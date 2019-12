Profile d’un criminel notoire. Ridouan Taghi, 42 ans, le criminel le plus recherché par Interpol pour son implication dans le trafic de drogue et plusieurs affaires de meurtre dont la fusillade du Café de la Crème à Marrakech, est finalement tombé lundi dans les filets de la police Dubaï.

Le Maroco-Hollandais qui est décrit par la presse internationale, notamment le journal Britannique +The Guardian+, comme « le criminel le plus dangereux au monde », est resté pendant de longues années hors de vue des services de police, avant d’être arrêté dans un appartement au Émirats Arabes Unis.

Un jeune homme timide

Natif de Benslimane, Taghi, qui devait célébrer son anniversaire le 20 du mois en cours, était un enfant timide. Ses parents avaient décidé de quitter le Maroc et d’aller vivre aux Pays-Bas au cours des années 80s à la recherche d’une meilleure vie. Selon le site arabophone Hespress, Redouan, a eu beaucoup de mal à s’adapter au nouvel environnement néerlandais, et quand il a atteint l’adolescence, « il a commencé vendre du cannabis au lycée et est devenu très violent », précise la même source.

Le jeune homme timide, au sourire radieux, allait vite devenir un trafiquant de drogue prospère aux Pays-Bas, notamment dans la région d’Utrecht, en élargissant son réseau de relations avec d’autres trafiquants, notamment marocains originaires des régions du Rif et du Nord avant de décider de diriger lui-même un gang qu’il baptisera « les anges de la mort » alors qu’il était l’un des plus jeunes de ce groupe.

Il ne faisait confiance en personne

Il ne fait confiance en personne, selon un de ses compagnons et membre du gang, Ibrahim, qui avait déjà été condamné par la justice néerlandaise pour meurtre. Le boucher comme le nomme ses amis a indiqué que Taghi est » un criminel dangereux … Il est encore plus dangereux que l’on puisse l’imaginer … Il a un registre criminel vertigineux qu’il a rempli au fil des ans ».

Le témoignage d’Ibrahim peut être considérée comme le début de la traque de Redouan Taghi … Depuis début 2018, il était devenu le criminel le plus recherché aux Pays-Bas avant d’être arrêté lundi après-midi à Dubaï.

Après son arrestation, le cerveau de la fusillade de Marrakech a fait savoir à ses avocats qu’il n’était pas opposé à ce que son nom complet soit cité dans la presse.

L’extradition vers les Pays-Bas

Jannine van den Berg, le chef de la police néerlandaise, a indiqué lundi soir lors d’une conférence de presse que l’arrestation de Taghi a eu lieu lundi soir, sans incident dans un appartement à Dubaï. Les autorités de l’émirat ont déclaré qu’une autre personne avait été arrêtée avec lui, mais que cette dernière personne n’était pas recherchée par la police.

Bien que les Pays-Bas n’aient pas d’accord d’extradition formel avec Dubaï, le responsable néerlandais a affirmé: « Nous sommes convaincus que le processus d’extradition sera accomplie avec succès et les procureurs sont optimistes que Taghi sera jugé lors d’audiences publiques » pour neuf assassinats sur la voie publique et plusieurs autres tentatives d’assassinat ratées.

La direction générale de la police de Dubaï a fait savoir que le prévenu était le chef de l’organisation criminelle « les Anges de la mort » et que des mandats d’arrêt internationaux ont été lancés l’année dernière à son encontre pour appartenance à des organisations criminelles dangereuses, soulignant qu’il était entré aux Émirats sous une fausse identité.

Une récompense de 100.000 Euros

En novembre 2018, le parquet des Pays-Bas a décidé d’accorder une récompense de 100.000 Euros à toute personne qui fournirait des informations de nature à conduire à l’arrestation de Taghi en le soupçonnant, entre autres, d’être le cerveau de la fusillade du Café de la Crème à Marrakech.

En octobre dernier, le quotidien néerlandais « De Telegraaf » a rapporté que le criminel le plus dangereux et le plus recherché vivait librement en Iran et bénéficiait de la protection de l’Etat.

Selon le journal Ridouan Taghi est accusé de trafic de drogue, de trafic d’armes et d’autres crimes, y compris de complicité dans l’assassinat du dissident iranien Mohammad-Reza Kolahi en 2015, aux Pays-Bas, en plus d’avoir aidé les agents du renseignement iraniens à assassiner d’autres dissidents dans d’autres pays européens, ajoute la même source.

Article19.ma