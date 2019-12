Une nouveauté. La Russie a convenu avec le Maroc d’un certificat vétérinaire permettant aux compagnies russes d’exporter de la viande vers le marché marocain, selon Sputnik News, citant le le Service fédéral russe pour la surveillance vétérinaire et phytosanitaire (Rosselkhoznadzor).

« En raison du long travail qui a été effectué depuis 2016 entre le Rosselkhoznadzor et l’autorité compétente du Maroc, la procédure d’admission de la viande bovine russe au Royaume du Maroc a pris fin. La partie marocaine a signé un certificat vétérinaire pour la fourniture de viande bovine en provenance de Russie », indique le communiqué.

Par ailleurs, les entreprises russes, qui ont déjà passé avec succès l’inspection du Service vétérinaire marocain, pourront commencer « immédiatement » l’exportation de la viande vers le Maroc.

Le Maroc importe en moyenne plus de six mille tonnes de viande bovine par an, notamment d’Europe, du Mexique et d’Australie.

Article19.ma