Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi :

Le Matin :

• Le 1er Forum mondial sur les réfugiés a entamé mardi ses travaux au Palais des Nations à Genève, avec la participation du Maroc. Ce forum de deux jours est rehaussé par la présence du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, de chefs d’État et de gouvernement, de responsables d’agences des Nations Unies, d’institutions internationales, d’organisations de développement, de dirigeants d’entreprises et de représentants de la société civile. Le Maroc est représenté à cet évènement par une délégation conduite par la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi, et comprenant notamment l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Omar Zniber.

• Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, a indiqué, mardi à Rabat, que le partenariat arabo-chinois constitue l’un des modèles de coopération les plus réussis, entre les pays arabes et les groupements, organisations et pays actifs, aussi bien à l’échelle nationale, qu’internationale. S’exprimant à l’ouverture des travaux de la 8ème session de la Conférence des relations arabo-chinoises et du dialogue entre les civilisations arabe et chinoise au titre de l’année 2019, Bourita a souligné que cette rencontre s’emploie à lancer des initiatives nouvelles, en vue de hisser le niveau de coopération et de partenariat entre les deux parties, et ce dans le but de renforcer les acquis communs et diffuser le pluralisme culturel et civilisationnel.

L’Economiste :

• Bank Al-Maghrib (BAM) est prêt à alléger les conditions de refinancement des banques. Au terme du Conseil de la banque centrale tenu mardi 17 décembre, le taux directeur reste à 2,25%. Ce taux est en vigueur depuis mars 2016. «Nous agissons sur le moyen terme. Les choses évoluent parfois dans un sens ou un autre en fonction de la conjoncture. Nous avons apporté une appréciation importante sur l’impact sur l’épargne et sa mobilisation», souligne Abdellatif Jouahri, Wali de BAM lors du traditionnel point de presse trimestriel. Le Conseil a néanmoins validé les mesures spécifiques sur l’entrepreneuriat que la banque centrale compte déployer. Sans livrer les détails, Jouahri a précisé qu’elles «vont tourner autour du financement et des conditions de refinancement des banques auprès de BAM sur le plan quantitatif et du coût».

• Le changement de taxation dans le secteur agricole est l’une des dispositions phares de la loi de finances 2020. Tous les exploitants qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 5 millions de DH seront taxés à 20%. Ceux qui sont en dessous de ce seuil continueront à bénéficier de l’exonération. Depuis la réintroduction de la fiscalité des exploitations agricoles en 2014, cette catégorie a bénéficié de l’exonération permanente de l’IS et de l’IR. «Parmi les recommandations des assises fiscales, figure la suppression progressive des exonérations dans certains secteurs. L’idée retenue est d’évaluer et de mettre à plat toutes les exonérations sectorielles ou géographiques», souligne Mohamadi Rachdi El Yacoubi, président de l’Organisation professionnelle des comptables agréés.

Aujourd’hui Le Maroc :

• Le gouvernement turc va dépêcher une délégation officielle dans les prochains jours au Maroc pour examiner avec les autorités du Royaume les pistes pour procéder à quelques « rééquilibrage » pour atténuer le déficit de la balance commerciale. Les importations en provenance de la Turquie ont été multipliées par quatre depuis l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange en 2006, alors que les exportations marocaines ont suivi le chemin inverse notamment lors des deux dernières années. Concrètement, l’Office des changes avait annoncé que les importations turques ont atteint la bagatelle de 21,5 milliards de dirhams en 2018, soit une hausse de 11,4% par rapport à 2017 et de 36% par rapport à 2015.

• L’année 2020 connaîtra l’ouverture de quatre nouveaux musées, a indiqué Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (FNM) du Maroc, lors de la présentation du bilan et des perspective de la FNM pour l’année 2020. En premier, l’ouverture du premier musée dédié à la photographie au Fort Rottembourg de Rabat, prévue en janvier. De plus, il y aura l’ouverture du musée de Meknès Dar Jamai dédié à l’histoire de la musique au Maroc, le musée Borj Belkari, consacré à l’histoire de la ville, le musée de Bab Okla de Tétouan et le musée de la place Jamaa El Fna qui retracera le patrimoine immatériel de Marrakech. Par ailleurs, Qotbi a fait savoir qu’en 2019 les recettes des visiteurs s’établissent à 8 millions 259 mille dirhams, contre 1 million 876 mille dirham en 2015, notant que le total de personnes ayant visité les musées en 2019 est estimé à 1 million 232 mille.

