article19.ma