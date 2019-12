Un constat. Le modèle réussi du Japon tire sa force de son système de valeurs, d’une paix durable et une vocation au développement scientifique, a indiqué, mardi à Rabat, M. Ikemoto Yukio, professeur à l’Institut des études avancées sur l’Asie relevant de l’Université de Tokyo.

Intervenant lors d’un panel de la 3è séquence de la 46è session de l’Académie du Royaume du Maroc consacrée au Japon, M. Yukio a relevé qu’au lendemain de la période de guerre, le Japon a vécu au rythme d’une croissance économique et d’un rétrécissement des disparités sociales, a rapporté la MAP.

Pour lui, la majeur partie de la population nippone s’identifie comme appartenant à la classe moyenne grâce au « miracle japonais » qui a pu réduire les inégalités et permettre la croissance économique, ajoutant que ce stade de croissance sociale et économique est le fruit de mécanismes adoptés par le Japon, visant à favoriser un système égalitaire par une valorisation des droits des travailleurs notamment l’augmentation du salaire par ancienneté et le « Ringi system », précise la même source.

Pour sa part, M. Ahmed Kandil, expert des études asiatiques au Centre d’études politiques et stratégiques « Al Ahram » en Égypte, a indiqué que le XXIème siècle sera « très asiatique » selon les indicateurs économique et militaire. Il a noté qu’en plus d’être le pays le moins endetté avec une dépense en sciences « très importante », le pays du Soleil Levant est pionnier dans le domaine de l’électronique et troisième dans l’industrie de l’automobile, faisant remarquer que dépourvu de ressources naturelles, le Japon a pu se positionner sur l’échiquier international atteignant la 4éme place parmi les puissances économiques, après les USA, la Chine et l’Inde, a dit M Kandil.

+ Le peuple japonais est connu pour sa sincérité, sa politesse, sa persévérance et son attachement aux valeurs +

De son côté, Mme Osaka, Kein Nakagawa, doyenne de la faculté des sciences sociales à l’Université de Hagoromo, a mis en avant la transformation de la philosophie du travail au Japon depuis l’ère Meiji, ajoutant que le peuple japonais est connu pour sa sincérité, sa politesse, sa persévérance et son attachement aux valeurs. L’éducation au Japon est bâtie sur la discipline et la philosophie de travail, a-t-elle dit.

Elle a par ailleurs relevé que l’Etat japonais a su capitaliser ses fonds d’investissements étrangers pour reconstruire son économie d’après guerre, notant que l’Etat a été un « acteur économique important », créant des règles et des orientations au profit du secteur privé, à la hauteur de la concurrence mondiale. Une coopération public-privé a été mise en place pour développer l’industrie lourde et encourager l’exportation, a-t-elle poursuivi.

Les travaux de la troisième séquence de la 46-ème session de l’Académie du Royaume du Maroc s’articulent autour de quatre sessions qui abordent, sur deux jours, d’une multitude de sujets, notamment « La modernité et l’importance du Japon dans le monde contemporain », « La position du pays entre les pays du Moyen-Orient et d’Asie de l’Est », et « les politiques du Japon après la seconde guerre mondiale ».

L’Académie du Royaume du Maroc tient en mois de décembre courant sa 46-ème session, qui se déroule en trois temps sous le thème: « L’Asie, comme horizon de pensée: Expériences de modernisation et de développement à travers trois séquences la Chine, l’Inde et le Japon ».

La première séquence de cette session s’est tenue les 9 et 10 décembre avec comme thème la Chine, alors que la deuxième séquence (11 et 12 décembre) a été consacrée à l’Inde, ajoute la source.

Article19.ma