Al Bayane :

• Finalement c’est une liste unique qui a été validée par le Conseil d’Administration de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM). Le binôme Chakib Alj, candidat au poste du président et Mehdi Tazi, briguant le poste de vice-président du patronat est officiellement en campagne électorale jusqu’au 22 janvier, jour de l’AGO élective. Mohamed Bachiri président par intérim de la CGEM a tenu une conférence de presse pour annoncer la liste des candidats retenue pour briguer le mandat de Président et de vice-président de la structure patronale. Bachiri s’est montré rassurant et confiant par rapport au respect de la neutralité du processus électoral et du principe de la sérénité et de la cohésion au sien de la confédération.

• L’institution du Médiateur du Royaume a renforcé son implication dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel, en signant un accord de coopération avec la Commission nationale de contrôle de protection des données à caractère personnel (CNDP). Dans un communiqué, l’institution du Médiateur affirme que cet accord marque son entière implication dans la mise en œuvre des dispositions et mesures requises par le dispositif de protection des données à caractère personnel, après avoir adopté un ensemble de services électroniques à distance destinés aux citoyens et l’informatisation de plusieurs procédures de traitement des plaintes par le biais de systèmes intégrés. Cet accord, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération institutionnelle, tel que défini dans le plan stratégique de l’institution du Médiateur, vise également à s’ouvrir sur les institutions constitutionnelles et nationales au service du citoyen, a indiqué la même source.

L’Opinion :

• Lundi 16 décembre, s’est tenue à Rabat la dernière étape de concertation et de validation du Plan National du Littoral (PNL). L’événement a été organisé par le département de l’Environnement relevant du ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement en présence de la commission nationale de gestion intégrée du littoral où siègent des représentants de divers départements étatiques, d’autorités territoriales et de de la société civile. La réunion avait pour objectif d’examiner le projet PNL et de le valider en prévision de son adoption par décret conformément aux dispositions de la loi 81-12 relative au littoral. Le défi qui se profile désormais est celui d’une mise en oeuvre à la hauteur des ambitieux objectifs du PNL.

• Un garde-côte de la Marine Royale a repêché, au large de Nador, les cadavres de sept Subsahariens, dont trois femmes, et porté secours à 70 candidats à la migration irrégulière, tous originaires de pays de l’Afrique subsaharienne, qui étaient en difficulté à bord d’une embarcation de fortune, apprend-on de source militaire. Les secourus, dont 10 femmes et un bébé, étaient dans un état de santé dégradé. Ils ont reçu les premiers soins nécessaires à bord du garde côte de la Marine Royale, avant d’être ramenés sains et saufs au port de Nador, précise-t-on de même source. Les sept corps repêchés par le garde-côte de la Marine royale faisaient partie de ce groupe de migrants subsahariens, indique la même source.

Libération :

• Le président de l’Assemblée nationale du Gabon, Faustin Boukoubi a réitéré le soutien permanent de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc. « Feu Omar Bango a apporté son soutien à la Marche verte dans les années 1970 et, depuis, nous soutenons en permanence l’intégrité territoriale du Royaume », a affirmé Boukoubi lors d’entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, saluant le retour du Maroc à l’Union africaine. Selon un communiqué de la Chambre des représentants, Boukoubi, qui effectue une visite d’amitié et de travail au Royaume à la tête d’une importante délégation, a souligné que « le Maroc assure un rôle majeur en Afrique et sans le Royaume, l’action africaine ne peut pas aboutir ».

