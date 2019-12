Un projet pilote en Afrique. Id Mjahdi, un petit village près d’Essaouira, satisfait tous ses besoins énergétiques grâce à l’énergie solaire, une première sur le continent africain a rapporté la chaîne américaine d’information en continue CNN.

Dans un article publié sur son site web, la chaîne américaine jette la lumière sur une vision à long terme de la stratégie du Maroc en matière des énergies renouvelables. Une stratégie qui aide le pays, qui ne dispose de pétrole, à couvrir 35% de ses besoins en énergie renouvelable avec l’objectif d’atteindre 52% en 2030.

CNN, citée par « northafricapost.com« , rappelle aussi que le Maroc abrite la plus grande station d’énergie solaire qui produit assez d’électricité pour satisfaire les besoins d’une ville aussi grande que Prague.

« Le Maroc est indéniablement un leader en énergie durable » a indiqué Francesco La Camera, directeur général de l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), cité par CNN.

Selon la chaîne américaine, Id Mjahdi est un modèle en matière d’alimentation des villages éloignés dont la connection au réseau électrique national serait coûteuse.

L’électricité est maintenant fournie au village grâce aux 32 panneaux photovoltaïques qui génèrent 8,32 Kw distribués à travers un mini-réseau.

« La station est connectée à environ 20 maisons du village, servant plus de 50 personnes. Chaque maison a été dotée d’un réfrigérateur, d’un téléviseur, d’un four et d’une prise pour alimenter les équipements. Le réseau solaire a une batterie qui peut fournir jusqu’à 5 heures d’électricité après la tombée de la lumière de la journée », a indiqué CNN.

Le projet, qui pourrait être dupliquée ailleurs au Maroc et en Afrique, a été réalisé par la compagnie marocaine Cleanergy en coopération avec Cluster Solaire, un groupe à but non-lucratif qui soutient les sociétés de technologies vertes, ainsi que l’Agence marocaine de l’énergie solaire et les Français Intermarché et Petit Olivier.

Article19.ma