• Le groupe Attijariwafa bank a reçu, récemment à Londres, deux prix d’excellence décernés par EMEA Finance Magazine, indique lundi la Banque dans un communiqué. Lors de la 12ème édition de la cérémonie de remise des prix « African Banking Awards 2019 » par EMEA Finance Magazine, le groupe Attijariwafa bank s’est vu décerner le prix de la « meilleure banque marocaine de l’année 2019 » pour la 5ème année consécutive, ainsi que celui de la « meilleure banque au Sénégal pour l’année 2019 », par le biais de sa filiale CBAO Sénégal, pour la 3ème année consécutive, précise le communiqué. Ces 2 consécrations viennent récompenser, selon le magazine britannique de référence, « les progrès réalisés par le groupe Attijariwafa bank au cours de l’année 2019, car il a su équilibrer son expansion et sa croissance en tenant compte des risques dans un contexte parfois difficile, et offrir à ses clients diversifiés de nouveaux produits et services innovants, excellant dans les services bancaires d’investissement », explique la même source.

Akhbar Al Yaoum :

• L’Allemagne s’apprête à mettre en exécution une nouvelle loi, ouvrant la voie à l’immigration légale des Marocains. Et ce, dans le cadre de la lutte contre le flux des migrants illégaux. L’ambassade d’Allemagne au Maroc a indiqué, dans un communiqué, que cette loi permettra aux compétences marocaines, même les non diplômées, de préparer leur immigration en Allemagne de façon légale. L’ambassade a, ainsi, appelé les personnes voulant rejoindre l’Allemagne à visiter son site web officiel pour se renseigner sur les conditions et les critères exigés. Par ailleurs, l’ambassadeur, cité dans le communiqué, a fait part de son rejet de toute forme de migration illégale, en raison des risques qu’elle présente.

• Au Maroc, pas moins de 500 ponts menacent ruine, a fait savoir le ministre de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, indiquant que le Maroc compte aujourd’hui près de 10.787 ponts, dont 1.728 trop étroits. Répondant, à la Chambre des représentants, à une question sur les mesures prises par son département pour prévenir l’isolement que subit une partie de la population dans le milieu rural en cette période de froid, le ministre a indiqué que 500 ponts étaient érodés et 680 submergés, tandis que la capacité de 58 ponts était limitée. Pour remédier à cette situation, le ministère a mis en place un mécanisme pour la gestion et la réhabilitation des ponts endommagés et menaçant ruine et l’actualisation permanente des données.

Al Massae :

• Lors de la première réunion de la Commission spéciale sur le Modèle de développement (CSMD), Chakib Benmoussa, s’est montré plutôt rassurant. En effet, il a souligné que l’adoption d’une approche participative favorise la mobilisation de tous les acteurs aussi bien gouvernementaux que non gouvernementaux, autour de la nécessité impérieuse de sortir avec des propositions et conclusions qui bénéficient du soutien de la majorité des parties, facilitant de ce fait, l’appropriation collective des réformes fondamentales et garantissant leur réussite. Cette position est exprimée suite aux déclarations de certains acteurs politiques au sujet de la CSMD, dont le Secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, qui a noté que les consultations au sujet de ce chantier d’envergure ne devrait pas rester une affaire exclusive d’experts, de bureaux d’études et de Think Tank.

• Des sources professionnelles ont considéré que la fermeture des abattoirs ruraux a été une décision précipitée qui va à l’encontre des conventions conclues entre des syndicats de professionnels et des représentants de différentes autorités. Selon ces conventions, la décision de fermeture n’est applicable qu’après la réalisation, à travers le royaume, de 12 abattoirs accrédités, ce qui n’est toujours pas le cas. Des sources bien informées ont indiqué que malgré cette décision, les opérations d’abattage se poursuivent dans certains abattoirs ruraux, notamment à causes des difficultés rencontrés par certains bouchers et professionnels du secteur.

Al Ahdat Al Maghribia: • La Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger à la Chambre des Représentants a approuvé à l’unanimité deux projets de loi visant à établir la compétence juridique du Royaume sur l’ensemble de son espace maritime. Il s’agit du projet de loi n° 37.17 modifiant et complétant le Dahir portant loi n° 1.73.211 du 26 Moharrem 1393 (2 mars 1973) fixant la limite des eaux territoriales, ainsi que du projet de loi n° 38.17 modifiant et complétant la loi n° 1.81 instituant une zone économique exclusive de 200 miles marins au large des côtes marocaines. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a indiqué dans un exposé présenté devant la commission, que ces textes de loi traduisent la volonté du Maroc de protéger et de préserver ses intérêts suprêmes au niveau de son espace territorial, ainsi qu’à l’échelle géopolitique de la région.

• Le développement d’un écosystème Spirit au Maroc a été au centre de discussions, lundi à Casablanca, entre le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, et Sam Marnick et Scott Mclarty, respectivement vice-président exécutif et vice-président senior de Spirit Aerosystems. Pour atteindre cet objectif, les deux parties ont convenu de mettre en place une équipe commune, indique le ministère dans un communiqué, précisant que cet écosystème permettra de développer de nouvelles activités aéronautiques et de maximiser l’intégration locale du leader mondial des aérostructures.L’Américain Spirit Aerosystems a signé un purchasing agreement (contrat d’achat) pour l’acquisition de trois sites Bombardier de Casablanca, Belfast, et Dallas, rappelle la même source, notant que l’acquisition devrait être finalisée d’ici le premier semestre 2020. L’extension du site Bombardier de Casablanca est en cours de réalisation faisant passer sa superficie de 10.000 m² à 25.000 m² et l’effectif de 350 à 850 employés avec l’ambition d’atteindre près de 1.000 employés à terme, fait savoir le ministère, soulignant que l’enjeu pour Spirit Aerosystems est de développer ses activités avec Airbus, de continuer à servir Boeing et de renforcer son empreinte industrielle à partir du site de Casablanca.

Al-Alam: • Des penseurs, chercheurs et des experts ont appelé, à l’occasion d’une conférence internationale tenue à El Jadida, à renforcer les rôles jouer par l’école et la famille pour relever les défis qu’affrontent les sociétés arabes et assurer la participation de la famille dans les projets de développement. Selon Khadija Moufid, présidente du Centre de recherches initiateur de l’événement, cette conférence traite d’un sujet qui est au centre des préoccupations de l’opinion publique internationale et arabe. L’éducation et la famille sont deux institutions vitales pour la construction de l’Homme, voilà pourquoi, a-t-elle poursuivi, les responsables doivent prendre en considération les avis des experts pour mettre en place les politiques publiques afférentes. • Le service préfectoral de la police judiciaire d’Errachidia a arrêté sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), deux individus soupçonnés de liens avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue. Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les deux suspects, âgés de 40 et 42 ans, ont été interpellés à l’entrée d’Arfoud à bord d’une voiture 4×4, en possession d’une somme d’argent de près de 691.800 soupçonnée Dh soupçonnée provenir du trafic international de drogue et de psychotropes. Les opérations de fouille et de ratissage effectuées dans le cadre de cette affaire au niveau de la commune rurale « Al Mssisi », à environ 90 km de la ville de Tinghir, ont permis la saisie de 2,93 tonnes de chira conservés dans 73 paquets de grande taille cachés sous des tas de pierres dans un terrain vague.

Al Ittihad Al Ichtiraki : • Le coup d’envoi des travaux de la 14-ème réunion du Cercle des Parlementaires méditerranéens pour le développement durable (COMPSUD) a été donné. Intervenant à cette occasion, le président de la Chambre des représentants, M. Habib El Malki a indiqué que le Maroc a toujours placé le développement durable au cœur de sa politique publique. « Depuis plus d’un demi-siècle, le Maroc adopte une politique hydrique pionnière à travers la construction de barrages et la mobilisation des ressources en eau vers les zones agricoles en vue d’assurer à la fois la sécurité hydrique et une production agricole diversifiée », a dit M. El Malki. Dans ce sens, le Maroc a réussi à renforcer sa productivité et sa valeur ajoutée agricole, grâce au Plan Maroc Vert qui a participé à l’amélioration de la rentabilité et la garantie de la sécurité alimentaire.

• Le Bureau régional d’investissement de Mélouia a indiqué que le volume de production des agrumes pour la saison 2019-2020 est estimé à 310.000 tonnes, contre 324.000 tonnes durant la saison précédente, soit une baisse de 5%. Selon les prévisions, il s’agit de 195 mille tonnes d’agrumes de petites tailles et de 115 mille tonnes d’oranges. Ce type d’agriculture joue un rôle prépondérant dans la région de Mélouia, tant au niveau économique que social. Plus de 21.800 ha sont dédiés à la production des agrumes (65% pour les fruits de petites tailles), offrant ainsi deux millions de journées de travail par an dans les plantations et les unités d’emballage.

Bayane Al Yaoum: • L’épargne nationale, avec 305,4 milliards de dirhams (MMDH) en 2018, s’est détériorée de 1,3% par rapport à l’année 2017, selon le Haut-Commissariat au plan (HCP). Les sociétés financières et non financières ayant contribué pour 55,3%, les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) pour 27,7% et les administrations publiques pour 17%, précise le HCP dans sa note d’information relative aux comptes nationaux des secteurs institutionnels de l’année 2018. La formation brute du capital fixe (FBCF) s’est située, quant à elle, à 315 MMDH en 2018, en amélioration de 3,4% par rapport à 2017, fait savoir la même source, relevant que les sociétés (financières et non financières) est le premier contributeur avec 56,8% de la FBCF nationale en 2018, suivies des ménages et ISLMB (25,2%) et des administrations publiques (18%).

• Maroc Telecom lance le programme « Startup Challenge » dédié aux startups porteuses d’innovations technologiques. Un programme ambitieux qui vise l’accompagnement des jeunes entrepreneurs dans le secteur des télécommunications et porteur de projets innovants et à forte valeur ajoutée. En effet, ce programme vise l’émergence de talents aptes à relever les défis de la digitalisation dans différents domaines stratégiques notamment la santé, l’éducation, l’agriculture et la ville intelligente, etc. Les startups à très fort potentiel de développement bénéficieront de l’expertise, du financement et du réseau des partenaires nationaux et internationaux du Groupe afin de mener à bien leur projet d’innovation et de renforcer l’ancrage du Maroc et de l’Afrique dans l’ère du digital.

Rissalat Al Oumma:

• La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a adopté des mécanismes préventifs pour renforcer la transparence lors des concours d’accès aux cycles de police, organisés dimanche dernier. La DGSN a également renforcé les mesures de contrôle et de surveillance en vue de garantir l’égalité des chances et lutter contre toutes les tentatives de fraude lors de ces concours. Dans un communiqué, la DGSN a relevé que ces mesures et mécanismes ont permis de détecter 96 cas de fraude lors de tous les concours organisés dont 16 cas relatifs à des agents de police qui ont passé le concours comme candidats, poursuit la même source, précisant que ces cas ont été automatiquement exclus de passer le concours de même qu’ils ont été déférés devant les brigades de la police judiciaire pour entamer les investigations préliminaires nécessaires sous la supervision du parquet compétent. Un commissaire de police, soupçonné d’avoir favorisé un candidat, a par ailleurs été déchargé de sa mission en tant que membre de la commission de surveillance des concours à Tanger. • Les éléments de la sûreté nationale de la ville de Nador ont mis en échec, lundi soir, une opération d’émigration clandestine et arrêté 25 candidats à l’émigration illégale issus de pays de l’Afrique subsaharienne. Selon un communiqué de la DGSN, les recherches effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis l’arrestation d’un individu ayant des liens présumés avec l’organisation de la migration clandestine et qui fait l’objet d’un avis de recherche au niveau national. Les opérations de fouilles effectuées ont également permis la saisie de gilets et chambres à air qui devraient être utilisés dans des opérations d’émigration illégale. Le principal suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, alors que la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc sera appliquée à l’encontre des candidats à l’émigration clandestine arrêtés dans cette affaire.

Article19.ma